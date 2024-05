I 5 sex toys più utilizzati dagli italiani

Gli italiani amano i sex toys, sempre più diffusi e utilizzati per migliorare la vita sessuale. Ma quali sono i più gettonati?

Una vasta gamma di forme e dimensioni, allo scopo di soddisfare qualsiasi gusto o desiderio: i sex toys sono sempre più popolari e utilizzati dagli italiani. A ribadirlo è uno studio divulgato da Easytoys, azienda tra i leader nel settore degli articoli erotici. Secondo i dati in esame, a rivelare di ricorrere abitualmente ai sex toys sono quasi 8 italiani su 10, in molti casi anche con la complicità del partner. Questi giocattoli “piccanti”, infatti, possono essere adoperati in autonomia o in combinazione con altre persone o accompagnatrici – come nel caso delle escort Milano – per esplorare diversi tipi di piacere. La scelta dipende esclusivamente dalle preferenze individuali e dall’esperienza desiderata. Dalla stessa ricerca, poi, è emerso come ben 9 intervistati su 10 abbiano verificato un miglioramento della loro vita sessuale grazie ai giocattoli hot. Ma quali sono i sex toys prediletti dei nostri connazionali? Scopriamolo insieme.

I sex toys più utilizzati dagli italiani: ecco quali sono

Tra i più gettonati passatempi erotici, probabilmente i più noti in assoluto sono i vibratori, impiegati per la stimolazione clitoridea, vaginale o anale. Questi oggetti possono avere varie forme e dimensioni e sono dotati di diverse modalità di vibrazione. Molto popolari, rimanendo sempre in questa categoria, anche gli ovetti vibranti, comandabili a distanza e adatti sia alla stimolazione vaginale che a quella clitoridea. Dimensioni ridotte e un funzionamento molto silenzioso ne fanno degli strumenti discreti e facili da usare senza attirare troppo l’attenzione, particolarmente ideali per i più audaci giochi di coppia. Tra i giocattoli intramontabili e allo stesso tempo sempre richiesti e amati troviamo i dildo: dispositivi generalmente non vibranti, da introdurre vaginalmente o analmente. Le loro forme estremamente realistiche e la disponibilità in diversi materiali, come silicone, vetro e metallo, contribuiscono al successo di questa tipologia di sex toys. Progettati in modo specifico per la stimolazione anale, i plug anali possono avere diverse dimensioni e forme: a tutela della sicurezza dell’utilizzatore, la loro tipica sagoma impedisce all’oggetto di scivolare completamente all’interno del retto, facilitandone anche la rimozione. Chiudiamo infine con i massaggiatori prostatici, che hanno la funzione di stimolare la prostata e sono utilizzati principalmente per il piacere anale e la salute dell’apparato genitale maschile.

Perché affidarsi ad un sex toy

I sex toys garantiscono la preziosa opportunità di conoscere più approfonditamente il proprio corpo: ogni individuo può farne uso per scoprire meglio cosa lo eccita. Si tratta, insomma, di un modo come un altro per raggiungere una maggiore consapevolezza nella propria sfera sessuale. Molti di questi giocattoli sono concepiti per intensificare il piacere sia durante la masturbazione che nei rapporti di coppia, accompagnando i fruitori verso orgasmi più vigorosi e soddisfacenti. Sperimentare sensazioni e modalità di stimolazione innovative consente di aggiungere varietà e brio alla sessualità, allontanando la monotonia. Alcuni sex toys possono persino contribuire alla risoluzione di alcune problematiche di natura sessuale, come la disfunzione erettile, la mancanza di desiderio o le difficoltà al raggiungimento dell’orgasmo, o ancora migliorare la comunicazione e il legame con il partner e l’intimità di coppia. Altri strumenti di questo tipo hanno un ruolo significativo nel rafforzamento dei muscoli del pavimento pelvico, con notevoli progressi nell’ottica della salute sessuale e urinaria. Senza contare che i giocattoli erotici rappresentano una soluzione pratica e concreta per soddisfare le proprie esigenze in autonomia, senza la necessità di un partner: ciò li rende particolarmente utili per chi è single o coinvolto in una relazione a distanza. Contribuendo a normalizzare la sessualità, infine, non fanno che promuovere una concezione più aperta e sana dell’erotismo. Tutte le motivazioni citate posizionano i sex toys come un supporto per una vita sessuale più appagante e sana, sia a livello individuale che di coppia.