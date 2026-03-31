Spaccio in Cenisio: 39enne arrestato con più di un chilo di stupefacenti

Nel corso di un servizio mirato la Polizia ha bloccato un 39enne e sequestrato oltre un chilo di stupefacenti, insieme a somme ritenute provento dello spaccio

Un’operazione antispaccio condotta dalla Polizia di Stato ha portato al fermo di un uomo di 39 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, nell’area di Cenisio a Milano. Gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile hanno seguito i movimenti del sospetto fino all’intervento decisivo, che ha coinvolto controlli in strada e una successiva perquisizione domiciliare, rivelando un quadro che gli investigatori definiscono compatibile con la detenzione ai fini di spaccio.

L’intervento in strada e il fermo

Durante un servizio di osservazione gli agenti hanno notato l’uomo parcheggiare in Piazza Perego e dirigersi verso un bar, dove ha avuto un breve incontro con due clienti: due cittadini italiani rispettivamente di 42 e 45 anni. Dopo uno scambio rapido il 39enne si è allontanato a piedi in direzione di via Messina. Gli operatori presenti hanno immediatamente fermato i due acquirenti per un controllo: il 45enne è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina, acquistati poco prima per 80 euro, per i quali gli è stata comminata una sanzione amministrativa per consumo personale.

Il blocco del presunto pusher

Gli agenti hanno quindi rintracciato il sospetto in via Borghese e lo hanno fermato: nella sua borsa a tracolla sono stati recuperati 485 euro, somma che la polizia ritiene riconducibile all’attività di spaccio. L’arresto è stato eseguito a seguito degli elementi raccolti sul luogo dello scambio e della sospetta continuità delle cessioni di sostanze, configurando l’ipotesi di attività strutturata di spaccio nel quartiere.

Perquisizione domiciliare e maxi sequestro

Le verifiche sono proseguite con una perquisizione nell’appartamento del fermato, situato in via Messina. Nell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto consistenti quantità di denaro e sostanze: nella camera da letto, all’interno di una valigia, sono stati trovati 10.000 euro in contanti, circa 290 grammi di cocaina e materiale utilizzato per il confezionamento; in un’altra stanza sono stati sequestrati ulteriori 3.160 euro, circa 1,014 kg di marijuana, 63 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e attrezzature per il taglio e la preparazione delle dosi. Complessivamente, le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro oltre 1 chilogrammo di stupefacenti e più di 13.000 euro in contanti.

Implicazioni investigative

Il rinvenimento di somme in contanti, bilancini e materiale per il confezionamento è citato dagli inquirenti come indicativo della finalità di lucro e della continuità dell’attività illecita. Il 39enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre i soggetti trovati con le dosi minori hanno ricevuto contestazioni amministrative per uso personale. Le evidenze raccolte sul posto e nell’abitazione rappresentano elementi chiave per le ulteriori fasi investigative.

Contesto e strategie di contrasto

Questo intervento si inserisce nel più ampio dispositivo predisposto dalla Polizia di Stato per il controllo del territorio urbano e il contrasto del traffico di droga nelle aree sensibili della città. Le operazioni di osservazione e il coordinamento tra pattuglie di prossimità e reparti investigativi sono elementi fondamentali per individuare reti locali di spaccio e recuperare evidenze materiali come denaro contante e strumenti di confezionamento, spesso considerati prove indirette dell’attività illecita.

Prospettive procedurali

All’esito degli atti, la posizione dell’arrestato sarà valutata in sede giudiziaria con il supporto degli elementi raccolti dagli agenti della VI Sezione. I sequestri e le contestazioni amministrative ai clienti rappresentano passaggi immediati di contrasto, mentre le indagini potranno approfondire eventuali collegamenti con altre persone o punti di distribuzione nel quartiere. Nel frattempo la presenza delle forze dell’ordine rimane rafforzata nelle zone ritenute a rischio per disincentivare ulteriori episodi di spaccio.