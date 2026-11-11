L’11 novembre 2026 la Polizia di Stato ha concluso un’azione di monitoraggio su un quartiere di edilizia popolare di Sesto San Giovanni, località dell’hinterland milanese nota per la presenza di individui con precedenti penali.
Gli investigatori, appartenenti alla squadra investigativa del commissariato locale, hanno intensificato i controlli nella zona, sospettando attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo ore di osservazione, gli agenti hanno individuato un uomo di 48 anni nei pressi della propria abitazione.
Operazione di monitoraggio e arresto del 48enne
Al momento dell’intervento, il soggetto trasportava un comune sacchetto della spesa contenente diversi involucri. Il contenuto è risultato essere circa 2 kg di hashish suddivisi in pacchetti più piccoli, oltre a una discreta somma di denaro contante.
Dettagli della perquisizione domiciliare
Successivamente, la perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire altri 50 grammi di marijuana, ulteriori evidenze che hanno confermato la finalità di spaccio. Il reperto è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato trattenuto per la presunta violazione dell’articolo relativo alla detenzione di droga ai fini di spaccio.
Procedimento giudiziario
L’arresto è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Monza, competente per la zona. L’autorità giudiziaria ha convalidato la misura cautelare, dispondendo, a conclusione del giudizio direttissimo, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 48enne.
Il caso evidenzia l’importanza delle attività di monitoraggio di quartieri a rischio e la capacità delle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente per contrastare il traffico di stupefacenti nella periferia milanese.