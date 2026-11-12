Una massiccia email di minaccia è arrivata a più di 6.000 scuole, ma le indagini non hanno confermato pericoli concreti

Mercoledì mattina una email minacciosa è stata recapitata a un numero impressionante di istituti scolastici italiani: oltre 6.000 scuole hanno ricevuto un messaggio che annunciava la presenza di ordigni esplosivi. L’intestazione del messaggio citava un presunto leader fittizio, “Mikhail Andropov”, e proclamava: “Siamo venuti per annientarvi”. L’attacco è stato percepito subito come un tentativo di terrorismo informatico, ma le verifiche preliminari non hanno rivelato alcuna presenza di bombe.

Diffusione della minaccia e prime ricostruzioni

Le segnalazioni provengono da tutte le regioni, da Milano a Trieste, passando per Roma, Padova, Brescia, Frosinone, Potenza e Rieti. L’analisi dell’Agenzia Giornalistica Italiana (AGI) suggerisce che il modello comune delle email possa indicare un attacco cyber coordinato contro le istituzioni educative. Il contenuto, ancora in fase di verifica, è stato catturato anche dalle caselle di posta della provincia di Monza e Brianza, i cui dirigenti hanno immediatamente allertato i Carabinieri e il prefetto.

Reazioni locali: Monza, Mezzago e Lazzate

Nel territorio monzese le scuole hanno avviato i propri protocolli di sicurezza. A Mezzago, il comune ha informato i genitori sui canali social, precisando che la dirigenza scolastica ha collaborato con il comando dei Carabinieri di Bellusco e non sono emerse evidenze che richiedessero l’evacuazione. Le lezioni sono proseguite regolarmente, con un occhio vigile alle indicazioni delle autorità. Anche il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, ha dichiarato che, dopo una breve sopralluogo dei carabinieri e l’orientamento del prefetto, i ragazzi sono rientrati in aula perché “non vi era alcun pericolo”.

Il governo al lavoro: dalla risposta di Meloni alle analisi dei ministri

La premier ha utilizzato i canali istituzionali per rassicurare l’opinione pubblica, affermando che le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e che “dalle verifiche effettuate non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto”. Ha inoltre convocato un vertice a Palazzo Chigi per coordinare le iniziative successive. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che il numero iniziale di scuole minacciate (circa 300) è rapidamente aumentato a più di 6.300 su 7.476 istituti statali, sottolineando la scarsa attendibilità del rischio. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito la vicenda una “strategia di terrore” che può essere eseguita da chiunque con i mezzi a disposizione, includendo anche possibili mitomani. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito al Question Time che non esistono al momento indizi di un pericolo reale.

Nuove segnalazioni e protocollo di risposta

Il giorno successivo sono state inviate altre 1.800 email a istituti sparsi sul territorio nazionale, di cui alcune ancora in provincia di Monza e Brianza. Le scuole coinvolte hanno attivato le procedure di controllo interno e hanno lasciato ai genitori la decisione di ritirare i figli, senza interrompere le lezioni. Il governo ha diffuso una circolare che specifica: in assenza di elementi concreti, non è prevista l’evacuazione, ma il prefetto mantiene la facoltà di disporla se emergono indicazioni di reale pericolo. Finora, le indagini della Digos non hanno confermato la presenza di ordigni, e molte delle email sono finite nella cartella spam.

Il caso rimane aperto e le autorità continuano a monitorare gli sviluppi, valutando possibili connessioni con gruppi di cyber-crime o con campagne di disinformazione volte a destabilizzare la sicurezza nazionale. La vigilanza resta alta, ma per il momento la situazione nelle scuole di Monza, Brianza e di tutta Italia è considerata sotto controllo.