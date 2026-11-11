Nel pomeriggio del 11 novembre 2026, le forze dell’ordine hanno compiuto una significativa operazione nella periferia milanese di Sesto San Giovanni. L’intervento è scaturito da un accurato monitoraggio di un quartiere di edilizia popolare, dove la presenza di soggetti con precedenti penali è risultata particolarmente alta. L’obiettivo principale era interrompere una rete di distribuzione di stupefacenti che operava nella zona, sfruttando il tessuto residenziale per nascondere le attività illecite.
Sequestro di circa 2 chili di hashish e 50 grammi di marijuana
Durante il controllo, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato il sospetto a pochi metri dalla sua abitazione. L’uomo, un italiano di 48 anni con precedenti penali, trasportava un sacchetto della spesa contenente diversi involucri che nascondevano circa due chilogrammi di hashish. Accanto al materiale stupefacente, era presente una discreta somma di denaro contante. La scoperta ha permesso di sequestrare anche 50 grammi di marijuana durante la successiva perquisizione domiciliare, confermando la gravità della detenzione ai fini di spaccio.