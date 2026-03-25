Giovane accusato nel caso Ravasio torna in cella dopo la fuga dai domiciliari

Un 27enne tornato in carcere dopo aver infranto la misura degli arresti domiciliari nel complesso processo sull'omicidio di Fabio Ravasio

La vicenda giudiziaria legata alla morte di Fabio Ravasio ha registrato un nuovo capitolo con l’arresto di Igor Benedito, finito in manette dopo una presunta evasione dagli arresti domiciliari. La tragedia che ha portato all’apertura delle indagini risale al 9 agosto 2026, quando il 52enne è stato travolto da un’auto mentre rincasava in bicicletta.

In questo contesto, la posizione di Igor, figlio di Adilma Pereira Carneiro, è particolarmente rilevante perché lega dinamiche familiari a ipotesi di reato molto gravi.

Il caso, che coinvolge in totale nove imputati, resta complesso e tuttora ricco di punti da chiarire. Secondo l’accusa, il piano che ha portato alla morte di Ravasio sarebbe stato messo in atto per ragioni legate all’eredità e alla gestione del patrimonio della vittima. In questa cornice Adilma è indicata come la presunta mente, mentre Igor, 27 anni, ha ammesso di aver guidato l’auto sotto la minaccia di perdere i legami familiari, una circostanza che viene descritta dagli stessi difensori come costrizione e che assume rilievo nelle valutazioni del collegio giudicante.

Le circostanze dell’arresto

L’arresto di Igor è avvenuto dopo che il giudice ha ritenuto configurata una violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. In udienza il giovane avrebbe raccontato che, durante un incontro con alcuni familiari, era sceso dall’abitazione per poi rientrare, un episodio che potrebbe aver determinato la revoca o l’inasprimento della misura. L’autorità ha quindi deciso di procedere con il fermo: la decisione fa seguito a elementi che, a giudizio del magistrato, hanno incrinato la fiducia nella conformità agli obblighi imposti dall’ordinanza.

Dinamiche riferite in aula

Nella ricostruzione fornita dall’imputato, la scelta di prendere parte alla guida dell’auto sarebbe stata dettata da pressioni familiari e dalla minaccia di esclusione dai rapporti in seno alla famiglia. Questa versione, presentata durante le audizioni, ha portato la difesa a richiedere un supplemento di perizia psichiatrica volto a valutare la capacità di autodeterminazione del giovane al momento dei fatti. La richiesta è stata accolta e inserita nel fascicolo, così da permettere al tribunale di disporre approfondimenti clinici prima di eventuali decisioni definitive.

Il quadro processuale e le accuse

Il procedimento penale coinvolge complessivamente nove persone, tutte imputate di aver concorso nel presunto progetto che ha portato alla morte di Ravasio. La vittima, un commerciante legato alla città di Magenta ma residente a Parabiago, era stata investita mentre tornava a casa in bicicletta: le contestazioni mosse agli indagati vanno dalla responsabilità diretta nell’investimento fino alla presunta pianificazione dell’evento. Il collegio sta cercando di ricomporre ruoli e responsabilità, anche alla luce delle ammissioni, delle versioni contrapposte e delle prove raccolte.

Il presunto movente

Tra gli elementi centrali del fascicolo figura il possibile movente economico: l’accusa ipotizza che il progetto omicida potesse essere legato alla gestione di un’eredità o a questioni patrimoniali riconducibili alla vittima. In questo senso, il ruolo attribuito a Adilma Pereira Carneiro è quello di promotrice o ispiratrice delle azioni, mentre gli altri imputati avrebbero avuto ruoli diversi, dall’esecuzione materiale alla partecipazione a vario titolo. La ricostruzione resta però oggetto di contrapposizioni e di prove ancora da acquisire definitivamente.

Prospettive processuali e passi successivi

Il giudizio è destinato a proseguire con ulteriori udienze e approfondimenti, compresa la perizia psichiatrica supplementare chiesta dalla difesa di Igor. Nei prossimi mesi il processo dovrebbe fornire ulteriori risposte su responsabilità e dinamiche, ma al momento la vicenda rimane aperta e controversa. La revoca o la modifica delle misure cautelari, così come eventuali nuove contestazioni, dipenderanno dall’esito delle indagini e dalle valutazioni tecniche che il tribunale richiederà per chiarire le condizioni psichiche e la sussistenza della costrizione denunciata dall’imputato.

Quanto accaduto sottolinea la complessità di un procedimento in cui si intrecciano legami familiari, accuse penali gravi e questioni patrimoniali sensibili. L’attenzione resta alta sulla figura di Igor e sui rapporti con la madre, mentre l’intera comunità interessata dal caso attende che il processo arrivi a fornire una ricostruzione definitiva dei fatti e delle responsabilità.