Scandalo di contraffazione e furto a EICMA: la finanza blocca moto clonate e un teenager viene catturato.

La 83ª edizione di EICMA, conclusasi l’8 novembre a Rho, è stata al centro di due fatti di rilievo: da un lato l’operazione della Guardia di Finanza contro moto elettriche e componenti contraffatti, dall’altro una serie di controlli di sicurezza che hanno portato all’arresto di un minorenne per furto. Entrambi gli eventi si inseriscono in una manifestazione che ha battuto record di presenze e partecipazione internazionale.

Contrabbando di moto elettriche e carene clonate

Nel corso di due blitz effettuati nella zona espositiva di Fiera Milano, gli investigatori hanno ispezionato gli stand di due aziende di origine cinese. Con l’aiuto di periti tecnici, le autorità hanno constatato che diverse carene di motociclette riproducevano fedelmente le linee brevettate da Honda, violando i diritti di proprietà industriale. I componenti coinvolti sono stati smontati e posti sotto sequestro penale, mentre i legali rappresentanti delle società sono stati denunciati alla procura di Milano.

Moto elettriche importate illegalmente

Il terzo intervento ha riguardato una società italiana specializzata nell’importazione di veicoli di nuova generazione. Due e-moto cinesi, pronte per il lancio sul mercato nazionale, sono state trovate identiche a modelli già brevettati da un altro costruttore cinese. Il provvedimento ha inquadrato la società in reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, evidenziando la vulnerabilità della filiera rispetto a imitazioni di alta tecnologia.

Intervento di sicurezza: il caso del 15enne

Parallelamente, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva istituito una “zona a vigilanza rafforzata” attorno all’evento. Durante le pattuglie, sono stati allontanati 18 individui per disturbo e denunciati 13 casi di accattonaggio molesto. Il culmine dell’operazione si è verificato la domenica precedente la chiusura, quando la polizia ha fermato in flagrante un ragazzo di 15 anni.

Furto aggravato ai varchi di sicurezza

Il giovane, insieme a coetanei, ha approfittato della fase di controllo dei bagagli per sottrarre 105 euro dal portafoglio di un visitatore, depositato nella vaschetta di ispezione. Intercettato dai vigili, il ladro è stato posto in arresto, mentre i compagni sono stati denunciati a piede libero per favoreggiamento. L’intervento dimostra la capacità delle forze dell’ordine di intervenire rapidamente anche in situazioni di criminalità minore, garantendo la sicurezza di milioni di visitatori.

Numeri record di EICMA 2026

L’evento ha registrato oltre 600.000 presenze, segnando un aumento del 6 % rispetto all’edizione precedente. Sono stati allestiti dieci padiglioni che hanno ospitato 764 espositori, rappresentanti 2.150 marchi provenienti da 52 Paesi; il 74 % dei brand era estero. La componente professionale ha toccato i 51.000 operatori di settore, provenienti da 168 nazioni, con un incremento del 30 % rispetto al 2025.

Impatto economico e di mercato

Secondo gli organizzatori, i dati confermano il ruolo di EICMA come piattaforma globale per il business delle due ruote. Gli studi presentati durante il convegno “Motonomics” hanno evidenziato che il settore contribuisce con 35,1 miliardi di euro al PIL europeo, garantendo quasi 500 000 posti di lavoro e 20,6 miliardi di entrate fiscali. Inoltre, le due ruote riducono le emissioni di CO₂, con un valore medio di 95 g/km rispetto ai 250 g/km delle automobili.

L’edizione 2026 di EICMA ha coniugato la crescita di mercato con la necessità di vigilare contro pratiche illecite, dimostrando che la sicurezza e l’innovazione possono andare di pari passo nei grandi eventi internazionali.