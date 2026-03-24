Maxi sequestro a Corsico: 368 grammi di hashish e un arresto convalidato

Intervento della polizia locale a Corsico culmina con il sequestro di 368 grammi di hashish, il ritrovamento di mdma e la denuncia di tre persone; un 24enne è stato poi arrestato e la misura convalidata

Un intervento di routine della polizia locale a Corsico ha portato all’emersione di un’attività di spaccio nel centro cittadino. Gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno individuato alcuni giovani in atteggiamento sospetto e, a seguito degli accertamenti, hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze.

L’operazione ha coinvolto sia la fase di identificazione sia successivi approfondimenti investigativi che hanno consentito il sequestro del materiale e la segnalazione di più persone alle autorità competenti.

Sequestro e modalità del ritrovamento

Nel corso delle verifiche è stato posto sotto sequestro un totale di circa 368 grammi di hashish, suddivisi in panetti e piccoli involucri. Parte del materiale era confezionato con imballaggi recanti la dicitura “Califari Gelato”, indicazione che rimanda a una specifica tipologia di prodotto simile per branding a varietà note della California. Oltre all’hashish, gli agenti hanno rinvenuto anche alcune dosi riconducibili a mdma (comunemente definita ecstasy), elemento che ha reso più complesso il quadro investigativo e ha ampliato le ipotesi di reato legate al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio.

Contesto dell’intervento

Il primo intervento è avvenuto dopo l’osservazione di tre giovani in piazza Papa Giovanni XXIII, i quali alla vista degli agenti hanno mostrato un atteggiamento ritenuto sospetto. Durante l’identificazione sono emerse evidenze che hanno indotto gli operatori a procedere con il sequestro. I due minorenni coinvolti sono stati accompagnati in comando e per entrambi è stato notificato il coinvolgimento ai rispettivi genitori, mentre il maggiorenne è stato denunciato alle autorità giudiziarie.

Il caso dell’arresto dopo la fuga in bicicletta

In una separata attività di controllo, gli agenti hanno notato due giovani in bicicletta che si muovevano per le vie del centro, con uno dei due seduto sul manubrio del compagno. Alla richiesta di fermarsi i due hanno dato avvio a una fuga; durante l’inseguimento, in via IV Novembre, uno dei fuggitivi ha lanciato sotto un’automobile un involucro e il proprio cellulare. Il pacchetto è stato recuperato dagli agenti e al suo interno sono risultate presenti alcune dosi di mdma, circostanza che ha portato all’arresto dell’uomo.

Capo di imputazione e procedimento

L’arrestato, un 24enne, dovrà rispondere di più reati: detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di immigrazione clandestina. Dopo l’arresto l’interessato è stato sottoposto a procedimento per direttissima e il giudice ha convalidato la misura cautelare. La rapidità dell’intervento ha permesso agli inquirenti di evitare la dispersione di ulteriore materiale e di raccogliere elementi utili all’istruttoria.

Implicazioni e reazioni locali

Le forze dell’ordine locali sottolineano come questi interventi siano il frutto di un controllo costante del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio e a tutelare le comunità urbane. L’attività ha inoltre coinvolto procedure amministrative e giudiziarie differenti a seconda della condizione anagrafica dei soggetti: per i minorenni sono scattate segnalazioni ai genitori e misure protettive, mentre per i maggiorenni sono state attivate le vie penali. Il sindaco di Corsico ha espresso apprezzamento per l’azione definendola un risultato significativo frutto del lavoro quotidiano degli agenti.

Prospettive per il controllo del territorio

L’operazione conferma come il presidio del centro cittadino e la collaborazione tra pattuglie in servizio possano portare a esiti concreti nel contrasto alle reti locali di spaccio. Il sequestro delle confezioni e l’identificazione dei soggetti permettono alle autorità di ricostruire filiere, punti di approvvigionamento e modalità di distribuzione. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali collegamenti con canali più ampi e per valutare responsabilità penali aggiuntive.