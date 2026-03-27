Giovanissimo indagato per tentato omicidio: collocamento in comunità a Milano

Un collocamento in comunità disposto dal Tribunale per i Minorenni segue le indagini su una rissa a Piazzale Arduino in cui un 19enne è rimasto ferito

Nelle prime ore del mattino del 26 marzo 2026 i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta hanno eseguito un provvedimento cautelare che ha portato al collocamento in comunità di un ragazzo di 17 anni. Il giovane è indagato per tentato omicidio aggravato in concorso e per rissa, a seguito di una vicenda avvenuta il 28 dicembre 2026 in Piazzale Arduino.

L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Milano su richiesta della Procura competente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante la zuffa un 19enne è stato colpito con un coltello al costato, riportando una ferita penetrante in una zona vitale che ha messo in pericolo la sua vita. Le indagini hanno puntato a definire i ruoli dei partecipanti e a chiarire la dinamica dello scontro, analizzando testimonianze e i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il provvedimento odierno pone al centro aspetti sia giudiziari sia di tutela del minore indagato.

Le indagini e gli elementi raccolti

L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e condotta materialmente dal Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta. Gli inquirenti hanno utilizzato l’acquisizione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e l’analisi delle immagini video, strumenti che si sono rivelati determinanti per ricostruire la successione degli eventi. Il lavoro investigativo si è concentrato sull’identificazione di tutti i presenti, compresi due maggiorenni e altri soggetti non ancora riconosciuti, per definire responsabilità e ruoli.

Metodi e fonti probatorie

Tra le principali fonti di prova figurano le registrazioni delle telecamere e le testimonianze raccolte sul posto. L’analisi delle immagini ha permesso di sincronizzare movimenti e interazioni tra i partecipanti, mentre le dichiarazioni hanno fornito contesto e dettagli non sempre visibili nei filmati. Il connubio tra videosorveglianza e dichiarazioni oculari ha reso possibile una ricostruzione più precisa, elemento che ha portato il G.I.P. a disporre il collocamento in comunità del minore indagato.

La dinamica dell’episodio ricostruita

Dalle verifiche è emerso che la rissa del 28 dicembre 2026 ha visto la partecipazione di più soggetti, con una escalation di violenza culminata nell’utilizzo di un coltello. Il 17enne, secondo gli accertamenti, avrebbe inferto una coltellata al costato del 19enne, provocando una lesione penetrante in una zona vitale. Questo tipo di ferita è stato valutato come causa di un concreto pericolo di vita per la vittima, circostanza che ha aggravato le ipotesi di reato contro il giovane indagato.

Ruoli e responsabilità

Le autorità hanno indicato che, oltre al minorenne, erano presenti almeno due maggiorenni e altre persone non identificate; la pluralità dei partecipanti configura l’ipotesi di concorso nei fatti. La misura cautelare adottata non è una sentenza di condanna: permane la presunzione di innocenza fino a una decisione definitiva dell’autorità giudiziaria, ma riflette la valutazione del rischio e la necessità di tutela della collettività e della vittima.

Il provvedimento e le implicazioni giuridiche

Il collocamento in comunità disposto dal G.I.P. rappresenta una misura cautelare prevista nell’ordinamento minorile, volta a limitare i rischi di reiterazione del reato e a favorire percorsi di recupero e controllo. L’ordinanza è stata eseguita materialmente dai Carabinieri della Compagnia Porta Magenta, che hanno portato il giovane nella struttura indicata dall’autorità giudiziaria. L’impianto accusatorio contestato è quello di tentato omicidio aggravato in concorso e di rissa.

Contesto sociale e riflessioni finali

Il caso riporta all’attenzione il tema della sicurezza urbana e della prevenzione della violenza tra giovani in alcune aree della città, come Piazzale Arduino. Le indagini hanno mostrato anche il ruolo crescente delle telecamere nel chiarire episodi di microcriminalità e nel fornire elementi utili all’azione giudiziaria. Allo stesso tempo, la vicenda pone interrogativi sul ruolo delle misure educative e di supporto previste per i minorenni coinvolti in reati gravi.

Al momento il procedimento è nelle fasi preliminari: il 17enne è stato collocato in comunità come misura cautelare, il 19enne vittima ha subito una ferita grave e gli accertamenti proseguono. Vale ribadire la presunzione di innocenza per le persone indagate fino a una sentenza definitiva, mentre le autorità continuano a lavorare per completare la ricostruzione dei fatti e identificare eventuali altri responsabili.