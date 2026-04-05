Papa Leone guida la Via Crucis con 30mila fedeli al Colosseo

Papa Leone ha guidato la sua prima Via Crucis al Colosseo, portando personalmente la croce e concludendo la celebrazione con la preghiera e la benedizione di San Francesco

L’evento è stato un momento di forte intensità spirituale e simbolica: circa 30.000 fedeli si sono ritrovati al Colosseo per partecipare alla prima Via Crucis guidata da Papa Leone. Vestito con la mozzetta rossa e la stola, il pontefice ha scelto di assumere un ruolo attivo nel rito, manifestando con il gesto del trasporto della Croce una vicinanza fisica e spirituale alla passione di Cristo.

L’atmosfera, mista di raccoglimento e partecipazione popolare, ha sottolineato il significato pubblico e comunitario della liturgia in un luogo carico di storia.

La processione e il gesto della croce

La celebrazione si è svolta seguendo il percorso tradizionale delle quattordici stazioni: il Papa ha percorso a piedi le tappe, portando personalmente la croce dall’inizio alla fine. Questo atto è stato interpretato da molti fedeli come una scelta di semplicità e di servizio: portare il segno della passione in prima persona ha richiamato l’attenzione sull’esempio e sulla responsabilità del capo della Chiesa. La presenza numerosa e ordinata del pubblico ha creato un coro che ha accompagnato ogni fermata, conferendo al rito un carattere intensamente corale e meditativo.

Il significato del gesto

Portare la croce in ciascuna delle stazioni non è stato solo un atto simbolico, ma un richiamo alla via del servizio e alla solidarietà con i sofferenti. Per molti partecipanti, vedere il Papa Leone impegnarsi in questo compito ha rappresentato una testimonianza concreta di condivisione con la sofferenza umana e spirituale. Inoltre, il gesto ha rinsaldato il legame tra la figura pontificale e la comunità cristiana presente, ribadendo l’importanza della partecipazione fisica alla liturgia come forma di accompagnamento e di fede vissuta.

Le quattordici stazioni

Ogni stazione è stata una tappa di riflessione e preghiera, scandita da letture e invocazioni: la sequenza ha accompagnato i presenti in un percorso narrativo che ripercorre gli eventi della passione di Cristo. La scelta di mantenere la formula tradizionale ha permesso di connettere la liturgia odierna con la tradizione secolare della Via Crucis, mentre l’interpretazione pastorale del Papa ha dato parole nuove ai temi della misericordia, del perdono e della fraternità. In questo contesto, la musica e i silenzi hanno valorizzato ogni fermata, offrendo momenti di profonda meditazione.

La preghiera finale e la benedizione di san Francesco

Al termine della processione, Papa Leone ha chiuso la celebrazione con una preghiera attribuita a San Francesco, richiamando l’invito a trasformare la vita in un cammino di amore trinitario. Con parole che sottolineano l’abnegazione e la ricerca della volontà divina, la preghiera ha chiesto purificazione interiore, luce e il fuoco dello Spirito Santo per seguire le orme di Cristo. L’intento è stato quello di invitare la comunità a vivere la fede come un processo di crescita relazionale con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Testo e carica simbolica

La preghiera riprende l’idea che, attraverso la grazia e la purificazione interiore, sia possibile avvicinarsi a Dio e camminare sulle orme di Gesù. In termini pratici, il messaggio ha posto l’accento sulla conversione personale e su un rinnovato impegno comunitario: essere interiormente illuminati e accesi dallo Spirito è presentato come condizione per seguire il Signore. Il richiamo a una relazione di amore all’interno della Trinità ha conferito al rito una dimensione profondamente teologica e allo stesso tempo accessibile ai fedeli riuniti.

La benedizione conclusiva

Per concludere, il Papa ha impartito l’antica benedizione che San Francesco era solito rivolgere ai frati e alla gente: un augurio di presenza e di pace. La formula finale, «Il Signore sia con voi, il Signore vi conceda la sua pace», è stata ripetuta come sintesi di speranza e di conforto per tutti i presenti. Questo gesto ha chiuso la cerimonia in un clima di fraternità, ricordando la vocazione della comunità cristiana a essere portatrice di pace nel mondo.

Nel complesso, la prima Via Crucis guidata da Papa Leone al Colosseo si è configurata come un momento in cui rito, simbolo e impegno pastorale si sono intrecciati: un segnale di continuità con la tradizione e al contempo una manifestazione della volontà del pontefice di incarnare la liturgia attraverso il gesto personale e la parola rivolta alla comunità.