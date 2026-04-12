20enne investe un pedone in centro a Milano e scappa: fermato dopo l’inseguimento

La notte scorsa, poco prima delle 2, un'auto ha colpito un pedone a Milano: il guidatore è scappato ma è stato fermato dalla polizia locale e arrestato per omissione di soccorso e resistenza

La vicenda si è consumata nella notte, poco prima delle due, in un tratto di città tra piazza XXIV Maggio e viale Gian Galeazzo. Secondo i rilievi, un pedone è stato investito da un’autovettura; il conducente non si è fermato a prestare aiuto e si è allontanato dal luogo dell’impatto.

La scena, per i testimoni, è apparsa precipitosa: l’auto ha lasciato la zona prima dell’arrivo dei soccorsi, in violazione della normativa che impone l’obbligo di assistenza in caso di incidente.

Intervento e riconoscimento del veicolo

La polizia locale ha intercettato il mezzo in via Cermenate grazie ai segni visibili sulla carrozzeria riconducibili all’urto. Gli agenti, una volta avvicinatisi, hanno constatato la presenza del giovane alla guida: si tratta di un ventenne nato a Pavia. Mentre gli operatori procedevano agli accertamenti, il ragazzo ha improvvisamente riavviato il veicolo e ha tentato la fuga a tutto gas, dando così avvio a un inseguimento su strada urbana e di svincolo autostradale.

Modalità dell’inseguimento

L’inseguimento si è svolto su tratti di strada con traffico notturno ridotto, fino alla zona conosciuta come Canatalupa, nei pressi dell’autostrada. Durante la corsa il mezzo ha subito una foratura a causa del contatto con il manto stradale o con altri elementi in strada, evento che ha rallentato la fuga e permesso agli agenti di raggiungere e bloccare il veicolo. Il comportamento del conducente ha complicato le operazioni, costringendo gli operatori a intervenire con cautela per fermare il mezzo e identificare il responsabile.

Accertamenti sanitari e conseguenze giudiziarie

Dopo il fermo, il giovane è stato sottoposto a verifiche: è risultato positivo al test alcolemico e al pretest per le sostanze stupefacenti. Questi esami hanno aggiunto elementi rilevanti per l’inquadramento del reato. Dal punto di vista procedurale, il guidatore è stato arrestato con le accuse principali di omissione di soccorso — ossia l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a una persona coinvolta in un incidente — e di resistenza alle forze dell’ordine, a seguito del tentativo di fuga.

Significato delle accuse

Il reato di omissione di soccorso implica che chi provoca o è coinvolto in un sinistro non può lasciare la vittima senza assistenza; è una responsabilità penale e civile che tutela la sicurezza stradale. La resistenza verso la polizia, poi, si aggiunge quando un soggetto oppone forza o manovre per sottrarsi all’arresto o al controllo, aggravando la posizione processuale del fermato.

Ricadute e riflessioni sulla sicurezza stradale

Il caso riaccende l’attenzione sulla necessità di controlli notturni e su come la guida in stato di alterazione possa incidere sulla sicurezza collettiva. La dinamica mostra come un evento inizialmente localizzato possa trasformarsi in un episodio di ordine pubblico, con rischi aggiuntivi per altri utenti della strada durante un inseguimento. Esperti e forze dell’ordine ricordano l’importanza di azioni preventive, come la diffusione di campagne sul consumo di alcol e droghe e il potenziamento dei dispositivi di controllo in punti sensibili della città.

Implicazioni per i testimoni e per la vittima

I passanti che hanno assistito all’investimento e alla fuga sono chiamati a collaborare fornendo dichiarazioni e eventuali riprese video alle autorità. Per la vittima, l’intervento tempestivo dei soccorsi è fondamentale: anche quando il conducente lascia il luogo, è essenziale che altri utenti attivino il sistema di emergenza. La presenza di dati precisi sulla dinamica aiuterà l’accertamento delle responsabilità e il percorso giudiziario a carico del fermato.

Le indagini proseguiranno per ricostruire in dettaglio la sequenza dei fatti e valutare eventuali altre responsabilità, compresa quella civile per i danni provocati. Nel frattempo la vicenda resta un monito sull’importanza del rispetto delle norme stradali e sull’obbligo morale e giuridico di prestare soccorso quando si è testimoni o protagonisti di incidenti.