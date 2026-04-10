Undicenne ricoverata in codice rosso dopo lo scontro tra auto e monopattino

Bimba di undici anni coinvolta in uno scontro con un'auto in via Righi a Parabiago: soccorsi in codice rosso e trasferimento all'ospedale Niguarda

Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, in via Righi a Parabiago, una bambina di undici anni che stava utilizzando un monopattino elettrico è rimasta gravemente ferita a seguito di una collisione con un’auto. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 e ha immediatamente richiesto l’intervento di più mezzi di soccorso.

Sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, un’automedica e l’elisoccorso proveniente da Milano, a testimonianza della gravità delle condizioni iniziali della giovane coinvolta.

Dopo le prime cure effettuate sul luogo dell’incidente, la bambina è stata stabilizzata e trasferita in volo all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Al momento le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dello scontro: le cause sono ancora in fase di accertamento e non sono state rese note responsabilità o dettagli aggiuntivi. È fondamentale, in queste fasi, evitare speculazioni e attendere gli esiti degli accertamenti ufficiali.

Le dinamiche dell’incidente

La ricostruzione iniziale segnala lo scontro tra il mezzo per la mobilità elettrica e una vettura privata. Testimoni presenti nelle vicinanze hanno riferito di aver udito l’impatto e di aver visto l’undicenne a terra prima dell’arrivo dei soccorsi. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per chiarire come si sia verificato l’episodio: la presenza di elementi oggettivi come la posizione dei veicoli, eventuali tracce sull’asfalto e i rilievi di polizia locale saranno determinanti per stabilire la dinamica.

Fattori ancora da chiarire

Tra gli aspetti in corso di verificazione ci sono la velocità dei mezzi coinvolti, l’eventuale presenza di ostacoli visivi e le condizioni della carreggiata. Indagini di questo tipo si basano su rilievi tecnici, dichiarazioni di testimoni e, quando disponibili, immagini video. È importante sottolineare che, finché gli accertamenti non saranno conclusi, ogni valutazione sulle cause rimane provvisoria e di natura ipotetica.

Intervento dei soccorsi e primo trattamento

L’intervento è stato coordinato da personale sanitario specializzato: un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso hanno lavorato in sinergia per prestare le prime cure. Le operazioni sul posto hanno compreso la valutazione primaria della giovane, il controllo dei parametri vitali e l’immobilizzazione per il trasporto. L’attivazione dell’elisoccorso segnala la necessità di un trasferimento rapido verso una struttura in grado di gestire patologie gravi o traumi complessi.

Ruolo dell’elisoccorso

L’utilizzo del mezzo aereo ha ridotto i tempi di trasferimento verso l’ospedale Niguarda di Milano, centro ospedaliero con reparti specializzati. L’elisoccorso è impiegato quando è necessario garantire un percorso terapeutico il più rapido possibile, soprattutto in presenza di traumi potenzialmente critici. Questo tipo di intervento rappresenta una risorsa fondamentale per aumentare le possibilità di stabilizzazione e cura, nel quadro delle procedure di emergenza.

Sicurezza e prevenzione per la mobilità elettrica

Questo episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza dei monopattini elettrici e sulla necessità di regole chiare per i minori. È consigliabile l’uso di dispositivi protettivi come casco e protezioni, l’adozione di comportamenti prudenti in strada e la supervisione degli adulti quando a circolare sono bambini. La diffusione della mobilità elettrica richiede altresì campagne informative sul rispetto delle norme e interventi urbanistici che separino i flussi ciclabili e pedonali da quelli veicolari.

Le autorità locali e i servizi di emergenza continueranno a fornire aggiornamenti man mano che gli accertamenti proseguiranno. Per ora, la priorità resta l’assistenza alla famiglia e il decorso clinico della bambina presso l’ospedale Niguarda. Ogni ulteriore informazione ufficiale verrà comunicata dalle forze dell’ordine e dalle strutture sanitarie competenti, nel rispetto della privacy e della delicatezza della vicenda.