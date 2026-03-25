Inseguimento sulla SP412 verso Pavia: sospetto salta dal ponte della Val Tidone e fugge

Durante un controllo sulla SP412 tra Opera e Pavia un uomo di nazionalità straniera si è lanciato dal ponte della Val Tidone per evitare l'arresto; gli agenti hanno recuperato e sequestrato della cocaina ma il sospetto è riuscito a far perdere le proprie tracce

Un inseguimento stradale tra Opera e la SP412 in direzione Pavia si è concluso in modo drammatico quando un uomo, di nazionalità straniera, ha deciso di gettarsi dal ponte della Val Tidone per sottrarsi a un controllo della polizia locale. Secondo il primo comunicato, l’episodio è avvenuto durante un normale tentativo di controllo: il conducente ha accelerato e ha forzato la fuga, innescando un inseguimento.

In seguito alle prime attività operative gli agenti hanno individuato e sequestrato cocaina, mentre il sospetto è riuscito a dileguarsi tra i campi circostanti, eludendo i tentativi di cattura. La notizia è stata riportata con pubblicazione del 23/03/2026 15:34.

La sequenza ha avuto impatto sulla viabilità della SP412 e ha richiesto l’intervento di più pattuglie per mettere in sicurezza l’area e coordinare le ricerche. Il salto dal ponte ha complicato le operazioni, costringendo gli agenti a perlustrzioni a piedi all’interno dei campi e delle aree verdi adiacenti. Durante le prime fasi, gli operanti hanno accertato la presenza di elementi riconducibili al traffico di stupefacenti, che sono stati posti sotto sequestro a fini investigativi. Il ricorso a tecniche di coordinamento sul posto ha permesso di delimitare la scena senza però consentire il fermo del sospetto.

Come si è svolto l’inseguimento

Gli elementi raccolti indicano che il tentativo di controllo iniziale non ha sortito l’effetto sperato, poiché il veicolo ha ripreso la marcia e ha accelerato lungo la SP412 in direzione Pavia. Gli agenti della polizia locale hanno quindi inseguito il mezzo per cercare di fermarlo in condizioni di sicurezza, valutando percorsi e rischi per la circolazione. La dinamica è degenerata quando, giunti nei pressi del ponte della Val Tidone, il conducente ha abbandonato la strada principale e ha deciso di lanciarsi dalla struttura, probabilmente nel tentativo di evitare l’identificazione. Il comportamento è attualmente oggetto di approfondimento investigativo.

Il salto dal ponte e la fuga nei campi

Il gesto di gettarsi dal ponte ha sorpreso gli agenti e i testimoni; subito dopo il salto il sospetto è scomparso tra la vegetazione e i campi circostanti, sfruttando la conformazione del territorio per eludere le ricerche. Le condizioni del terreno e l’ora dell’intervento hanno reso difficoltose le operazioni di perlustrazione a piedi e con i veicoli, richiedendo una scansione più accurata delle aree rurali limitrofe. Non sono stati resi noti dettagli sulla presunta condizione fisica del sospetto dopo la caduta, mentre le forze intervenute hanno continuato a setacciare la zona. Fuga a piedi e difficoltà di localizzazione sono al centro delle attività in corso.

Il sequestro e gli elementi raccolti

Nel corso dell’intervento, la polizia locale ha rinvenuto e posto sotto sequestro della cocaina, elemento che ha orientato le indagini verso ipotesi di traffico di stupefacenti. Gli agenti hanno proceduto con gli atti formali previsti per il repertamento della sostanza e per la conservazione della scena, al fine di permettere accertamenti di laboratorio successivi. Le evidenze raccolte sono fondamentali per ricostruire la catena degli eventi e per individuare eventuali responsabilità di terzi, mentre le indagini proseguiranno per stabilire la provenienza e la destinazione della droga. Il sequestro rappresenta un elemento chiave per le successive attività investigative.

Attività investigative e prossimi passi

Le autorità hanno informato che la ricerca del sospetto continua, con ulteriori controlli nelle aree rurali e l’analisi delle immagini e delle testimonianze disponibili. La polizia locale coordina la raccolta di informazioni e la predisposizione di atti per la magistratura competente, mentre si valuta l’eventuale coinvolgimento di altre forze di polizia per supportare le ricerche. Ai cittadini è stato chiesto di segnalare qualsiasi elemento utile alle indagini. Le procedure prudenziali e investigativa sono in corso, e l’attenzione rimane alta sia sul fronte della sicurezza stradale sia su quello delle attività di contrasto allo spaccio.

Rischi per la sicurezza e riflessioni finali

L’episodio mette in luce come un controllo di routine possa trasformarsi rapidamente in un intervento complesso, con rischi per l’incolumità dei coinvolti e per la circolazione sulla SP412. La scelta del sospetto di lanciarsi dal ponte evidenzia la pericolosità di simili azioni e le difficoltà operative che ne derivano per le forze di polizia. Le autorità ribadiscono l’importanza della collaborazione dei cittadini e la necessità di procedure coordinate per gestire casi analoghi. Il caso rimane aperto e aggiornabile, con gli esiti delle analisi tossicologiche e delle verifiche che contribuiranno a chiarire la dinamica completa. Pubblicato: 23/03/2026 15:34.