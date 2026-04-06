Pasqua 2026 a Milano: prezzi in aumento e scelte di consumo

Milano si prepara a una Pasqua 2026 di scelte più attente: meno spesa al ristorante, preferenza per prodotti locali e rincari su uova, colombe e carni

In vista di Pasqua 2026 i consumatori milanesi stanno rimodulando i piani per la tavola: molte famiglie scelgono di restare a casa pur mantenendo la festa. Secondo rilevazioni locali, il costo medio del pranzo si aggira tra 25 e 30 euro a persona, con un incremento generalizzato dei prodotti tipici vicino al 5%.

Tra le cause segnalate ci sono pressioni sui prezzi delle materie prime e fattori internazionali che hanno inciso sui listini. Questo scenario porta a una combinazione di attenzione al prezzo e ricerca di valore nella spesa, privilegiando filiere certificate e prodotti locali.

Accanto al calo degli sprechi domestici si registra però un aumento dell’interesse turistico per il territorio, che genera effetti economici tangibili. Le stime indicano un indotto superiore a 252 milioni di euro nel fine settimana di Pasqua, con una crescita del 17,8% rispetto all’anno precedente e l’arrivo di oltre 363mila visitatori. Gli alberghi mostrano tassi di occupazione elevati, mediamente intorno all’81,7%, mentre il costo dei trasporti aerei ha segnato incrementi significativi fino al 21,6%. L’effetto combinato è un quadro in cui domanda locale e incoming convivono, dando respiro a settori come ospitalità e ristorazione.

Cosa cambia sulle tavole

Le abitudini alimentari non si spostano radicalmente: agnello e capretto restano i simboli della Pasqua, ma con consumo più selettivo. I prezzi si attestano intorno a 38-40 euro al kg, per cui molte famiglie optano per porzioni ridotte o per tagli alternativi. Cresce l’interesse verso prodotti con tracciabilità e certificazioni, segno che, nonostante la pressione sui prezzi, la qualità rimane una leva di acquisto. I negozi specializzati propongono offerte diverse in base alla clientela: dai prodotti regionali a quelli più generalisti che combinano tradizione cittadina e richieste dei consumatori.

Dolci pasquali: tra artigianalità e rincari

Il settore dolciario è tra i più interessati dai rincari: le uova di cioccolato artigianali si collocano tra i 30 e i 45 euro l’una, con punte dovute all’aumento delle materie prime; l’incremento medio può arrivare fino al 10% rispetto all’anno precedente. Anche la colomba artigianale subisce aumenti, con prezzi orientativi tra i 35 e i 50 euro al kg e un rincaro medio vicino al 2%. Nonostante ciò, i consumatori mostrano una preferenza per le varianti gourmet e per le versioni senza canditi o con ingredienti premium, a conferma della domanda di eccellenza anche in un contesto di maggior attenzione alla spesa.

Scelte dei consumatori e canali di acquisto

La tendenza prevalente è la voglia di festeggiare senza eccessi: la filosofia del restare a casa si combina con acquisti mirati in gastronomie e pasticcerie. Questi punti vendita modulano l’offerta in funzione del cliente: chi cerca prodotti tipici regionali trova specialità locali, mentre le insegne milanesi più generaliste puntano su assortimenti trasversali. Le prenotazioni nei ristoranti risultano in calo in molti casi, ma non mancano situazioni di sold out, soprattutto nella ristorazione di pesce che propone alternative alle preparazioni di terra tradizionali.

Risparmio consapevole e qualità

Dietro alle scelte di spesa emerge un atteggiamento di risparmio consapevole: porzioni ridotte, attenzione alle offerte post-festività e selezione di prodotti locali certificati. Per alcuni consumatori la strategia è acquistare uova e dolci artigianali come valore aggiunto, per altri è preferibile optare per soluzioni più economiche e sfruttare le promozioni dopo Pasqua. Le preferenze indicano una polarizzazione tra chi sacrifica quantità per la qualità e chi, invece, cerca il massimo contenimento dei costi senza rinunciare alla tradizione.

Impatto economico e prospettive locali

L’interazione tra domanda turistica e spesa locale lascia segnali positivi per il territorio: l’aumento dei flussi contribuisce all’indotto e fa guardare con ottimismo ai prossimi eventi, come il Salone del Mobile e le iniziative legate al design che possono prolungare l’effetto di richiamo. Allo stesso tempo, la situazione internazionale rimane un fattore di incertezza per i prezzi delle materie prime e la disponibilità di alcune filiere. Nel complesso, il quadro di Pasqua 2026 a Milano è caratterizzato da un equilibrio tra celebrazione e prudenza economica, con operatori e consumatori che si adattano a un mercato in evoluzione.