Parrocchia del Giambellino, arresto dopo un anno di minacce e intrusioni

Un giovane è stato fermato per presunti atti persecutori e intrusioni nella parrocchia del Giambellino: l'azione della polizia e l'impatto sulla comunità

La vicenda riguarda una serie di episodi che avrebbero turbato la vita di una parrocchia milanese nel quartiere Giambellino, culminati con un arresto. Secondo le autorità, le condotte sarebbero andate avanti per circa un anno e hanno coinvolto in modo diretto il parroco e un’operatrice pastorale.

L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura di Milano, con un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato al fermo del giovane.

Le denunce che hanno attivato le indagini sono state presentate nel mese di marzo e descrivono un quadro di molestie e intimidazioni ripetute. I reati contestati includono la ripetuta presenza non autorizzata nei locali parrocchiali, comportamenti offensivi e minacce che hanno creato un clima di allarme tra i fedeli. Le autorità hanno raccolto testimonianze e elementi che, secondo gli inquirenti, hanno consentito di ricostruire la successione degli episodi fino all’esecuzione del provvedimento restrittivo.

L’indagine e i reati contestati

Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state affidate agli agenti del Commissariato Porta Genova, che hanno esaminato le segnalazioni arrivate dalla comunità. Sul piano giuridico, le accuse principali fanno riferimento a atti persecutori e a intrusioni ripetute nei locali della parrocchia, comportamenti che gli inquirenti ricostruiscono come una escalation di pressioni e minacce. Il giovane era già stato destinatario di precedenti ordini di allontanamento; la reiterazione delle condotte avrebbe reso necessario un intervento più incisivo per tutelare le vittime.

Le denunce e la ricostruzione degli eventi

Le vittime — tra cui il parroco e un’ausiliaria — hanno documentato episodi di molestie verbali e fisiche risalenti a circa un anno. I testimoni hanno riferito insulti, sputi, minacce di morte e talvolta comportamenti ritenuti osceni durante le funzioni. Gli investigatori hanno raccolto dichiarazioni di fedeli e volontari che descrivono intrusioni anche oltre l’orario di apertura, con il giovane che, secondo le ricostruzioni, avrebbe scavalcato i cancelli e si sarebbe trattenuto nei locali contro la volontà dei responsabili. Questi elementi hanno costituito la base per l’adozione del provvedimento cautelare.

Modalità dell’azione e ripercussioni sulla comunità

Il comportamento contestato non ha colpito solo singoli membri della parrocchia, ma ha alterato il rapporto tra la comunità e i propri spazi. Le continue intrusioni e il disturbo alle celebrazioni hanno generato un clima di insicurezza che ha spinto i responsabili a limitare l’accesso agli ambienti al di fuori degli orari delle funzioni. Questa restrizione ha inciso sulle attività ordinarie e sul ruolo sociale della parrocchia nel quartiere, privando i volontari e i fedeli della piena fruizione degli spazi comunitari.

Effetti pratici e misure di contenimento

Per preservare la sicurezza, i responsabili della parrocchia hanno adottato provvedimenti temporanei, come la chiusura del luogo di ritrovo al di fuori delle celebrazioni e il rafforzamento delle misure di sorveglianza. Le autorità hanno inoltre fatto ricorso a strumenti disciplinari come gli ordini di allontanamento già emessi in passato: la loro inefficacia nel prevenire la reiterazione delle condotte ha portato alla richiesta di custodia cautelare in carcere, ritenuta necessaria per interrompere la spirale di molestie e tutelare le vittime.

Provvedimenti eseguiti e prossimi passi

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito con l’arresto del giovane e il trasferimento in una struttura detentiva, scelta che gli uffici giudiziari hanno ritenuto proporzionata alla gravità delle accuse. Nel prosieguo, la Procura proseguirà con l’istruttoria per valutare eventuali sviluppi processuali, mentre la comunità parrocchiale continuerà a collocare la propria fiducia nelle indagini e nelle misure di tutela. Sul fronte sociale, l’episodio solleva riflessioni sulla necessità di interventi rapidi quando si manifestano segnali di stalking e di molestia ripetuta.

Il caso evidenzia il ruolo cruciale della segnalazione tempestiva e della collaborazione tra cittadini, istituzioni religiose e forze dell’ordine. Per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, è importante che chi subisce o assiste a comportamenti persecutori si rivolga alle autorità competenti: solo così è possibile attivare misure preventive e garantire la sicurezza degli spazi pubblici e comunitari.