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Cronaca

Scippo a Corsico: arrestati due giovani per il furto di preziosi

Un colpo studiato nel traffico di Corsico e un bottino da oltre 330mila euro: ecco come i Carabinieri sono risaliti ai due presunti autori.
Letizia Chiarini · · 2 min
Scippo a Corsico: arrestati due giovani per il furto di preziosi

Due giovani italiani di 21 e 23 anni sono stati arrestati a Corsico dai Carabinieri, con l’accusa di furto con strappo pluriaggravato in concorso. Il provvedimento è un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano, eseguita la sera dell’11 novembre dai militari delle Stazioni di Corsico e Trezzano sul Naviglio.

Il colpo lungo via Vecchia Vigevanese

Il fatto risale al febbraio 2025. Una donna, rappresentante di una ditta orafa, era ferma in auto nel traffico di via Vecchia Vigevanese quando le è stata strappata la borsa. I due l’avevano seguita fin dall’uscita dall’azienda e avevano atteso il momento giusto, sfruttando la coda per agire e allontanarsi in fretta. La vittima ha presentato denuncia subito dopo.

Il valore del bottino

Nella borsa c’era l’intero campionario aziendale, insieme all’oro appena ritirato. Il contenuto comprendeva 104 carati di diamanti, 40 carati di smeraldi, 50 carati di zaffiri, 38 carati di rubini e diversi lotti di perle. Il valore complessivo accertato supera i 330mila euro.

Indagini tra testimonianze e videosorveglianza

I Carabinieri della Stazione di Corsico hanno ricostruito il percorso dei sospettati con metodi tradizionali: l’ascolto dei testimoni e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Gli elementi raccolti hanno permesso di individuare i due giovani e di collegare il loro itinerario al colpo.

Gli investigatori hanno inoltre rilevato un possibile collegamento con un altro episodio. Nel maggio 2025, a Como, gli stessi due giovani sarebbero coinvolti in un furto con modalità analoghe, questa volta ai danni del fratello della donna derubata a Corsico.

Dopo l’arresto, i due sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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Autore
Letizia Chiarini
Letizia Chiarini, di San Donato Milanese, segue il calcio e i motori con reportage in circuito e in curva. Ricorda quando ha documentato una maratona cittadina fermatasi per un blackout: ha ricostruito le storie dei partecipanti con taglio umano, preferendo profili di comunità e ritratti di squadra; ama correre all'alba sul Naviglio.

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