Nuova sede dei Carabinieri a Basiglio: un presidio moderno per la comunità

Inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri a Basiglio: cerimonia con autorità, consegna della bandiera e sguardo al passato e al futuro della presenza dell'Arma

Il 18 aprile 2026 Basiglio ha celebrato l’apertura della nuova caserma dei Carabinieri, un evento che ha visto la partecipazione di autorità militari, civili e religiose. La cerimonia ha sancito la disponibilità al pubblico di una sede progettata per migliorare la vicinanza tra forze dell’ordine e cittadini, offrendo spazi funzionali e tecnologie pensate per garantire servizi più rapidi e qualificati.

La giornata è stata scandita da momenti ufficiali e simbolici, accompagnati dalla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e dalla presenza del picchetto d’onore. Questo avvenimento rappresenta non solo un traguardo edilizio, ma anche il consolidamento di un presidio che mira a incrementare la percezione di sicurezza nel territorio metropolitano.

La cerimonia e i protagonisti

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, il Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, e il Comandante Provinciale di Milano, Generale di Brigata Rodolfo Santovito. Tra gli ospiti istituzionali erano presenti l’Onorevole Luca Toccalini e la sindaca di Basiglio, dottoressa Lidia Reale, oltre a rappresentanti di Regione Lombardia e della Città Metropolitana.

Discorsi e messaggi istituzionali

Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore del progetto: un edificio con elevati standard di efficienza energetica e caratterizzato da logiche di funzionalità e accoglienza. Dal palco è stato letto il messaggio del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha definito la nuova sede come un punto di riferimento per lo Stato sul territorio, una porta aperta per chi cerca tutela e ascolto.

I momenti simbolici

Tra i passaggi più emozionanti della mattinata c’è stata la consegna della bandiera nazionale alla guida della Stazione, affidata dalla sindaca Lidia Reale al comandante locale. Il vessillo è stato benedetto dal cappellano militare della Legione, padre Cesare Bedognè, prima che avvenissero l’alzabandiera e il tradizionale taglio del nastro, momenti che hanno richiamato il senso di comunità e responsabilità reciproca.

La presenza della comunità

La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanze locali e della rete territoriale dell’Arma, segnale di un rapporto consolidato con i cittadini. Il Comandante Interregionale Riccardo Galletta ha ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno progettuale ed economico, ribadendo che questa caserma è destinata a essere non solo un luogo di lavoro ma anche una casa di vetro aperta alla comunità.

La struttura e il ruolo nella rete metropolitana

La nuova sede è stata descritta come una realtà capace di coniugare bellezza architettonica e razionalità funzionale, pensata per qualificare ulteriormente il servizio dell’Arma. Nel contesto della città metropolitana milanese, la Stazione di Basiglio si inserisce nella rete che comprende circa 80 Stazioni e Tenenze, 10 Comandi di Compagnia e diversi Nuclei Radiomobili, contribuendo al rafforzamento del sistema reticolare della sicurezza locale.

Caratteristiche tecniche e funzionali

L’edificio è stato progettato con criteri di alta efficienza energetica e spazi organizzati per la relazione con il pubblico, dalla zona di accoglienza agli uffici operativi. Queste scelte tecniche rispondono all’obiettivo di offrire servizi svolti con professionalità, ma anche con attenzione all’ascolto delle esigenze dei cittadini.

Un ponte tra passato e futuro

La presenza dell’Arma a Basiglio ha radici storiche: il primo comando Stazione fu istituito nel 1989 in via Salvo d’Acquisto. La nuova caserma rappresenta un ulteriore passo nella storia locale, un segno tangibile dell’impegno condiviso tra istituzioni e comunità per la tutela della legalità. Il Comandante Galletta ha rivolto parole di incoraggiamento al personale, ricordando che la struttura è parte dell’identità professionale e civile dei carabinieri locali.

In chiusura, l’inaugurazione del 18 aprile 2026 non è stata solo un evento formale, ma l’occasione per mostrare come investimenti pubblici e collaborazione istituzionale possano tradursi in un servizio concreto per la collettività. La nuova caserma dei Carabinieri di Basiglio si propone così come un riferimento stabile per chi cerca protezione, assistenza e ascolto, mantenendo viva la vocazione di prossimità che da sempre caratterizza l’Arma.