Tamponamento multiplo sulla Tangenziale Ovest a Rozzano: tre persone soccorse

Intervento del 118 e dell'elisoccorso, nove persone coinvolte e presenza della Polstrada e dei Vigili del fuoco

Il pomeriggio del 25 marzo si è verificato un grave sinistro sulla Tangenziale Ovest all’altezza di Rozzano, dove la carreggiata in direzione Nord è stata temporaneamente chiusa. La dinamica ha coinvolto più mezzi e ha richiesto un intervento coordinato delle squadre di emergenza; in totale sono state interessate nove persone, di cui tre ferite che hanno necessitato del trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente è scattata immediatamente la risposta del 118 e dell’elisoccorso, con personale sanitario impegnato nella stabilizzazione dei pazienti.

L’interruzione della circolazione ha causato code e disagi per gli automobilisti diretti verso il centro; le operazioni di messa in sicurezza della scena e la rimozione dei veicoli hanno preso tempo, aggravate dalla presenza di più mezzi coinvolti. Le autorità hanno chiuso il tratto per consentire le verifiche e le attività necessarie al ripristino della normale viabilità, coordinando i flussi in entrata e in uscita dalla tangenziale. Si è trattato di un intervento complesso, tipico di incidenti multipli che richiedono valutazioni tecniche e sanitarie immediate.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha interessato quattro autovetture e due furgoni, configurando un classico tamponamento multiplo su una carreggiata ad alta circolazione. Le cause precise sono al vaglio della Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi per determinare responsabilità e sequenza degli impatti. In scenari simili gli elementi valutati comprendono velocità, distanza di sicurezza e condizioni del manto stradale, elementi chiave per comprendere perché si sia propagato l’incidente a più veicoli.

Veicoli e persone coinvolte

Oltre alla conta dei mezzi, è importante sottolineare che le forze dell’ordine hanno identificato nove persone presenti al momento dell’impatto, alcune delle quali hanno riportato contusioni e traumi lievi o moderati. Tre cittadini hanno ricevuto immediata assistenza sanitaria e sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. L’uso dell’elisoccorso ha permesso di ridurre i tempi di trasporto per almeno uno dei pazienti, evidenziando come in certe emergenze il ricorso a risorse aeree sia determinante per la tempestività di soccorso.

Soccorso e gestione della scena

La gestione dell’evento ha richiesto il coordinamento tra diversi enti: personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polstrada. Le operazioni di primo intervento si sono concentrate sulla stabilizzazione dei feriti e sulla creazione di un’area protetta per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli in sicurezza. In questi frangenti, la comunicazione tra le squadre è fondamentale per evitare ulteriori incidenti e garantire un flusso degli interventi senza sovrapposizioni.

Attività dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco hanno operato con mezzi provenienti dal distaccamento di via Darwin e con un Unimog della sede centrale, svolgendo operazioni di bonifica della carreggiata e supporto logistico per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Il loro lavoro ha incluso l’isolamento di eventuali perdite di carburante, il disinnesco di situazioni potenzialmente pericolose e la collaborazione con le autorità per la rimozione dei relitti. Questo tipo di azione riduce i tempi di chiusura della strada e limita i rischi per gli operatori e gli utenti della strada.

Conseguenze per la circolazione e raccomandazioni

L’interruzione sulla Tangenziale Ovest ha prodotto ripercussioni sulla viabilità locale, con deviazioni segnalate dalle forze dell’ordine e ritardi per chi viaggiava in direzione Nord. Per limitare il verificarsi di eventi simili è essenziale rispettare la distanza di sicurezza e adeguare la velocità alle condizioni del traffico: comportamenti che costituiscono la prima barriera preventiva contro i tamponamenti multipli. In caso di partecipazione a un incidente, è altrettanto importante mantenere la calma, segnalare immediatamente l’evento e collaborare con i soccorsi per favorire una gestione efficiente della scena.