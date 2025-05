Un uomo di 44 anni aggredito dopo aver cercato di recuperare il suo monopattino rubato.

Un’aggressione che ha scosso la comunità

Il , la tranquillità di Corsico è stata interrotta da un’aggressione brutale che ha coinvolto un uomo di 44 anni, di origine marocchina. La vittima, dopo essere stata derubata del proprio monopattino, ha tentato di recuperarlo davanti a una pizzeria in via Vincenzo Monti. Questo gesto, purtroppo, ha scatenato una violenza inaudita da parte di un gruppo di giovani, culminando in un attacco che ha visto l’uso di calci, pugni e un coltello.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato dalle autorità, l’uomo aveva individuato i ladri e, nel tentativo di riprendersi il monopattino, è stato aggredito. Due dei giovani coinvolti, di nazionalità egiziana e di età compresa tra i 27 e i 32 anni, sono stati identificati come i principali responsabili. Durante l’aggressione, uno di loro ha ferito la vittima al volto e al torace, fortunatamente senza conseguenze letali. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo, ricevendo le cure necessarie per le ferite riportate.

Le indagini e gli arresti

I carabinieri della Compagnia di Corsico, intervenuti prontamente sul luogo dell’aggressione, hanno avviato un’indagine per identificare i colpevoli. Grazie a un’attenta analisi delle testimonianze e delle prove raccolte, sono riusciti a rintracciare i due uomini, che sono stati arrestati pochi giorni dopo l’incidente. Attualmente, entrambi si trovano in custodia cautelare con l’accusa di tentato omicidio, un reato grave che sottolinea la pericolosità della situazione.

Un appello alla sicurezza

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti di Corsico, che chiedono maggiore sicurezza nelle strade e un intervento più deciso da parte delle autorità. La comunità si è unita nel condannare la violenza e nel sostenere la vittima, auspicando che simili atti non si ripetano in futuro. La speranza è che le indagini portino a una giustizia rapida e che i responsabili siano puniti severamente per le loro azioni.