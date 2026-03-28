Cantieri in via Torino e allerta vento a Milano: cosa cambia per i negozi

Milano tra lavori in via Torino e raffiche di vento: commercianti chiedono ristori mentre la città gestisce chiusure e interventi

Milano vive giornate segnate da due criticità che coincidono sul territorio urbano: da un lato i cantieri per la rimozione del pavé e la sostituzione dei binari in via Torino, dall’altro una forte ondata di vento che ha imposto misure preventive.

Questi fenomeni hanno creato disagi per la viabilità, preoccupazione tra i commercianti e interventi di emergenza da parte dei servizi cittadini. È in questo quadro che le richieste di supporto economico e le ordinanze di chiusura si incontrano, obbligando l’amministrazione a bilanciare lavori infrastrutturali e sicurezza pubblica.

I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi, circa una ventina, per rimuovere alberi pericolanti e mettere in sicurezza tetti e cartelloni divelti dalle raffiche, senza però segnalare al momento situazioni considerate critiche. Per ragioni di tutela collettiva Palazzo Marino ha adottato provvedimenti come la chiusura di parchi e aree verdi e la sospensione di alcuni servizi culturali all’interno degli spazi esterni. Questo doppio fronte — cantieri e maltempo — solleva interrogativi sul tempo di recupero per le attività commerciali e sulla capacità di reazione degli enti locali.

Cantieri in via Torino: impatto sui negozi e richieste di ristoro

I lavori avviati per rimuovere il pavé e sostituire i binari lungo via Torino sono proseguiti per settimane, determinando modifiche alla circolazione e limitazioni che penalizzano l’accesso ai negozi. La destra locale ha sollevato la questione dei ristori, chiedendo misure compensative per le attività interessate: la preoccupazione è che l’intervento possa riprodurre l’effetto M4, ossia perdite prolungate di fatturato osservate in passato durante grandi opere di mobilità. I commercianti lamentano cali di clientela e difficoltà logistiche per rifornimenti e apertura quotidiana, e sollecitano un dialogo più trasparente con gli uffici comunali per concordare forme di sostegno.

Richieste di sostegno e analogie con lavori precedenti

Le richieste di ristoro si fondano su dati pratici: minore affluenza, spese aggiuntive per segnaletica o modifiche temporanee delle vetrine, e la necessità di pianificare la riapertura dopo la fine dei cantieri. Il confronto con progetti come la realizzazione della linea M4 è evocato spesso come metodo di riferimento per comprendere gli effetti economici locali: se allora furono previsti rimborsi e agevolazioni, oggi i commercianti attendono simili garanzie. Dal punto di vista amministrativo, la valutazione delle richieste richiederà stime sui danni effettivi e un percorso per definire criteri di accesso alle indennità.

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