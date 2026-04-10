Truffa con finti agenti in Corso Buenos Aires: fermato un 32enne

A Milano un 32enne è stato arrestato dopo aver ricevuto dal vivo i preziosi di una 83enne ingannata al telefono

Nel cuore di Milano, in Corso Buenos Aires, è culminata un’operazione delle forze dell’ordine che ha portato al fermo di un uomo ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una signora di 83 anni. Secondo gli accertamenti della Polizia di Stato, il meccanismo utilizzato dagli indagati ha fatto leva sulla confusione e sulla fiducia della vittima, inducendola a consegnare gioielli e denaro.

I fatti si sono sviluppati nell’arco di più giorni e hanno visto il coinvolgimento diretto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno seguito l’evolversi delle comunicazioni telefoniche e predisposto un intervento mirato.

La dinamica iniziale della truffa

La vicenda ha avuto inizio con una chiamata ricevuta dalla donna il giorno martedì 31 marzo, quando un interlocutore si è presentato come appartenente alle forze dell’ordine. Con motivazioni poco chiare, l’ignoto ha chiesto di poter visionare i gioielli della signora per un presunto risarcimento collegato a una denuncia a suo carico. In preda all’apprensione, la vittima ha chiamato il 112 NUE per chiedere chiarimenti e assistenza. Gli operatori delle Volanti sono intervenuti prontamente ma non hanno trovato il truffatore sul posto; da quel momento gli investigatori hanno iniziato a monitorare una serie di comunicazioni che avrebbero poi definito il modus operandi degli autori.

Le telefonate consecutive e le richieste

Nei giorni successivi la signora ha ricevuto altre chiamate, fra cui una il mercoledì 1 aprile, in cui gli interlocutori hanno fornito istruzioni precise su come consegnare valori e contanti. Il copione è quello spesso riscontrato nei casi di raggiro agli anziani: i malviventi insistono sulla necessità immediata della consegna per evitare conseguenze legali, alimentando ansia e senso di urgenza. Lo schema prevedeva un appuntamento al pianerottolo per la ricezione della refurtiva, lasciando alla vittima il compito di preparare una busta con i gioielli e il denaro; una regia telefonica che è stata tenuta sotto osservazione dagli agenti.

L’intervento della polizia e l’arresto

È stato giovedì 2 aprile che gli investigatori hanno deciso di agire in flagranza: dopo un’ulteriore telefonata, un uomo si è presentato all’abitazione della signora e ha preso la busta come concordato. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, appostati all’interno dell’appartamento, hanno bloccato il sospetto nel momento in cui ha ricevuto i beni. Si tratta di un cittadino di 32 anni, di nazionalità ucraina, fermato con l’accusa di truffa aggravata in concorso. L’azione dimostra l’efficacia di un intervento coordinato che ha fatto leva sulla continua verifica delle chiamate e sugli appostamenti per cogliere il responsabile in flagranza.

Tempestività e cooperazione

L’arresto è stato possibile grazie alla combinazione di più elementi: la segnalazione della vittima al 112 NUE, il monitoraggio delle comunicazioni e la presenza fisica degli agenti che hanno atteso l’arrivo del presunto corriere. Questo caso evidenzia come la collaborazione fra cittadino e forze dell’ordine sia un fattore determinante nel contrasto alle frodi telefoniche. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di non cedere alla pressione e di richiedere sempre verifiche ufficiali prima di consegnare oggetti di valore a persone che si presentano come agenti.

Contesto più ampio e misure di prevenzione

La tecnica utilizzata rientra in un repertorio purtroppo diffuso: individui che si spacciano per membri delle istituzioni per estorcere denaro a persone vulnerabili. Per evitare di diventare vittima di simili raggiri è fondamentale adottare semplici precauzioni: non aprire mai a sconosciuti senza verificare l’identità, chiamare direttamente il numero ufficiale della stazione di riferimento in caso di dubbi e non consegnare mai gioielli o contanti su richiesta telefonica. Il concetto di vulnerabilità nelle persone anziane va affrontato con informazione mirata alla comunità e con campagne di sensibilizzazione sui comportamenti corretti da tenere.

In chiusura, l’episodio di Corso Buenos Aires ricorda la necessità di restare vigili: la pronta reazione della vittima e l’intervento coordinato della Polizia di Stato hanno evitato che il danno si estendesse, permettendo il recupero della refurtiva e il fermo del presunto responsabile. Segnalare ogni tentativo sospetto e mantenere contatti con le forze dell’ordine rimane la miglior arma di difesa per la collettività.