11 novembre 2026 ☁ 12°
Cronaca

Arrestato a Sesto San Giovanni per possesso di 2 kg di hashish e marijuana

Una perquisizione a Sesto San Giovanni ha portato al sequestro di 2 kg di hashish e marijuana, con l’arresto di un 48enne già noto alle forze dell’ordine.
Chiara Vimercati · · 1 min
Arrestato a Sesto San Giovanni per possesso di 2 kg di hashish e marijuana

Nel pomeriggio del 11 novembre 2026, le forze dell’ordine hanno compiuto una significativa operazione nella periferia milanese di Sesto San Giovanni. L’intervento è scaturito da un accurato monitoraggio di un quartiere di edilizia popolare, dove la presenza di soggetti con precedenti penali è risultata particolarmente alta. L’obiettivo principale era interrompere una rete di distribuzione di stupefacenti che operava nella zona, sfruttando il tessuto residenziale per nascondere le attività illecite.

Sequestro di circa 2 chili di hashish e 50 grammi di marijuana

Durante il controllo, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato il sospetto a pochi metri dalla sua abitazione. L’uomo, un italiano di 48 anni con precedenti penali, trasportava un sacchetto della spesa contenente diversi involucri che nascondevano circa due chilogrammi di hashish. Accanto al materiale stupefacente, era presente una discreta somma di denaro contante. La scoperta ha permesso di sequestrare anche 50 grammi di marijuana durante la successiva perquisizione domiciliare, confermando la gravità della detenzione ai fini di spaccio.

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Autore
Chiara Vimercati
Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.

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