Operazione antidroga ad Arluno: sequestrate cocaina, hashish e contanti

Un appostamento mirato ha consentito di individuare un presunto punto di spaccio e di sequestrare droga, bilancini e contanti

Ad Arluno, in provincia di Milano, una serie di controlli mirati si è conclusa con l’arresto di un uomo di 47 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato tramite la Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, dopo un periodo di osservazione dell’abitazione ritenuta punto di riferimento per la cessione di stupefacenti.

La fase culminante dell’attività investigativa è avvenuta nella serata di mercoledì 1° aprile, intorno alle ore 19, quando gli agenti avevano predisposto un appostamento nei pressi dell’edificio. Durante il servizio è stato notato l’arrivo di un altro uomo, il quale ha avuto un rapido contatto con il 47enne: comportamento che ha insospettito gli operatori e ha fatto scattare l’intervento.

L’appostamento e l’intervento sul posto

Il monitoraggio è stato progettato per cogliere movimenti sospetti e scambi in prossimità dell’abitazione. Gli investigatori hanno osservato il soggetto di 48 anni avvicinarsi con atteggiamento guardingo, effettuare il contatto e poi allontanarsi. Alla luce di questo elemento la pattuglia è intervenuta: il fermato è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, appena acquistata, e successivamente segnalato alla Prefettura per uso personale.

Il ruolo dell’appostamento

L’appostamento è una tecnica investigativa che consente di documentare abitudini e contatti sospetti senza alterare le dinamiche della zona. In questo caso la strategia ha permesso di ricostruire il trasferimento di stupefacente e di individuare il responsabile che, alla vista degli agenti, ha tentato di sottrarsi al controllo. Il comportamento evasivo è stato annotato negli atti come elemento rilevante ai fini dell’azione successiva.

Fermo, resistenza e perquisizione domiciliare

Alla luce delle evidenze raccolte sul posto, gli agenti hanno proceduto al fermo del 47enne, che ha opposto resistenza durante le operazioni. Dopo il blocco è stata eseguita una perquisizione domiciliare autorizzata, che ha dato esito positivo: all’interno dell’appartamento gli operatori hanno rinvenuto sostanze e materiali compatibili con attività di spaccio.

Sequestro e materiali trovati

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati circa 35 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, 19 grammi di hashish e 12 grammi di marijuana. Gli agenti hanno inoltre trovato materiale per il confezionamento, due bilancini elettronici di precisione e una somma in contanti pari a 800 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Tali elementi sono stati inseriti nel fascicolo come prove dell’attività di detenzione ai fini di spaccio.

La segnalazione dell’acquirente

L’uomo che aveva appena comprato la dose è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, misura amministrativa che viene adottata in situazioni di consumo. Nel verbale gli investigatori hanno annotato il ruolo di entrambi i soggetti e le circostanze dello scambio, fondamentali per la ricostruzione dei fatti in vista degli adempimenti giudiziari.

Esito operativo e prospettive investigative

Al termine degli accertamenti il 47enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria; l’operazione rientra nelle iniziative della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio nel territorio metropolitano. Gli elementi sequestrati, tra cui sostanze, strumenti di confezionamento e contanti, saranno analizzati per completare il quadro probatorio e valutare eventuali collegamenti con reti più ampie.

Le attività proseguiranno con ulteriori verifiche coordinate dagli inquirenti per accertare eventuali responsabilità aggiuntive e traffici connessi. L’intervento dimostra come la combinazione di osservazione sul campo e perquisizioni mirate possa interrompere filoni di approvvigionamento e vendita di stupefacenti, contribuendo alla sicurezza locale.