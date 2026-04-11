Incendio all’ostello di via Conservatorio: power bank sospettato di aver innescato le fiamme

Un principio d'incendio all'ostello in via Conservatorio a Milano ha portato all'evacuazione degli ospiti e all'intervento dei vigili del fuoco; le autorità stanno accertando dinamica e responsabilità

La mattina del 10 aprile 2026 un principio d’incendio ha interessato i locali di un ostello in via Conservatorio 2/A, nel centro di Milano. L’incidente è emerso intorno alle 8:30, quando il fumo ha cominciato a diffondersi nei corridoi e il personale della struttura ha attivato il piano antincendio per mettere in sicurezza gli ospiti.

Le informazioni iniziali fornite dalle testate locali descrivono una scena di rapido allontanamento delle persone presenti: i numeri comunicati nelle prime ore variano, con stime che oscillano tra circa 30 evacuati e una cifra più alta di 85 persone, a seconda della fonte. In ogni caso l’intervento dei responsabili della struttura e dei soccorsi ha evitato conseguenze gravi.

I fatti e la dinamica segnalata

Secondo le prime ricostruzioni, il focolaio sarebbe partito in una stanza dove sono andati a fuoco alcuni materassi. Testimoni e gestori riferiscono che il rogo è stato molto circoscritto ma ha prodotto un denso fumo, sufficiente a rendere necessaria la ventilazione dei locali per ripristinare condizioni di sicurezza. La rapidità dell’allarme e l’applicazione delle procedure hanno limitato i danni materiali e umani.

Origine dell’incendio

Un elemento ricorrente nelle dichiarazioni è il ruolo di un power bank che, probabilmente difettoso, si sarebbe surriscaldato mentre era collegato alla presa di corrente, innescando le fiamme su un materasso vicino. Michele Colangelo, amministratore della società che gestisce la struttura, ha spiegato che il personale è intervenuto tempestivamente con gli estintori e ha guidato gli ospiti verso le aree di raccolta previste dal piano antincendio.

L’intervento dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza

Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto in pochi minuti, hanno completato le operazioni di spegnimento e hanno effettuato la ventilazione dei locali interessati dal fumo. Sono state utilizzate le manichette e gli strumenti presenti nella struttura per consolidare la messa in sicurezza; le verifiche non hanno rilevato feriti gravi né intossicazioni significative tra gli evacuati.

Coinvolgimento delle strutture adiacenti

È stato chiarito che l’adiacente Conservatorio di musica Giuseppe Verdi non è stato coinvolto dall’incendio e non ha subito danni. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sull’ostello, dove il personale e i vigili del fuoco hanno coordinato il rientro solo dopo le necessarie verifiche di sicurezza e la bonifica dagli effetti del fumo.

Accertamenti, responsabilità e suggerimenti pratici

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per determinare con precisione la dinamica del principio d’incendio e la causa tecnica che ha portato al surriscaldamento del dispositivo. Le indagini dovranno stabilire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme antincendio in struttura. Nel frattempo resta l’invito a seguire semplici precauzioni: non lasciare dispositivi di ricarica incustoditi, utilizzare caricabatterie certificati e non posizionare power bank su tessuti infiammabili come materassi o cuscini.

L’episodio sottolinea l’importanza di procedure condivise e prove periodiche del piano antincendio in strutture ricettive e collettive, oltre alla necessità di informare ospiti e personale sulle norme di sicurezza. I controlli tecnici e le verifiche in corso forniranno indicazioni utili per prevenire eventi simili in futuro, mentre la città prende atto dell’efficacia dell’intervento rapido che ha evitato conseguenze peggiori.