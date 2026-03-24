Maxi operazione a Milano: sequestrati 12 kg di stupefacenti e 90.000 euro

Indagine complessa tra settembre 2026 e marzo 2026 porta a arresti, sequestri e nascondigli ingegnosi

A Milano è stata eseguita un’operazione che ha colpito una rete sospettata di traffico di droga, con provvedimenti nei confronti di quattro persone. L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – 7° Dipartimento e affidato alla Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile.

Nel provvedimento sono previste misure cautelari: per tre indagati la custodia cautelare in carcere, per un quarto gli arresti domiciliari, misura che deve essere eseguita nel rispetto delle garanzie processuali.

Le attività sul campo hanno portato al sequestro complessivo di circa 12 chilogrammi di sostanze stupefacenti e a rinvenimenti di denaro contante stimati in 90.000 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. L’azione giudiziaria evidenzia come indagini prolungate e coordinate possano disarticolare canali di approvvigionamento e distribuzione, colpendo sia chi detiene la droga sia chi gestisce i flussi finanziari.

Metodo investigativo e ricostruzione

L’indagine si è sviluppata tra settembre 2026 e marzo 2026 ed è stata costruita con strumenti classici dell’attività investigativa: intercettazioni telefoniche, servizi di pedinamento e numerose perquisizioni. L’uso combinato di questi strumenti ha permesso di ricostruire un sistema di traffico con ruoli differenziati e modalità operative ripetute, elementi utili per sostenere le ipotesi di reato per spaccio e detenzione.

Intercettazioni e pedinamenti

Le intercettazioni hanno fornito dettagli comunicativi e conferme sulle consegne, mentre i pedinamenti hanno documentato gli spostamenti e gli incontri tra gli indagati. L’analisi congiunta delle informazioni raccolte ha consentito agli investigatori di identificare punti di deposito e figure chiave nella catena distributiva, trasformando indizi in elementi di prova suscettibili di essere valorizzati in sede processuale.

Sequestri, nascondigli e cifre trovate

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati complessivamente circa 12 kg di sostanze, tra cocaina, hashish e marijuana, e oltre 90.000 euro in contanti. I particolari emersi evidenziano la presenza di nascondigli studiati: un’abitazione milanese ha restituito 50 grammi di cocaina e 600 euro; un’altra, riconducibile a un soggetto residente a Bergamo, ha permesso il ritrovamento di ben 53.000 euro, oltre a 4,5 kg di cocaina e 1,7 kg di hashish occultati in un nascondiglio sofisticato all’interno dell’immobile.

Denaro nascosto e tecniche di occultamento

Un terzo indagato, cittadino italiano residente a Milano, è stato trovato in possesso di 24.000 euro nascosti all’interno di un pannello che chiudeva una botola ricavata nel soffitto. Questo tipo di occultamento, insieme ad altri ritrovamenti, testimonia l’uso di soluzioni ingegnose per celare contanti e stupefacenti, una modalità ricorrente nelle indagini contro il traffico di droga.

Implicazioni e contrasto

L’operazione rappresenta un esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio urbano. Attraverso indagini articolate e durature è possibile interrompere circuiti criminali e colpire sia il segmento della logistica che quello finanziario, riducendo la capacità di reinvestimento dei proventi illeciti e ostacolando nuove forniture.

Il coordinamento tra uffici giudiziari e reparti investigativi, la raccolta sistematica di dati e l’uso di perquisizioni mirate restano strumenti fondamentali per la repressione dei reati legati allo spaccio. I provvedimenti disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – 7° Dipartimento e l’azione della Squadra Mobile costituiscono una risposta operativa a fenomeni criminali complessi che richiedono continuità investigativa e sinergia istituzionale.