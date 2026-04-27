Incendio vicino a Robarello: fumo nero visibile da lontano

Una colonna di fumo nero dall'area delle baracche ha allarmato i residenti al confine tra Corsico, Buccinasco e Milano; i soccorsi hanno spento le fiamme senza persone coinvolte

Nel pomeriggio del 27/04/2026 una larga colonna di fumo nero si è alzata in cielo al confine tra Corsico, Buccinasco e Milano, suscitando preoccupazione tra chi abita nelle vicinanze. L’origine delle fiamme è stata individuata in un’area caratterizzata da baracche e orti, comprendente la porzione nota come area Molinetto da Lorenteggio.

Alle segnalazioni ha risposto rapidamente il personale dei soccorsi: i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio in tempi brevi e, dalle prime informazioni ufficiali, non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Corsico, come ha ricordato il sindaco Stefano Ventura con un post sui social, confermando l’area di sviluppo delle fiamme «all’interno dell’area delle baracche e degli appezzamenti sul territorio del Comune di Milano». L’incendio si è manifestato di fronte al quartiere Robarello di Buccinasco, sul lato opposto del Naviglio, con una visibilità del fumo che si è estesa per centinaia di metri, rendendo il fenomeno chiaramente percepibile dalla popolazione locale.

Il rogo e l’intervento dei soccorsi

L’incendio ha interessato principalmente strutture informali e terreni coltivati a verde, dove la presenza di materiali combustibili ha favorito la rapidità della propagazione delle fiamme. I vigili del fuoco hanno impiegato mezzi antincendio e personale specializzato per delimitare l’area e spegnere i focolai residui; secondo le fonti, l’azione è stata risolutiva in poche decine di minuti. È importante sottolineare che, nonostante l’intensità del fumo nero, al momento non risultano persone coinvolte né lesioni riportate, elemento che ha evitato l’aggravarsi della situazione in termini di vittime o feriti.

Azioni immediate e misure di sicurezza

Le forze dell’ordine presenti hanno delimitato la zona per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni dei soccorritori, mentre la polizia locale ha coordinato la gestione del traffico e gli accessi. In queste fasi è stata attivata la procedura standard di controllo per verificare l’assenza di ulteriori focolai e per valutare eventuali rischi ambientali derivanti dal fumo e dai materiali bruciati. Le autorità raccomandano di evitare l’area interessata e di segnalare comportamenti sospetti o presenza di rifiuti potenzialmente infiammabili.

Ripercussioni sui residenti e preoccupazioni ambientali

Il denso fumo nero ha generato turbamento tra i cittadini delle zone limitrofe, con segnalazioni di odori forti e, secondo alcuni residenti, episodi ricorrenti di disagio. L’episodio mette in evidenza come la convivenza tra aree urbane ed insediamenti informali possa tradursi in rischi per la qualità dell’aria e per la sicurezza. Molte persone hanno espresso timori per la possibile penetrazione del fumo all’interno delle abitazioni, condizione che, se reiterata, può provocare problematiche di salute in soggetti sensibili.

Storia di segnalazioni e precedenti

La questione non è nuova: il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, aveva già denunciato situazioni analoghe nei mesi scorsi, definendole «intollerabili» e ricordando un episodio segnalato a ottobre dello scorso anno. Nel richiamo alle istituzioni, il primo cittadino aveva riferito di aver scritto al Prefetto e al Comune di Milano per ottenere più controlli e interventi delle forze dell’ordine, denunciando un problema di degrado che i soli controlli locali non riescono a risolvere in via definitiva.

Prospettive e prossimi passi istituzionali

Dopo lo spegnimento, l’attenzione si sposta sulle verifiche tecniche e sugli interventi di bonifica dell’area interessata dall’incendio, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di episodi simili. Le autorità competenti dovranno valutare la natura delle fonti d’incendio e la presenza di materiali pericolosi, oltre a pianificare controlli più sistematici nelle aree di confine. Nel frattempo, l’invito rivolto ai cittadini è di segnalare tempestivamente situazioni di rischio e di collaborare con le forze dell’ordine per migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria nelle zone limitrofe.