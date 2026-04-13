Petizione per il Parco Solari: residenti chiedono più sicurezza a Milano

I cittadini del Municipio 6 hanno avviato una petizione che in poco tempo ha raccolto numerose firme per chiedere videosorveglianza, maggiore presenza delle forze dell'ordine e interventi di manutenzione

Il quadro intorno al Parco Solari, nel Municipio 6 di Milano, è tornato a essere al centro del dibattito pubblico dopo segnalazioni di episodi preoccupanti. Il 13/04/2026 diversi residenti hanno denunciato una crescita di comportamenti aggressivi da parte di gruppi di giovani, intimidazioni rivolte a minori e notti disturbate da schiamazzi e fuochi d’artificio; queste testimonianze hanno spinto la comunità a reagire con iniziative concrete.

Per molti abitanti il parco — uno spazio storico e frequentato — non è più percepito come un luogo sicuro dove portare i bambini o trascorrere una serata tranquilla.

Alla base delle richieste c’è una petizione denominata “Per un parco Solari sicuro”, pubblicata sul sito del Comune, che in poche giornate ha raccolto un numero significativo di firme, segnalando la volontà collettiva di riappropriarsi dello spazio pubblico. I promotori descrivono il parco come un bene comune che va tutelato e rilanciato e sottolineano come la convivenza cittadina sia messa a rischio da episodi di microcriminalità e disturbo notturno. La mobilitazione cittadina è guidata dall’obiettivo di restituire decoro e tranquillità a un’area che assume un ruolo centrale nella vita del quartiere.

Cosa chiedono i firmatari

Nel testo della petizione emergono tre richieste precise: l’installazione di un sistema di videosorveglianza esteso, un aumento della presenza delle forze dell’ordine nelle fasce pomeridiane e serali e interventi straordinari di pulizia e manutenzione. I firmatari ritengono che queste misure possano avere un effetto deterrente su comportamenti devianti e facilitare l’individuazione dei responsabili quando si verificano episodi di violenza o vandalismo. L’approccio è quello di combinare strumenti tecnologici e controllo umano per creare un ambiente più accogliente e sicuro per tutte le età.

Videosorveglianza: vantaggi e criticità

L’installazione di telecamere è vista come una soluzione pratica per monitorare i punti critici del parco e velocizzare le indagini in caso di episodi criminosi. La proposta enfatizza il ruolo della videosorveglianza come strumento di prevenzione e documentazione delle infrazioni; tuttavia, alcuni residenti sollevano questioni legate alla privacy e alla gestione dei dati raccolti. Per questo motivo i promotori chiedono che ogni progetto venga accompagnato da regole chiare su conservazione e accesso alle immagini, nonché da un piano trasparente sul posizionamento delle telecamere per evitare impatti invasivi sulla vita privata dei cittadini.

Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine

Una seconda linea di intervento riguarda il rafforzamento dei controlli in orari ritenuti più critici: il pomeriggio e la sera. I firmatari richiedono pattugliamenti più frequenti e una strategia di polizia di prossimità che favorisca il dialogo con la comunità locale e la possibilità di segnalare tempestivamente situazioni a rischio. L’obiettivo è non soltanto reprimere azioni illegali, ma anche costruire fiducia tra cittadini e istituzioni, favorendo una collaborazione più efficace e prevenendo l’escalation di tensioni tra gruppi giovanili.

Impatto sociale e reazioni del quartiere

Le conseguenze sulla vita quotidiana sono concrete: famiglie che evitano il parco nelle ore serali, minori che riferiscono paura e genitori preoccupati. Le segnalazioni parlano sia di baby gang armate di coltelli sia di episodi di intimidazione verso adolescenti e giovani adulti, fenomeni che accrescono la sensazione di insicurezza. La mobilitazione attraverso la petizione è vista da molti come un modo per trasformare il disagio in azione civica, una sorta di bussola che indica priorità condivise per il recupero di uno spazio pubblico fondamentale per la vita del quartiere.

Iniziative complementari e possibili soluzioni

Oltre alle misure richieste nella petizione, nel dibattito si inseriscono proposte di carattere sociale e urbanistico: maggiore illuminazione delle aree meno visibili, programmi di animazione culturale e sportiva per i giovani, accordi con le associazioni locali per attività di sorveglianza civica e progetti di riqualificazione delle aree verdi. Interventi di questo tipo mirano a ridurre il rischio di conflitti favorendo la frequentazione positiva del parco e il recupero del senso di comunità. Un mix di tecnologie, presidio e proposte sociali potrebbe rappresentare la via più efficace per affrontare il problema.

La vicenda del Parco Solari mostra come la sicurezza urbana sia un tema che intreccia aspetti tecnici, sociali e culturali. La petizione lanciata dagli abitanti del Municipio 6 rappresenta una richiesta chiara: strumenti concreti per tutelare il decoro e la serenità degli spazi pubblici. Resta aperto il confronto con le autorità locali su tempi e modalità di intervento, ma la mobilitazione cittadina evidenzia l’urgenza di trovare risposte condivise per riportare il parco al centro della vita di quartiere.