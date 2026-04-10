Arresti della Polizia locale: sei fermati tra Duomo e De Angeli

Sei arresti effettuati dalla Polizia locale a Milano tra la metropolitana e le principali vie dello shopping: dettagli sulle modalità e sugli oggetti recuperati

Nel corso di una lunga serie di interventi effettuati nel centro di Milano mercoledì 8 aprile, la Polizia locale ha arrestato sei persone in operazioni svolte tra le stazioni della metropolitana e le principali vie dello shopping. Gli interventi, coordinati su più fronti, hanno riguardato episodi riconducibili a borseggi, furti aggravati e rapine con resistenza, con il recupero di denaro contante e beni sottratti alle vittime.

Gli arresti sono il risultato di controlli mirati e di segnalazioni di cittadini e commercianti: in alcuni casi gli autori sono stati bloccati sul posto, in altri sono stati intercettati mentre cercavano di allontanarsi. Durante le operazioni sono emersi elementi quali arnesi per rimuovere dispositivi antitaccheggio e strumenti atti alla commissione di reati, e sono in corso accertamenti per verificare la possibile presenza di complici o collegamenti tra i soggetti fermati.

Interventi nelle stazioni della metropolitana

Due delle operazioni si sono concentrate direttamente sulle linee della metro, con arresti effettuati in prossimità di fermate molto frequentate. Alla fermata MM3 Duomo un giovane è stato sorpreso subito dopo aver sottratto il portafoglio a una coppia con un passeggino; il caso conferma come gli autori sfruttino la folla per agire con rapidità. In serata, nei pressi della fermata M1 De Angeli, un altro episodio violento ha portato all’arresto dopo un’aggressione per tentare di strappare un orologio.

Fermata MM3 Duomo: il giovane bloccato

Alla fermata MM3 Duomo la segnalazione ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente e di bloccare un 19enne rumeno subito dopo il furto del portafoglio a una coppia con passeggino. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso, e le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per accertare se ci fosse un complice che ha favorito l’azione. La vicenda sottolinea l’importanza della presenza sul territorio e della collaborazione dei cittadini nel fornire elementi utili agli agenti.

Più tardi, nei pressi della fermata M1 De Angeli, un 23enne tunisino ha aggredito alle spalle un passante nel tentativo di strappare un orologio del valore di circa 400 euro. L’autore ha opposto una violenta resistenza durante il tentativo di fuga, ma è stato bloccato e arrestato; l’episodio è stato trattato come tentata rapina con aggravanti legate all’uso della violenza e alla recidiva di comportamento ostile verso gli agenti.

Volantini tra le vie dello shopping: furti e rapine sventate

Le altre azioni si sono svolte lungo le arterie commerciali della città, dove i movimenti della clientela offrono copertura a chi ruba. In Corso Buenos Aires è scattato il fermo di un uomo che, oltre ad aver sottratto merce, ha minacciato il direttore di un negozio con un coltello: la reazione degli agenti ha evitato conseguenze più gravi. In Piazza Cordusio è stato intercettato un altro soggetto con una borsa appena rubata a una cliente, mentre in via Farini due persone sono state trovate con attrezzi e prodotti provento di furto.

Corso Buenos Aires e Piazza Cordusio

A Corso Buenos Aires è stato fermato un 27enne algerino dopo un tentativo di sottrarre oggetti di un negozio: l’uomo ha minacciato il direttore con un coltello e ha opposto resistenza agli agenti prima di essere disarmato e arrestato per rapina impropria. A Piazza Cordusio un 36enne è stato sorpreso con una borsa appena sottratta a una cliente; all’interno sono stati trovati circa 500 euro in contanti e carte di credito, poi restituiti alla vittima, mentre il responsabile è stato arrestato per furto aggravato.

Via Farini: strumenti e refurtiva

In via Farini gli agenti hanno fermato due uomini, un 46enne e un 47enne, entrambi di nazionalità rumena, notati mentre si allontanavano frettolosamente da un esercizio commerciale. Nel corso del controllo sono stati trovati in possesso di due trapani rubati e di strumenti utilizzati per rimuovere i dispositivi antitaccheggio; sono scattate per entrambi le manette per furto aggravato in concorso, a conferma della pianificazione di alcuni furti mirati anche ai beni di valore medio.

Esiti operativi e attività successive

Le persone arrestate sono state denunciate e portate nelle strutture competenti per le procedure di rito; gli oggetti recuperati sono stati restituiti alle vittime quando identificabili. Gli inquirenti hanno sottolineato che sono in corso accertamenti per verificare legami tra i soggetti fermati e per individuare eventuali reti criminali più strutturate. L’azione coordinata della Polizia locale e la collaborazione di commercianti e cittadini si sono rivelate fondamentali per il buon esito degli interventi.

Questi episodi richiamano l’attenzione sulla necessità di misure preventive nei luoghi affollati e sulle attività di presidio del territorio: il monitoraggio delle stazioni e delle vie commerciali rimane una priorità per ridurre i casi di borseggio e rapina, tutelare i cittadini e garantire il regolare svolgimento della vita urbana.