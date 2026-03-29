Lavoratori Atm in piazza a Milano: motivi, effetti sui pendolari e la proposta sul diesel

Il servizio di trasporto a Milano è sotto tensione: i dipendenti Atm protestano per salari e turni, un guasto a Rogoredo provoca ritardi e il governo valuta un tetto al prezzo del diesel

Milano si trova in una fase di forte tensione sul fronte della mobilità: da un lato i dipendenti di ATM Milano hanno proclamato uno sciopero che ha portato a presidi e sospensioni delle corse, dall’altro diversi episodi tecnici e misure politiche hanno amplificato i disagi per pendolari e cittadini.

La concatenazione di proteste sindacali, un guasto ferroviario e il dibattito pubblico sul costo del carburante disegna uno scenario in cui trasporti e lavoro si intrecciano in modo critico.

Il corteo di fatti recenti comprende la mobilitazione promossa da AL Cobas e appuntamenti sindacali davanti ai depositi, un significativo rallentamento della circolazione nella zona di Milano Rogoredo il 26 marzo 2026, e le proposte del governo per arginare il caro carburante annunciate da Matteo Salvini il 19 marzo 2026. Questi eventi hanno impatti concreti sulla vita quotidiana: orari cambiati, corse cancellate e una crescente pressione sulle trattative salariali.

Perché i lavoratori Atm sono scesi in piazza

Le ragioni alla base della mobilitazione sono state sintetizzate dal sindacato come turni massacranti, salari fermi e criticità sulla sicurezza sul lavoro. I dipendenti hanno manifestato davanti al deposito di viale Sarca con uno sciopero che prevedeva l’interruzione del servizio dalle 8:45 alle 15 e lo stop dalle 18 fino al termine del turno serale, segnalando un malessere diffuso. In particolare, AL Cobas contesta che gli aumenti dei costi della vita non siano stati accompagnati da adeguamenti salariali nonostante i bilanci aziendali registrino margini migliorati.

Richieste economiche e proposte aziendali

Al centro del confronto resta la proposta di aumento: l’azienda avrebbe offerto fino a 1.000 euro lordi al mese per chi accetta di prorogare il pensionamento, mentre il sindacato chiede un incremento stabile di 150 euro mensili per tutti i lavoratori. Questa differenza di approccio mette in luce due strategie alternative: incentivi mirati a pochi versus un adeguamento generalizzato delle buste paga, con implicazioni diverse per il turnover e la qualità del servizio.

Criticità sui cantieri e sicurezza urbana

Oltre alla questione economica, la protesta ha sollevato preoccupazioni sui lavori in città, come quelli in via Torino, dove la mancanza di adeguate protezioni per i pedoni è stata criticata. Secondo i rappresentanti sindacali, l’assenza di transenne e misure di controllo dei flussi pedonali aumenta il rischio per chi cammina e per gli operatori della mobilità urbana, trasformando cantieri di riqualificazione in potenziali punti di pericolo per la viabilità quotidiana.

Guasti ferroviari e conseguenze per i pendolari

Il quadro dei disagi è stato aggravato il 26 marzo 2026 da un problema tecnico nei pressi di Milano Rogoredo che ha rallentato la circolazione e generato ritardi fino a 60 minuti. Rete Ferroviaria Italiana ha segnalato la criticità sulla linea, con conseguenze diffuse sul cosiddetto “nodo di Milano” e ripercussioni su molte tratte regionali e suburbane. La fase di ripristino dopo le 14:30 ha permesso un progressivo ritorno alla normalità, ma non ha cancellato le variazioni e cancellazioni in mattinata.

Linee interessate e impatto operativo

Tra le linee coinvolte figurano alcune RegioExpress e regionali, oltre a molte tratte suburbane gestite da Trenord: esempi emblematici sono le RE13 e RE11, le regionali come R16 e R33 e le suburbane S1, S2, S3, S4, S12 e S13. Per i pendolari questi disservizi significano tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze mancate e una maggiore incertezza nel programmare gli spostamenti quotidiani, con effetti anche sull’accesso al lavoro e ai servizi.

Il contesto politico: la proposta sul prezzo del diesel

Nel frattempo, il 19 marzo 2026 il ministro Matteo Salvini ha annunciato un piano che prevede un possibile tetto al prezzo del diesel per mitigare il caro carburante, con l’obiettivo di portarlo sotto 1,90 euro al litro. L’ipotesi descritta prevede misure sperimentali di durata mensile, possibili interventi sulle accise e il coinvolgimento delle compagnie petrolifere in un confronto pragmatico; allo stesso tempo è stata evocata la strada di tassare eventuali extra profitti se non dovessero esserci accordi volontari.

Questa proposta si inserisce in un dibattito più ampio: contenere il costo del carburante potrebbe alleviare le spese per molte categorie, compresi gli autotrasportatori e i pendolari, ma implica costi pubblici significativi e scelte tecniche delicate sul chi copre la differenza di prezzo. Nei giorni successivi, il confronto tra istituzioni, imprese e rappresentanze dei lavoratori sarà determinante per capire l’impatto reale sulle tariffe e sulla mobilità urbana.

Conclusione: tra negoziazioni e riprogrammazioni

La convergenza di scioperi, guasti tecnici e interventi politici crea un clima di incertezza per la mobilità milanese. Le richieste dei lavoratori di ATM Milano riguardano condizioni contrattuali e sicurezza; i disservizi ferroviari mettono in evidenza fragilità infrastrutturali; le proposte sul prezzo del diesel cercano di alleggerire il peso economico sui cittadini. Nel prossimo periodo saranno decisive le capacità di mediazione tra azienda, sindacati e istituzioni per evitare ulteriori tensioni e garantire un servizio stabile e sicuro per i milanesi.