Milano Art Week 2026: programma diffuso tra musei, gallerie e spazi indipendenti

Milano Art Week 2026 trasforma la città in un grande laboratorio di arte contemporanea con mostre, performance e progetti site-specific sparsi tra musei, gallerie e spazi pubblici

Dal 13 al 19 aprile 2026 Milano ospita la decima edizione di Milano Art Week, un appuntamento che coinvolge oltre 200 soggetti tra istituzioni, fondazioni, università, gallerie e spazi indipendenti in un calendario di più di 400 iniziative. L’evento accompagna la trentesima edizione di miart e vede per la prima volta fuori dalla Francia la partecipazione di Paris Internationale, sottolineando la centralità di Milano nello scacchiere europeo dell’arte.

La manifestazione è coordinata da Arte Totale ETS e sostenuta da partner quali Banca Generali, SEA Milan Airports, BiM, My Art Guide e ARTnews Italia. Il programma spazia da esposizioni e talk a workshop, visite guidate e performance, proponendo una fruizione capillare che vuole essere tanto pubblica quanto inclusiva: per esempio, i possessori della Milano Museo Card avranno accesso gratuito a molti dei musei civici coinvolti.

Un programma diffuso che mette in dialogo luoghi diversi

La forza di questa edizione è la capacità di penetrare tessuti urbani differenti: musei storici, aree commerciali, parchi e terminal aeroportuali ospitano progetti pensati ad hoc. Tra le iniziative più originali c’è il progetto Ghost Track, nato dalla collaborazione tra i Musei Civici e MAC Milano Art Community, che inserisce interventi contemporanei in collezioni e sedi non dedicate all’arte contemporanea. L’obiettivo è creare nuove chiavi di lettura senza alterare il percorso museale tradizionale, invitando il pubblico a riscoprire patrimoni spesso percepiti come distanti dal contemporaneo.

Artisti e proposte editoriali

Il cartellone include nomi internazionali e giovani voci emergenti: da Benni Bosetto, Cao Fei e Jeremy Deller fino a Anselm Kiefer, Chiharu Shiota e Robert Mapplethorpe. Non mancano pionieri del progetto visivo come Bruno Munari e sperimentatori come Diego Marcon. Il programma è pensato per favorire il confronto tra pratiche differenti: fotografia, installazione, performance e ricerca sonora compongono un mosaico che racconta le molte facce della ricerca visiva contemporanea.

Sedi protagoniste e interventi site-specific

I grandi contenitori culturali di Milano rilanciano con mostre e opere site-specific: il Museo del Novecento integra progetti contemporanei nella collezione storica, Palazzo Reale ospita la mostra di Anselm Kiefer e una selezione dedicata a Robert Mapplethorpe, mentre al MUDEC prosegue l’installazione di Chiharu Shiota. Al Castello Sforzesco prosegue il dialogo tra antico e contemporaneo con interventi come Leonardo Parlante di Sabrina D’Alessandro, che riporta in luce parole dal Codex Trivulzianus.

ArtLine Milano e opere in spazi pubblici

All’aperto, ArtLine Milano completa il parco contemporaneo in CityLife con venti opere site-specific, tra cui la nuova commissione di Jeremy Deller intitolata Octospider. Progetti come TRACES di Cristina Finucci al Museo di Storia Naturale e Aurora all’Acquario di Milano uniscono ricerca artistica e divulgazione scientifica, mentre installazioni come The World in Motion di Steve McCurry al Terminal 1 di Malpensa esplorano i rapporti tra città fisica e percezione globale.

Talk, performance e formazione: il dialogo tra discipline

La settimana comprende un ricco calendario di incontri: il 14 aprile al Acquario Civico si svolge il ciclo di conferenze Art for Tomorrow Talks – The Blurry Border Between Design & Art, promosso con la Democracy and Culture Foundation e The New York Times. Performance site-specific e appuntamenti performativi animano il programma, da Marco Fusinato al PAC a Parnassus di Letizia Cariello alla GAM, fino a momenti collettivi come la parata sonora Mototrombe!.

Università, gallerie e fondazioni

Università e centri di ricerca come Bicocca, NABA e la Vita-Salute San Raffaele propongono progetti didattici e di ricerca che affiancano le mostre; gallerie private e fondazioni (tra cui Fondazione Prada, Pirelli HangarBicocca, Fondazione ICA Milano) arricchiscono il panorama con esposizioni e installazioni. La presenza simultanea di miart (17-19 aprile) e di Paris Internationale (18-21 aprile) amplifica il confronto internazionale, favorendo scambi tra curatori, collezionisti e pubblico.

In sintesi, Milano Art Week 2026 si propone come un grande dispositivo culturale: un laboratorio urbano che mescola storia e contemporaneo, spazi istituzionali e nuove piattaforme indipendenti. Chiunque desideri esplorare le tendenze dell’arte contemporanea troverà nel programma stimoli diversificati e occasioni di partecipazione attiva, confermando Milano come nodo vivo del panorama artistico europeo.