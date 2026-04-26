Move In e Cerro Maggiore: sette anni di convenzione per aree verdi e iniziative

Un'intesa più pratica e nuovi appuntamenti per famiglie e cittadini grazie al rinnovo tra Move In e Comune di Cerro Maggiore

Il rapporto tra il centro commerciale Move In e il Comune di Cerro maggiore entra in una nuova fase grazie al rinnovo della convenzione che regolerà i rapporti per i prossimi anni. La struttura, situata in via Turati a breve distanza dallo svincolo autostradale, rafforza il proprio ruolo di punto di incontro locale non solo commerciale ma anche sociale, culturale e di servizio pubblico.

Parte fondamentale dell’intesa è la riorganizzazione delle modalità di utilizzo degli spazi interni alla galleria e l’introduzione di obblighi più precisi in materia di manutenzione del verde.

Il rinnovo ha una durata di altri sette anni e deriva da un lavoro congiunto tra Amministrazione e gestione del centro per adeguare il testo alle normative nazionali recenti. Nel corso della pandemia lo spazio cinema del Move In aveva assunto un ruolo pubblico significativo, trasformandosi in un polo vaccinale: un esempio concreto di come la struttura possa integrarsi nelle funzioni della comunità. L’accordo aggiornato vuole ora rendere più agevole la programmazione di iniziative e la cura delle aree esterne.

Obiettivi e contenuti principali della convenzione

La nuova intesa punta a semplificare le procedure e a valorizzare l’uso degli spazi, con il duplice scopo di ridurre la burocrazia e aumentare le proposte culturali e ricreative per i cittadini. Il sindaco Nuccia Berra ha sottolineato come il testo sia stato riscritto per offrire una gestione più funzionale degli ambienti, prevedendo forme di collaborazione tra il centro e l’Amministrazione per eventi e attività. Tra i vantaggi pratici del rinnovo figura una più chiara definizione delle responsabilità organizzative, nonché un adeguamento del corrispettivo economico pattuito tra le parti.

Aspetti normativi e amministrativi

Il documento è stato aggiornato alla luce delle recenti disposizioni nazionali per garantire che l’utilizzo degli spazi pubblici nella galleria sia conforme alle regole vigenti. A livello operativo questo significa procedure di autorizzazione più snelle e una migliore pianificazione delle manifestazioni, con criteri condivisi per la progettazione e la gestione degli eventi. Inoltre, la convenzione stabilisce modalità chiare per il coordinamento tra la direzione del centro e gli uffici comunali, così da evitare sovrapposizioni e facilitare la comunicazione con i residenti.

Manutenzione del verde e cura degli spazi esterni

Un elemento centrale del rinnovo riguarda la manutenzione del Parco del cimitero, che viene rafforzata a carico del Move In. Il nuovo accordo include un calendario dettagliato dei tagli e delle operazioni di cura del verde da marzo a novembre, con l’obiettivo di assicurare un decoro costante e un utilizzo decoroso dell’area. Questa scelta risponde alla necessità di fare della cura del paesaggio urbano una responsabilità condivisa tra pubblico e privato, migliorando l’impatto visivo e la fruibilità degli spazi pubblici.

Programmazione degli interventi verdi

Il calendario concordato specifica frequenze e tipologie di intervento, dall’areazione delle siepi alla manutenzione dei prati, fino al controllo della sicurezza dei percorsi pedonali. Tali operazioni saranno monitorate e soggette a verifiche periodiche dall’Amministrazione, in modo da garantire la qualità degli interventi. Questo approccio organizzato rispecchia una logica di gestione sostenibile del verde pubblico, con benefici diretti per la comunità e per l’immagine complessiva del territorio.

Eventi, cultura e aggregazione sociale

La rinnovata collaborazione prevede inoltre una programmazione più ricca di eventi: il Move In intende tornare a essere un punto di riferimento per svago, cultura e sport, ospitando iniziative adatte a un pubblico trasversale. In un confronto tra l’Amministrazione e la direttrice del centro, Angela Azzinnari, è emersa la volontà di creare un calendario che contempli attività per bambini, famiglie e cittadini di tutte le età, con appuntamenti sia di intrattenimento che di promozione culturale.

Tra gli eventi già annunciati figura la Silent Disco in avvio nelle prime settimane di maggio, seguita da laboratori per i più piccoli, proposte sportive e momenti di aggregazione pensati per valorizzare la comunità locale. Lo scopo dichiarato è coinvolgere un pubblico ampio, favorendo la socialità e offrendo occasioni di partecipazione di qualità. In sintesi, la convenzione rinforza il ruolo del centro commerciale come piattaforma di servizi, cura del territorio e animazione sociale.