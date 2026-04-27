Attacco fuori dalla sala al Washington Hilton: chi è il presunto autore

Spari al Washington Hilton durante la cena dei corrispondenti: un sospetto identificato, un agente salvato dal giubbotto e molti interrogativi sul movente

La serata del 26 aprile 2026 si è trasformata in paura e confusione al Washington Hilton, dove si teneva la tradizionale cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. Secondo le ricostruzioni, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nell’atrio, fuori dalla sala principale, mentre al suo interno erano presenti il presidente Donald Trump, Melania e altri esponenti dell’amministrazione, oltre a giornalisti nazionali e internazionali.

La pronta reazione dei corpi di sicurezza ha permesso di isolare l’area e portare il capo dello Stato al sicuro.

Nel corso dell’intervento un agente del Secret Service è rimasto ferito da uno dei proiettili ma, come riportato dalle autorità, è salvo grazie al giubbotto antiproiettile. Le fonti indicano che il sospetto è stato arrestato sul posto; gli investigatori parlano di un uomo armato di fucile e altre armi che avrebbe aperto il fuoco dall’esterno della sala. Le dichiarazioni ufficiali sottolineano che al momento il movente non è stato ancora chiarito e che le indagini sono in corso.

La dinamica dell’aggressione e la reazione immediata

Testimoni descrivono momenti di panico, con partecipanti che si sono rifugiati sotto i tavoli e agenti che hanno stabilito un cordone di sicurezza in pochi secondi. Il responsabile, fermato poco dopo, è stato raggiunto dalle forze dell’ordine nell’area dell’atrio: le autorità hanno confermato il sequestro di armi e la completa messa in sicurezza della zona. Il presidente ha poi tenuto una breve conferenza, elogiando la prontezza della scorta e condividendo filmati delle telecamere dell’hotel che mostrerebbero i momenti concitati.

Evacuazione e protezione del presidente

Le procedure adottate dalla scorta hanno seguito il protocollo di sicurezza previsto per minacce alla protezione presidenziale: isolamento rapido, trasferimento verso un luogo sicuro e controllo dell’area esterna. Fonti della Casa Bianca hanno confermato che Trump e Melania sono stati spostati senza ulteriori danni fisici, mentre il personale medico ha prestato soccorso all’agente ferito. Il presidente ha anche pubblicato immagini e commenti sui social media, sottolineando la gravità dell’accaduto e la necessità di non cedere al terrore.

Chi è il sospetto arrestato

Le autorità hanno identificato il fermato come Cole Tomas Allen, un uomo di circa 31 anni residente a Torrance, nell’area di Los Angeles. Dai profili pubblici emerge che Allen ha studiato al Caltech e avrebbe conseguito successivamente una laurea in informatica presso la California State University-Dominguez Hills. Nel suo percorso professionale figura l’attività di insegnante part-time presso C2 Education e l’impegno come sviluppatore indipendente di videogiochi.

Formazione e attività professionale

I documenti disponibili online mostrano che Allen si è laureato in ingegneria meccanica al Caltech nel 2017 e che più recentemente ha completato studi in informatica. Profili pubblici lo descrivono come un creatore di giochi e tutor; risulta inoltre una donazione di 25 dollari a una campagna politica federale nel 2026. Le autorità stanno verificando ogni elemento del suo passato per ricostruire profilo comportamentale e possibili motivazioni.

Indagini aperte e ipotesi sul movente

Gli investigatori continuano ad analizzare filmati, registrazioni e comunicazioni per chiarire il movente dell’attacco. Alcune ricostruzioni riportano che il sospetto avrebbe detto agli agenti di voler colpire funzionari dell’amministrazione Trump, ma le dichiarazioni non sono ancora confermate in modo definitivo dalle autorità giudiziarie. Al momento sono in corso accertamenti su come l’uomo abbia ottenuto le armi e se vi siano stati contatti o pianificazioni precedenti.

Le autorità locali hanno già disposto perquisizioni e raccolta di prove nella stanza dell’hotel dove, secondo alcuni resoconti, il sospetto era ospite. L’azione coordinata tra polizia metropolitana, Secret Service e procuratori mira a ricostruire minuziosamente la catena di eventi, identificare eventuali complicità e stabilire le accuse formali.

Un richiamo storico e le conseguenze

Il Washington Hilton era già teatro, nella storia americana, di un tentato assassinio presidenziale: l’attentato contro il presidente Ronald Reagan nel 1981 è un riferimento che molti osservatori hanno ricordato per sottolineare la vulnerabilità degli spazi pubblici condivisi da leader e pubblico. Oggi, dopo l’episodio del 26 aprile 2026, il dibattito pubblico si concentra nuovamente su misure di prevenzione, controlli agli ingressi e sugli equilibri tra sicurezza e accessibilità degli eventi pubblici.

Le autorità hanno invitato alla calma, promettendo aggiornamenti non appena saranno disponibili elementi certi. Nel frattempo proseguono interrogatori, analisi digitali e verifiche sui profili social del sospetto: la priorità rimane chiarire la dinamica completa e garantire che responsabilità e cause siano accertate in sede giudiziaria.