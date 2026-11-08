Scopri perché migliaia di italiani sono scesi in piazza per chiedere un futuro più equo e meno costoso.

Sabato scorso la rete di piazze italiane si è trasformata in un vero e proprio polmone di proteste, con manifestazioni che hanno interessato da Torino a Roma, passando per Milano, Bologna, Genova, Firenze, Udine e Lecce. Le folle, composte da studenti, lavoratori, docenti e agricoltori, hanno marciato per denunciare il costo della vita in aumento, la pressione degli affitti, i tagli ai servizi pubblici e la progressiva militarizzazione del Paese. Nonostante la densità di eventi, la giornata si è chiusa senza scontri significativi, grazie anche a un forte apparato di sicurezza predisposto dal Ministero dell’Interno.

Le città protagoniste: Torino, Milano, Roma e le altre piazze nazionali

In totale più di otto centri urbani hanno ospitato cortei, ognuno con caratteristiche proprie ma collegati da un filo conduttore comune. A Torino, il corteo è partito dalla storica piazza Castello verso le vie del centro, raccogliendo circa tre mila partecipanti. Milano ha visto due eventi distinti: la mobilitazione di Studenti col Tricolore in Piazza Principessa Clotilde e il Tax the rich party all’Arco della Pace, dove i manifestanti hanno chiesto una maggiore imposizione fiscale sui più abbienti. A Roma, i manifestanti hanno iniziato dal quartiere Esquilino per concludere tra i Fori Imperiali, mentre a Genova si è svolta la manifestazione “Italia in piazza”, incentrata sulla opposizione al riarmo e ai tagli ai servizi.

Torino: il corteo più numeroso e il sequestro di esplosivi

Il punto focale della giornata è stato il raduno torinese, dove un trattore dei Agricoltori autonomi italiani ha aperto la marcia con lo striscione “No al carovita, vogliamo dignità. Cacciate fuori i soldi”. Durante il percorso si sono alzati cori contro la Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Interno, evidenziando il malcontento verso le politiche economiche. A poche ore dalla manifestazione, gli agenti sono intervenuti in un’abitazione del quartiere Borgo Filadelfia, sequestrando 188 chilogrammi di materiale pirotecnico e denunciando il proprietario, un 44enne, per detenzione e commercio abusivo di esplosivi. L’operazione ha dimostrato l’attenzione delle autorità anche al di fuori del contesto di protesta.

Le richieste unificate: vita, affitti, tagli e riarmo

Le istanze espresse nei vari cortei hanno ruotato attorno a quattro grandi temi: il costo della vita che grava su famiglie e pensionati, l’escalation degli affitti nelle grandi città, i continui tagli alla sanità e all’istruzione e la spesa militare legata al riarmo. I partecipanti hanno chiesto misure concrete, come la congelazione dei canoni di locazione, l’aumento dei finanziamenti per ospedali e scuole, nonché una revisione della politica difensiva italiana, con un invito chiaro a destinare risorse a programmi sociali anziché a armamenti.

Il dibattito sul riarmo e le tasse ai più ricchi

Il “Tax the rich party” di Milano ha messo in evidenza la volontà di introdurre una tassazione più progressiva, puntando a una riduzione delle disuguaglianze economiche. Parallelamente, la protesta di “Italia in piazza” a Genova e le declamazioni a Torino hanno collegato la spesa per il riarmo a un “costo della vita” che ricade sui ceti più deboli. Gli organizzatori hanno sottolineato che l’investimento in armamenti, sostenuto dal governo, sottrae risorse indispensabili a sanità, istruzione e politiche abitative, creando un circolo vizioso di povertà e insicurezza.

Il ruolo delle forze dell’ordine e l’assenza di scontri

Alla luce dei disordini verificatisi nei fine settimana precedenti, il Ministero dell’Interno e le Questure locali hanno predisposto un “dispositivo di sicurezza” di ampia portata, con unità di contingenza poste in prossimità delle zone più sensibili. Nonostante la forte presenza di polizia, i manifestanti hanno rispettato i limiti di intervento, e le manifestazioni si sono concluse in serata senza incidenti. Le autorità hanno dichiarato che l’obiettivo era garantire il diritto di manifestazione, evitando al contempo che gli assembramenti più numerosi potessero degenerare in violenze.

Milano: la marcia pro-Palestina si intreccia alle richieste sociali

Parallelamente alle manifestazioni tradizionali, Milano ha ospitato un corteo organizzato dall’Associazione palestinese in Italia (API), insieme a centri sociali come il Vittoria e a numerosi studenti. Partito dalle zone di Affori prima delle 15:00, il percorso è terminato in piazzale Maciachini, radunando tra i 600 e i 700 persone. Il segmento ha unito la denuncia della guerra, del genocidio e dell’imperialismo con le rivendicazioni contro il caro vita e la precarietà, ricordando la solidarietà per i palestinesi detenuti in Italia e anticipando lo sciopero generale previsto per il 20 novembre.

Il sabato di proteste ha dimostrato come una rete di organizzazioni – studentesche, sindacali, agrarie e civili – riesca a coordinare azioni simultanee in diverse regioni, mantenendo un messaggio unitario: la necessità di un cambiamento strutturale che renda la vita quotidiana più accessibile e che reindirizzi le risorse pubbliche verso il benessere dei cittadini anziché verso l’espansione militare.