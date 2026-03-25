Scontro sulla Tangenziale Ovest a Rozzano: tre persone ferite e strada temporaneamente chiusa

Traffico bloccato sulla Tangenziale Ovest: tre feriti e un'ampia macchina dei soccorsi intervenuta all'altezza di Rozzano

Nel pomeriggio del 25/03/2026 un incidente ha costretto alla chiusura la carreggiata in direzione nord della Tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Rozzano. L’impatto ha coinvolto quattro autovetture e due furgoni, provocando rilevanti disagi alla circolazione e la mobilitazione dei mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari del 118, con ambulanze e l’elisoccorso, a supporto delle operazioni di primo soccorso.

La scena è stata rapidamente gestita anche dai corpi di polizia e dai vigili: la Polstrada si è occupata della regolazione del traffico e dei rilievi necessari per ricostruire la dinamica, mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Darwin e un mezzo Unimog della sede centrale hanno prestato assistenza logistica e operativa. Al momento le condizioni dei feriti non sono state rese note nei dettagli dalle autorità, e le cause dello scontro sono oggetto di accertamento.

Cosa è successo e prime conseguenze

Secondo le informazioni iniziali, il sinistro è nato da un tamponamento multiplo che ha coinvolto più veicoli in sequenza: quattro auto e due furgoni sono rimasti coinvolti nei danni. L’evento ha causato la chiusura del tratto in direzione nord, con code e rallentamenti significativi sia in entrata sia in uscita dall’area di Rozzano. L’intervento immediato dei soccorsi ha avuto la priorità, con la zona temporaneamente isolata per consentire le operazioni in sicurezza e le verifiche tecniche sulla sede stradale.

Interventi di soccorso

Le ambulanze del 118 e l’elisoccorso sono stati attivati per prestare assistenza ai coinvolti: secondo le prime stime sono tre le persone rimaste ferite e trasportate per cure mediche. Il coordinamento sanitario ha valutato le condizioni dei pazienti sul posto, applicando le procedure di triage previste per eventi con più vittime. L’uso dell’elisoccorso indica la necessità di un supporto rapido o di trasferimenti urgenti, anche se non sono stati forniti dettagli sul grado di gravità delle lesioni.

Gestione della viabilità e rilievi tecnici

La Polstrada è impegnata nelle operazioni di deviazione e nella ricostruzione della dinamica del sinistro, eseguendo i rilievi tecnici necessari per capire le cause e le responsabilità. I rilievi comprendono misurazioni, fotografie, raccolta di testimonianze e analisi dei danni ai veicoli; tali attività sono fondamentali per stabilire se vi siano state violazioni del codice della strada o condizioni esterne che abbiano contribuito all’incidente. Nel frattempo la chiusura del tratto ha richiesto percorsi alternativi per gli automobilisti in transito.

Impatto sul traffico

La chiusura ha provocato un rapido accumulo di veicoli e rallentamenti sulla Tangenziale e sulle strade di collegamento a Rozzano. Per limitare i disagi, gli agenti hanno attivato deviazioni e indicazioni per percorsi alternativi; tuttavia, nelle ore successive allo scontro si sono registrate code estese e tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi. Gli automobilisti sono invitati a mantenere la prudenza, seguire le indicazioni della segnaletica e consultare i canali ufficiali per aggiornamenti sulla riapertura del tratto.

Situazione attuale e prossimi aggiornamenti

Al momento le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle condizioni dei tre feriti né sulle cause precise dell’incidente: le verifiche della Polstrada sono ancora in corso e ogni informazione aggiuntiva verrà resa disponibile non appena completate le operazioni di rilievo. La presenza coordinata di 118, elisoccorso, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine ha permesso di limitare l’area di rischio e di avviare immediatamente le attività di soccorso e bonifica della sede stradale.

La notizia è in aggiornamento: si consiglia di seguire i comunicati ufficiali per conferme su riapertura del tratto e condizioni delle persone coinvolte. Nel frattempo, per chi viaggia nella zona, è utile prevedere tempi di percorrenza più lunghi e, se possibile, scegliere percorsi alternativi fino alla completa riapertura della Tangenziale Ovest in direzione nord.