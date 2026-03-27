Aggressione su bus notturno a Milano: tre indagati per rapina

Tre ragazzi italiani sono stati raggiunti da un'ordinanza dopo la rapina ai danni di un minorenne su un autobus sostitutivo della M3; gli investigatori hanno ricostruito la dinamica grazie a testimonianze e video

Nella notte che ha preceduto l’esecuzione della misura cautelare, la Polizia di Stato ha chiuso un’indagine su un episodio di violenza avvenuto a bordo di un mezzo pubblico. A distanza di mesi dall’aggressione del 16 novembre 2026, le attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano hanno portato, sabato 21 marzo, all’emissione di un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari per tre giovani italiani ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un 17enne georgiano.

La vicenda ha suscitato attenzione per la dinamica e per il contesto: un bus notturno affollato e una reazione collettiva scatenata da un semplice rimprovero.

La vittima, ancora minorenne all’epoca dei fatti, riportò lesioni giudicate lievi ma significative: una prognosi di cinque giorni secondo il referto. Quel che rimane centrale nella ricostruzione è la sequenza degli eventi: dal primo confronto verbale all’interno del mezzo fino al secondo e più violento assalto fuori dal bus, culminato con il furto di giubbotto, scarpe, cellulare e felpa. Alcuni degli aggressori sono riusciti a dileguarsi, mentre tre sospetti sono stati identificati e raggiunti dalle forze dell’ordine.

Le indagini e il ruolo del Commissariato Mecenate

Le attività investigative sono state condotte principalmente dal Commissariato Mecenate sotto il coordinamento della Procura. Non essendo possibile procedere con un arresto in flagranza, gli agenti hanno avviato una ricerca metodica delle prove: acquisizione della denuncia, raccolta delle dichiarazioni del conducente e dei testimoni, e analisi dei filmati delle telecamere presenti lungo il percorso. Questo approccio, fatto di incrocio di fonti e verifica dei dettagli, ha permesso di delineare responsabilità e ruoli dei partecipanti alla spedizione punitiva.

La documentazione raccolta

Tra gli elementi decisivi c’è stata la visione dei filmati di sorveglianza e la comparazione delle testimonianze che hanno confermato la dinamica degli eventi. Gli investigatori hanno rinvenuto tra gli indumenti di alcuni sospettati la felpa sottratta alla vittima, un particolare che ha contribuito a stringere il cerchio intorno a tre giovani. Il procedimento si è mosso nel rispetto delle formalità: la denuncia del 17enne e la deposizione dell’autista sono state integrate con l’estrapolazione dei fotogrammi utili per identificare le persone coinvolte.

La dinamica dell’aggressione sul bus

I fatti si sono svolti nella notte del 16 novembre 2026, poco dopo le tre del mattino, su un autobus che sostituiva la linea M3 nella zona di Rogoredo. Secondo la ricostruzione, la vittima aveva chiesto a un giovane del gruppo di smettere di disturbare gli altri passeggeri: la reazione è stata immediata e violenta. All’altezza di piazza Mistral l’autista, avvisato da un passeggero ma ostacolato dalla folla, ha aperto le porte consentendo al 17enne di scendere. Poco dopo il giovane si è accorto del furto del telefono e, con l’ausilio di un monopattino, ha raggiunto nuovamente il mezzo per chiedere all’autista di chiamare la Polizia.

Il secondo assalto e il bottino

Quel gesto ha scatenato l’azione di alcuni componenti del branco: alcuni aggressori sono scesi, lo hanno minacciato, fatto cadere e colpito ripetutamente, sottraendogli giubbotto, scarpe, felpa e il cellulare. La violenza non si è limitata alle contusioni; è stata accompagnata da un comportamento predatorio. All’arrivo della volante, tre giovani sono stati individuati in prossimità del luogo e trovati con la felpa della vittima. Il resto del gruppo è invece riuscito a darsi alla fuga e resta, al momento, parzialmente non identificato.

Provvedimenti, profili giuridici e profilo degli indagati

L’ordinanza emessa dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due diciannovenni e di un ventenne, due dei quali con precedenti penali. Uno dei 19enni era già ristretto presso il carcere di San Vittore per cause diverse e ha ricevuto la notifica del provvedimento direttamente in istituto. L’ipotesi contestata agli indagati è quella di rapina aggravata in concorso, alla luce della violenza impiegata e della sottrazione di beni. Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti e per consolidare il quadro probatorio in vista dell’eventuale processo.

Questo episodio riapre il tema della sicurezza sui mezzi pubblici notturni e del rischio connesso a comportamenti di branco. Per gli investigatori resta fondamentale il lavoro di ricostruzione e la collaborazione dei testimoni: il caso mostra come la combinazione tra testimonianze dirette e strumenti di videosorveglianza possa essere decisiva per trasformare una segnalazione in un percorso giudiziario completo.