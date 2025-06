Sciopero Trenord del 16 giugno: disagi e cancellazioni per i pendolari lombardi

Il 16 giugno atteso uno sciopero del personale Trenord: disagi in arrivo per i pendolari lombardi.

Il 16 giugno si preannuncia un lunedì da dimenticare per i pendolari lombardi. Trenord ha confermato uno sciopero indetto dal sindacato Orsa, che inizierà alle 3:00 e terminerà alle 2:00 del giorno seguente. Un’agitazione che avrà un impatto significativo sui viaggiatori e che porterà a cancellazioni e modifiche ai servizi regolari.

Modalità di attuazione dello sciopero

Si tratta di un giorno feriale, quindi la società ha garantito che le fasce orarie di servizio essenziali saranno rispettate. Dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, i treni circoleranno regolarmente. Ciò significa che i convogli in partenza in queste finestre temporali e in arrivo entro le 9:00 e le 21:00 saranno inclusi nel servizio minimo garantito. Ma quali saranno le conseguenze per il resto della giornata?

Impatto sul trasporto ferroviario

Lo sciopero colpirà l’intero servizio ferroviario regionale, comprendendo anche i collegamenti suburbani e le tratte a lunga percorrenza. I pendolari diretti verso Malpensa Aeroporto dovranno prestare particolare attenzione, poiché potrebbero dover affrontare problemi significativi. Trenord ha già predisposto autobus sostitutivi per garantire il collegamento con l’aeroporto, ma in assenza di fermate intermedie.

Autobus sostitutivi per Malpensa

Questi autobus collegheranno i punti strategici, ma rimane da vedere se basteranno a coprire la domanda. I pendolari sono avvisati: preparatevi a ritardi e a possibili disagi. La situazione è già tesa, ma non finisce qui.

Sciopero generale in arrivo

Solo quattro giorni dopo, il 20 giugno, è in programma un altro sciopero, questa volta di carattere nazionale. Le prime indicazioni parlano di un’agitazione che potrebbe influenzare ulteriormente la circolazione ferroviaria in tutto il Paese. Che cosa succederà ai pendolari in Lombardia? Riusciranno a trovare un modo per viaggiare senza intoppi?

Un futuro incerto per i pendolari

Con un calendario di proteste già fitto, la domanda che molti si pongono è: come si prepareranno le autorità e le aziende per affrontare questi disagi? I pendolari stanno già esprimendo il loro malcontento. E chi ha intenzione di viaggiare? La risposta è semplice: prepararsi al peggio e sperare nel meglio.