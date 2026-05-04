Tentato suicidio a Cadorna: treni della M1 bloccati e soccorsi in azione

Nella mattinata del 4 maggio 2026 un intervento del macchinista sulla linea M1 ha evitato un dramma: la persona sui binari è stata recuperata viva, cinque passeggeri sono rimasti contusi e la circolazione è stata sospesa tra Pagano e Cairoli

Nella mattinata del 4 maggio 2026 la stazione di Cadorna è stata teatro di momenti di apprensione quando un convoglio della M1 ha effettuato una Frenata d'emergenza per evitare l’impatto con una persona scesa sui binari. Il macchinista ha reagito immediatamente fermando il treno, operazione che ha evitato conseguenze ben più gravi ma che ha provocato la caduta e lievi traumi a diversi viaggiatori a bordo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la Polmetro, la Polizia Locale e il personale di Atm, dando avvio alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La dinamica dell’intervento e il salvataggio

Secondo le ricostruzioni fornite da Atm, il convoglio era in arrivo alla banchina di Cadorna quando una persona si è portata sulla sede dei binari in un gesto che appare riconducibile a un tentativo di suicidio. Il conducente ha azionato la frenata d’emergenza, riuscendo a evitare l’impatto diretto; la persona è stata poi recuperata viva dagli operatori di soccorso. In questo contesto, è importante sottolineare che la frenata d’emergenza è un dispositivo e una procedura progettata per fermare un convoglio in condizioni critiche e che la sua attivazione, seppure salvifica, può provocare ribaltamenti o cadute tra i passeggeri a bordo.

Chi è intervenuto e come

All’arrivo della segnalazione, sono state inviate al sito dell’incidente cinque ambulanze e un’automedica del 118, oltre alle forze dell’ordine e al personale tecnico di Atm. Gli operatori hanno prestato soccorso alle persone contuse, effettuando le prime medicazioni e i controlli sul posto; alcuni passeggeri sono stati valutati senza necessità di trasporto in ospedale. Le autorità hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza la zona e a coordinare il recupero della persona dai binari, seguendo le procedure per il soccorso in ambito ferroviario e metropolitano.

Effetti sulla circolazione e tempistiche

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, la circolazione sulla M1 è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni di Pagano e Cairoli in entrambe le direzioni; il cambio di linea a Cadorna tra M1 e M2 è stato momentaneamente impedito e alcune stazioni hanno registrato limitazioni nei collegamenti. In alternativa, sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus per coprire il tratto interessato e ridurre l’impatto sui pendolari. La sospensione ha durato circa un’ora, con la circolazione che è ripresa gradualmente poco dopo le 9, al termine delle verifiche tecniche e degli interventi di sicurezza.

Ripristino del servizio e comunicazione

Al termine delle operazioni, Atm ha comunicato la progressiva ripresa del servizio sull’intera linea, avvisando che i treni potrebbero viaggiare con ritardi e fermate più frequenti nelle stazioni interessate. Le verifiche tecniche sul convoglio e sul tratto di linea si sono concluse rapidamente, consentendo la riattivazione della corrente elettrica e il ritorno alla normalità. Le società di trasporto hanno inoltre fornito assistenza ai passeggeri coinvolti, offrendo supporto nelle fasi successive all’evento.

Sicurezza, impatto sui passeggeri e responsabilità

L’episodio ha evidenziato alcune criticità che emergono quando si attiva una frenata d’emergenza in ambiente metropolitano: pur essendo uno strumento essenziale per salvare vite, può determinare conseguenze collaterali per i passeggeri in piedi o in movimento. Le autorità hanno precisato che, secondo le prime verifiche, la persona scesa sui binari si è lanciata volontariamente e che fortunatamente nessuno dei passeggeri contusi è in condizioni gravi. L’evento richiama l’attenzione sulla necessità di interventi integrati tra servizi di emergenza, gestione del servizio di trasporto e programmi di prevenzione per la salute mentale nelle aree urbane.