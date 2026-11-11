Il ministro Valditara accusa il manuale Laterza di politicizzare la storia e ne chiede il ritiro, innescando una furiosa difesa dell’editore.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato dal ministro Giuseppe Valditara, ha lanciato una richiesta formale di ritiro del testo di storia per le scuole superiori intitolato “Trame del tempo 3”, pubblicato da Laterza. L’accusa principale riguarda la presenza di passaggi che, secondo il ministro, dipingono il governo guidato da Giorgia Meloni come se avesse una “base dichiaratamente fascista” e descrivono le politiche migratorie come “liberticide”.

Il contenuto controverso del manuale

Il volume, frutto del lavoro di Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi e Carlo Greppi, contiene una sezione a pagina 66 in cui si legge che il governo Meloni sarebbe erede di una tradizione ultradestra europea e che le misure adottate in materia di immigrazione sarebbero “una guerra ai migranti” con piani di deportazione. Altre parti del libro riferiscono a Fratelli d’Italia un legame diretto con il fascismo, una formulazione che ha suscitato l’indignazione di diverse forze politiche.

Riferimenti alla politica migratoria

Nel capitolo dedicato alle politiche migratorie, gli autori descrivono le leggi approvate dal governo come “strumenti che criminalizzano i migranti”. Il linguaggio usato è stato definito dal ministro Valditara “diffamatorio” e potenzialmente funzionale all’indottrinamento degli studenti. Secondo lui, un testo che dipinge il governo in termini di “deportazione” rischia di alterare la capacità critica dei giovani.

Le reazioni di Valditara e dei rappresentanti di Fratelli d’Italia

Valditara ha dichiarato pubblicamente che il manuale è scientificamente inadeguato e ha chiesto al ministero di procedere al ritiro immediato, avvertendo che eventuali contenuti difamatori dovranno essere valutati dai tribunali. Il deputato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera, ha definito i passaggi “di gravità inaccettabile” e ha sottolineato che la rappresentazione falsificata della storia non dovrebbe trovare spazio nelle aule scolastiche.

Altre figure di Fratelli d’Italia, tra cui la deputata Grazia Di Maggio, hanno chiesto il ritiro del volume, sostenendo che il testo “crea una narrazione faziosa che ostacola lo sviluppo di un pensiero critico”. Anche il sottosegretario paola Frassinetti ha chiesto l’eliminazione del libro, definendolo un esempio di “falsificazione della storia”.

La difesa di Laterza e il dibattito sul principio di libertà

L’amministratore delegato della casa editrice, Alessandro Laterza, ha risposto affermando che la questione non riguarda il contenuto del libro ma il principio della libertà di pensiero e di espressione. Ha ricordato che, già a giugno 2025, la casa editrice aveva respinto una richiesta dell’Associazione Italiana Editori di intervenire sul testo, sostenendo che la censura non è ammissibile. Laterza ha precisato che la responsabilità editoriale è condivisa con gli autori e che nessun contenuto del volume è stato ritenuto diffamatorio secondo gli standard legali, invitando a rivolgersi ai tribunali in caso di contestazioni.

Il dibattito ha anche coinvolto la Commissione Cultura e Istruzione della Camera, dove sono emerse divergenze su chi debba valutare la qualità scientifica dei libri adottati. Alcuni hanno proposto un ruolo più attivo del Ministero, altri hanno difeso la prerogativa dei docenti di scegliere i testi, sottoposti al voto dei consigli di classe.

Nel frattempo, il manuale continua a comparire nelle piattaforme di vendita dei libri scolastici, rendendo la questione di difficile risoluzione pratica. La polemica, originata da un’interrogazione parlamentare presentata da Galeazzo Bignami, rimane aperta e rappresenta un caso emblematico di scontro tra libertà di espressione e responsabilità storica nei materiali didattici.