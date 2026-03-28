Lavori all’ufficio postale di Vanzago: servizi trasferiti a Pregnana e nuove funzioni attese

Dal 31 marzo l'ufficio postale di Vanzago resterà chiuso per lavori di ammodernamento previsti fino a fine maggio 2026; nel frattempo i servizi saranno assicurati presso l'ufficio di Pregnana Milanese e, alla riapertura, la sede offrirà nuove prestazioni della Pubblica Amministrazione nell'ambito del progetto Polis

Dal 31 marzo l’ufficio postale di Vanzago sarà temporaneamente chiuso per una serie di interventi mirati all’ammodernamento della sede. L’operazione rientra nel programma più ampio Polis di Poste Italiane, pensato per semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

L’obiettivo dichiarato è migliorare l’accoglienza, l’efficienza e contribuire al superamento del digital divide sul territorio.

Tempi dei lavori e punti di riferimento per i cittadini

I lavori sono programmati a partire dal 31 marzo e, salvo eventuali aggiornamenti ufficiali, la riapertura è prevista entro la fine del mese di maggio 2026. Durante questo periodo Poste Italiane garantirà la continuità delle operazioni spostando temporaneamente l’offerta presso l’ufficio di Pregnana Milanese in Via Volta. Questa soluzione provvisoria permette ai residenti di non interrompere pratiche postali e amministrative cruciali, riducendo i disagi legati alla temporanea chiusura della sede di Vanzago.

Orari e reperibilità dell’ufficio sostitutivo

L’ufficio di Pregnana Milanese sarà operativo per gli utenti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato l’apertura è prevista fino alle 12.35. Si raccomanda ai cittadini di verificare eventuali aggiornamenti sugli orari o servizi speciali attraverso i canali ufficiali di Poste Italiane per evitare attese non necessarie. Questa organizzazione temporanea è pensata per assicurare la continuità di tutte le prestazioni normalmente disponibili a Vanzago.

Interventi previsti: riorganizzazione e restyling

I lavori nella sede di Vanzago prevedono una completa riorganizzazione degli spazi interni e un restyling della sala al pubblico. Saranno installati nuovi arredi studiati per facilitare l’accesso ai servizi e rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni da parte dei clienti. L’intervento non si limita a un semplice rinnovo estetico: la disposizione degli sportelli e delle aree di attesa verrà ripensata per ottimizzare i flussi, con attenzione particolare all’ergonomia e alla fruibilità per persone con mobilità ridotta.

Quali benefici per l’utenza

La nuova configurazione punta a ridurre i tempi di attesa e a rendere più chiari i percorsi interni, favorendo un’esperienza utente più fluida. L’introduzione di arredi funzionali e spazi delimitati contribuirà a una migliore gestione delle file e a una percezione di maggiore privacy nelle pratiche più delicate. Questo approccio risponde all’intento di Poste Italiane di essere un attore capillare al servizio del territorio, salvaguardando le esigenze quotidiane dei cittadini.

Servizi disponibili al riavvio e durante i lavori

All’atto della riapertura, oltre alle tradizionali prestazioni postali, la sede rinnovata offrirà un ventaglio ampliato di servizi: servizi finanziari, assicurativi, fornitura di energia, e l’erogazione di servizi INPS. Saranno inoltre attivati i servizi anagrafici con la possibilità di ottenere quindici certificati anagrafici e di stato civile direttamente in sede. Infine, la procedura per l’avvio della richiesta e del rinnovo del passaporto potrà essere effettuata presso la nuova configurazione dell’ufficio.

Modalità pratiche per le pratiche più richieste

Per le pratiche urgenti si suggerisce di rivolgersi all’ufficio di Pregnana Milanese nei giorni e negli orari indicati; molte operazioni possono richiedere appuntamenti o documentazione specifica, quindi è utile verificare in anticipo sul sito o via telefono quali documenti portare. Al termine del restyling, la disponibilità di servizi della Pubblica Amministrazione in un’unica sede renderà più semplice per i cittadini completare iter burocratici che prima potevano richiedere spostamenti multipli.

Il progetto più ampio: perché Polis è importante

Il rinnovamento di Vanzago si inserisce nel quadro del programma Polis, pensato per i piccoli comuni con meno di 15mila abitanti per favorire la coesione economica, sociale e territoriale. Attraverso questo intervento, Poste Italiane intende ridurre le distanze tra cittadini e servizi essenziali, promuovendo l’inclusione digitale e garantendo che l’accesso a prestazioni pubbliche non sia penalizzato dalla ridotta dimensione demografica dei centri minori. Il progetto mira quindi a rafforzare la presenza dei servizi sul territorio e a limitare il fenomeno del digital divide.

In conclusione, l’intervento sull’ufficio postale di Vanzago rappresenta un passo operativo verso una rete di servizi più moderna e accessibile. Pur temporaneamente disagiando l’utenza con la chiusura, la soluzione alternativa offerta a Pregnana Milanese e le nuove funzioni previste alla riapertura dovrebbero tradursi in benefici concreti per la comunità locale. Poste Italiane conferma così il suo impegno nell’assicurare continuità e qualità delle prestazioni sul territorio.