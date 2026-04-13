Incendio in via Molinara a Turbigo: evacuazione sul tetto e intervento dei vigili del fuoco

Un incendio in via Molinara a Turbigo ha costretto due persone e il loro cane a cercare riparo sul tetto: i vigili del fuoco volontari di Inveruno, insieme a Polizia Locale e Carabinieri, hanno gestito le operazioni e messo in salvo gli occupanti

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile 2026 un incendio ha interessato un’abitazione in via Molinara, a Turbigo. Una densa colonna di fumo è stata notata intorno alle 13, richiamando l’attenzione dei residenti e di chi transitava nella zona.

Per sfuggire alle fiamme, due persone insieme a un cane si sono portate sul tetto dell’edificio in attesa dei soccorsi, creando una situazione che ha richiesto un intervento coordinato.

La presenza di fumo e la distanza dalla carreggiata hanno comportato una rapida mobilitazione delle squadre di emergenza; testimoni hanno raccontato di aver visto i tre in posizione precaria sul tetto mentre le fiamme continuavano a svilupparsi. Le operazioni successive si sono concentrate sulla messa in sicurezza degli occupanti e sul contenimento del rogo, con attenzione alle possibili ripercussioni sulla viabilità e alla salvaguardia delle persone e degli animali presenti.

L’intervento dei soccorsi

In pochi minuti sono giunti sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, supportati dalla Polizia Locale e dai Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno provveduto a regolare il traffico e a delimitare l’area, mentre i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento e di controllo delle fiamme. L’intervento è stato condotto con priorità alla protezione delle persone e all’evacuazione in sicurezza, seguendo le procedure standard per gli incendi in ambito residenziale.

Ruolo dei vigili del fuoco

I pompieri, partendo da una valutazione rapida della situazione, hanno predisposto le dotazioni necessarie per il contenimento e il raffreddamento delle strutture interessate. L’impiego di scale, manichette e dispositivi di protezione individuale ha permesso alle squadre di operare in modo efficace sul tetto e all’interno degli ambienti accessibili, riducendo il rischio di propagazione. Al termine delle attività di spegnimento e messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno verificato l’assenza di focolai residui.

Forze dell’ordine e gestione della zona

Nel frattempo la Polizia Locale e i Carabinieri hanno isolato la zona interessata, coordinando il traffico e garantendo l’incolumità dei passanti. Le misure hanno incluso deviazioni temporanee e il presidio dei punti di accesso per evitare interferenze con le operazioni dei soccorritori. L’azione congiunta tra forze dell’ordine e vigili del fuoco ha permesso di mantenere ordine pubblico e sicurezza durante tutta la fase critica dell’intervento.

Le persone e l’animale soccorsi

Al termine delle operazioni le due persone e il loro cane sono stati tratti in salvo dai soccorritori e accompagnati in un’area sicura. Secondo fonti locali, gli occupanti non hanno riportato ferite né segni di intossicazione da fumo; tuttavia, sono state effettuate verifiche mediche precauzionali per accertare condizioni di salute e benessere dell’animale. L’evacuazione sul tetto, scelta per allontanarsi dal fuoco, si è rivelata provvidenziale in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

Cause e accertamenti

Al momento le cause dell’incendio restano in fase di accertamento. Gli operatori intervenuti hanno avviato le necessarie verifiche per determinare l’origine delle fiamme, coinvolgendo i competenti servizi tecnici quando opportuno. Le indagini comprenderanno l’analisi del luogo, la raccolta di testimonianze e, se necessario, il sopralluogo di specialisti per valutare eventuali responsabilità o fattori accidentali. Le autorità locali hanno comunicato che ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.