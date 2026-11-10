Cinque nuovi arresti gettano luce sull'omicidio di Ibarra Silvera avvenuto a Certosa.

Il 26 maggio scorso, alla stazione ferroviaria di Milano Certosa, il giovane Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso in circostanze violente. Da quell’alba, le forze dell’ordine hanno seguito una pista che ha coinvolto diversi individui e una presunta gang locale. Dopo mesi di indagini, la Squadra mobile ha annunciato, nella mattinata del 10 novembre, l’arresto di cinque nuovi sospetti, ampliando notevolmente il giro di persone soggette a misure cautelari.

Le misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della Procura di Milano, hanno consentito di localizzare i protagonisti nelle province di Milano e Monza. L’operazione si inserisce in un più ampio procedimento che, nei mesi precedenti, ha già prodotto sette provvedimenti restrittivi. Con questi ultimi arresti, il totale sale a dodici le persone coinvolte in procedimenti giudiziari legati al caso.

Nuovi arresti nelle indagini sulla morte di Gianluca Ibarra Silvera

I cinque individui fermati appartengono a fasce d’età comprese tra i 19 e i 23 anni. Tre di loro sono cittadini peruviani, uno proviene dall’Ecuador e l’ultimo è italiano. Tutti e cinque sono stati rintracciati grazie a una serie di controlli incrociati tra i dati di telefonia mobile, le testimonianze raccolte sul posto e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona della stazione.

Chi sono i fermati e dove sono stati rintracciati

Le autorità hanno riferito che i tre peruviani, l’ecuadoriano e l’italiano erano stati individuati nei pressi di vie chiave dei comuni di Milano e Monza, dove hanno tentato di sfuggire al sequestro. In alcune circostanze, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni domiciliari, trovando prove materiali che collegano gli imputati al possesso di armi da taglio e oggetti contundenti, elementi che corrispondono ai riferimenti emersi dalle riprese video.

Il presidente della procura ha precisato che le misure cautelari sono state disposte per evitare rischi di reiterazione e per garantire il corretto svolgimento dell’inchiesta. Ora, i cinque arreste saranno interrogati per chiarire il loro ruolo preciso nel concorso all’omicidio, una fattispecie che prevede responsabilità anche per chi, pur non compiendo l’atto finale, ha contribuito alla sua realizzazione.

Il contesto dell’aggressione e il ruolo dei Latin King

Le indagini hanno ricostruito una dinamica complessa: Ibarra Silvera sarebbe stato accerchiato da un gruppo di aggressori armati di coltelli e mazze, mentre due altri ragazzi erano presenti nella stessa area. Le immagini di videosorveglianza mostrano che gli aggressori hanno agito in maniera coordinata, facendo uso di colpi frontali e spintoni per mantenere la vittima sotto controllo.

Gli inquirenti hanno individuato, tra gli autori dell’attacco, membri di una fazione dei Latin King, una cosiddetta organizzazione criminale riconosciuta per la sua attività nel controllo territoriale e per la propensione a usare la violenza come mezzo di affermazione. Le autorità ritengono che l’attacco sia stato parte di una rivalità interna al clan, finalizzata a dare un segnale di supremazia a livello locale.

L’analisi forense ha confermato la presenza di diversi tipi di lesioni sul corpo della vittima, coerenti con l’uso di armi bianche e oggetti contundenti. Le testimonianze di testimoni oculari hanno inoltre indicato che i sospetti avrebbero pronunciato minacce verbali prima di scatenare la violenza, suggerendo la premeditazione dell’atto.

Con l’ampliamento del numero di persone sottoposte a misure cautelari, la Procura di Milano ha sottolineato la volontà di perseguire tutti gli attori coinvolti, dalla dirigenza della gang ai collaboratori più giovani. La conclusione delle indagini, prevista entro i prossimi mesi, dovrebbe portare a un processo che possa fare luce su tutte le responsabilità collegate al delitto.