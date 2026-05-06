Lavori all’ufficio postale di Gaggiano e sportello temporaneo a Trezzano sul Naviglio

L'ufficio postale di Gaggiano è in ammodernamento nell'ambito del progetto Polis: i cittadini possono ritirare giacenze e utilizzare altri servizi presso l'ufficio di Trezzano sul Naviglio seguendo gli orari indicati

Il centro postale di Gaggiano è interessato da lavori di ristrutturazione che fanno parte del progetto Polis di Poste Italiane. Durante l’intervento, per evitare disagi alla cittadinanza, alcune attività vengono temporaneamente spostate presso l’ufficio di Trezzano sul Naviglio in via Leonardo da Vinci.

L’obiettivo dei lavori è aggiornare gli spazi e migliorare l’accessibilità ai servizi, con un’attenzione particolare al contrasto del digital divide e al rafforzamento della coesione socio-territoriale.

Questa soluzione temporanea è pensata per mantenere operativo l’accesso a prestazioni essenziali come il ritiro di lettere e pacchi in giacenza, oltre a conservare la disponibilità di servizi postali, finanziari e amministrativi. Il trasferimento parziale delle attività intende ridurre i disagi quotidiani dei residenti, garantendo orari più ampi per alcune operazioni e un punto di riferimento fisso nella vicina località di Trezzano.

Servizi disponibili temporaneamente a Trezzano

Per tutta la durata dei lavori, il punto di riferimento per il ritiro delle giacenze è l’ufficio postale di Trezzano sul Naviglio, situato in via Leonardo da Vinci. Questa misura riguarda esclusivamente le lettere e i pacchi arrivati e non consegnati per assenza del destinatario; per tutte le altre operazioni gli utenti possono comunque rivolgersi al medesimo ufficio che garantisce orari estesi nei giorni feriali e una copertura anche il sabato mattina. L’intento è quello di offrire continuità operativa evitando lunghe attese e spostamenti verso sportelli più lontani.

Orari per il ritiro delle giacenze

Il ritiro delle giacenze è organizzato dal lunedì al venerdì fino alle 13.35 presso l’ufficio di Trezzano sul Naviglio. Questo orario specifico è pensato per agevolare chi ha bisogno di recuperare pacchi o corrispondenza senza dover attendere la riapertura della sede di Gaggiano. È importante ricordare che la procedura riguarda esclusivamente gli oggetti lasciati in giacenza a seguito di tentativi di consegna non andati a buon fine, mentre le altre pratiche seguono un calendario differente e sono gestite negli slot indicati per le operazioni generali.

Orari per le altre operazioni

Per le restanti prestazioni, l’ufficio postale di Trezzano sul Naviglio rimane a disposizione nei giorni feriali fino alle 19.05 e il sabato mattina fino alle 12.35. Questo comprende l’erogazione di servizi postali, prodotti finanziari, offerte assicurative ed energia, nonché attività amministrative di routine. La scelta di mantenere orari estesi durante la settimana facilita chi lavora e non può recarsi agli sportelli in orari più restrittivi, riducendo disagi durante il periodo di rinnovamento.

Il progetto Polis e il senso degli interventi

I lavori in corso fanno parte del più ampio progetto Polis, promosso da Poste Italiane, che mira a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Il progetto Polis non è soltanto un ammodernamento fisico degli spazi, ma un intervento strategico per favorire la coesione economica e sociale e per ridurre le disuguaglianze nell’accesso digitale. Gli interventi prevedono adeguamenti strutturali, migliorie tecnologiche e la predisposizione di sportelli in grado di erogare servizi integrati tra enti diversi.

Cosa sarà disponibile dopo la riapertura

Alla riapertura della sede di Gaggiano, gli utenti potranno continuare a usufruire dei tradizionali servizi postali e finanziari, oltre a nuove prestazioni integrate. Saranno attivi i servizi INPS, una serie di certificati anagrafici e di stato civile (fino a quindici certificati disponibili), e la possibilità di avviare pratiche per la richiesta e il rinnovo del passaporto. Queste novità mirano a concentrare in un unico luogo un’ampia gamma di servizi, riducendo la necessità di spostamenti verso uffici differenti.

Impatto per la comunità e consigli pratici

Per i residenti, la trasformazione dell’ufficio rappresenta un’opportunità per accedere a servizi più moderni e integrati; tuttavia, è utile pianificare gli spostamenti durante il periodo dei lavori. Si consiglia di verificare eventuali comunicazioni ufficiali presso l’ufficio di Trezzano sul Naviglio o sul sito di Poste Italiane prima di recarsi agli sportelli, e di portare con sé eventuali notifiche di giacenza o documenti necessari per pratiche amministrative. In questo modo si evita di ripetere visite e si sfruttano al meglio gli orari disponibili.

In sintesi, la chiusura temporanea dell’ufficio di Gaggiano per il lavoro di ammodernamento all’interno del progetto Polis comporta una soluzione alternativa a Trezzano che garantisce il ritiro delle giacenze e la continuità di molte prestazioni. Al termine dei lavori, la sede rinnovata offrirà servizi più completi e accessibili pensati per rispondere alle esigenze della comunità locale.