Blitz antidroga a Milano e Roma: 12 kg di droga e oltre 5 kg sequestrati, arresti convalidati

Le forze dell'ordine hanno eseguito due distinti interventi contro lo spaccio, con sequestri complessivi, indagini prolungate e conferme giudiziarie degli arresti

In due operazioni distinte la Polizia di Stato ha colpito reti dedite al traffico di droga in due grandi città italiane, ottenendo risultati rilevanti sia in termini di sequestro di sostanze sia di misure cautelari a carico degli indagati. L’azione più ampia a Milano è stata guidata dalla Procura della Repubblica del Tribunale locale e ha portato all’applicazione di misure restrittive nei confronti di quattro persone, mentre nell’area metropolitana di Roma gli interventi hanno sgominato punti di spaccio radicati nelle periferie con più arresti e il ritrovamento di una vera e propria discarica della droga.

Pur trattandosi di indagini separate, le due operazioni mostrano elementi comuni: il ricorso a tecniche investigative consolidate, il sequestro di quantitativi non trascurabili di stupefacenti e la conferma da parte dell’Autorità giudiziaria delle misure adottate. Nei paragrafi seguenti vengono ricostruiti i principali passaggi di ciascun intervento, con attenzione alle modalità operative e alle ricadute sul territorio.

Operazione a Milano: indagini, misure cautelari e sequestri

La vicenda milanese si è sviluppata nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – 7° Dipartimento. Gli agenti della Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile hanno lavorato per diversi mesi, dal settembre 2026 al marzo 2026, raccogliendo elementi utili per delineare una rete di spaccio articolata. Al termine dell’attività investigativa è stata emessa un’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre indagati e gli arresti domiciliari per un quarto soggetto, sulla base delle evidenze raccolte durante le indagini.

Metodologia e risultati sul campo

Gli investigatori hanno fatto ampio uso di intercettazioni telefoniche, servizi di pedinamento e perquisizioni mirate per ricostruire flussi e ruoli. Grazie a queste attività è stato possibile attribuire compiti e responsabilità all’interno del sistema di rifornimento e distribuzione. L’operazione ha portato al sequestro complessivo di circa 12 chilogrammi di sostanze, tra cui cocaina, hashish e marijuana, e al rinvenimento di somme di denaro contante per un valore attorno a 90.000 euro, elementi che hanno consolidato le ipotesi accusatorie.

Colpo a Roma: la “discarica della droga” e la rete di spaccio

Nell’area della periferia est della Capitale, le forze dell’ordine hanno eseguito una complessa operazione che ha interessato i quartieri di Tor Bella Monaca e Borghesiana. Gli interventi, condotti mediante appostamenti, blitz e servizi mirati, hanno portato all’arresto complessivo di nove persone e alla scoperta di una zona adibita a deposito e confezionamento della droga, definita dagli agenti una discarica della droga.

Sequestri, strumenti e organizzazione

Nella porzione di terreno sequestrata tra ruderi e bidoni sono stati trovati oltre 5 chilogrammi di hashish e marijuana, già suddivisi in dosi e panetti pronti per la vendita. Sul posto gli agenti, supportati dall’unità cinofila, hanno rinvenuto anche strumenti utilizzati per il confezionamento come fornellini a gas e piccoli elettrodomestici, segno di una logistica operativa e continuativa. Parallelamente a Borghesiana, a Tor Bella Monaca sono stati arrestati più pusher sorpresi durante lo scambio droga-denaro.

Reti, vedette e reati connessi

Le indagini a Roma hanno evidenziato una struttura organizzativa a catena: una struttura a staffetta con vedette pronte a segnalare l’arrivo delle pattuglie e corrieri incaricati della consegna delle dosi. I soggetti coinvolti avevano età e nazionalità diverse, a testimonianza della natura mista delle piazze di spaccio. L’azione degli investigatori non si è limitata al contrasto della droga: sono stati eseguiti arresti anche per reati predatori, come furti e rapine, compiuti nei quartieri limitrofi.

Convalide e impatto giudiziario

Il bilancio delle operazioni parla di sequestri significativi e di misure restrittive convalidate dall’Autorità giudiziaria: a Milano le misure cautelari sono state disposte in base alle investigazioni condotte tra settembre 2026 e marzo 2026, mentre a Roma gli arresti eseguiti sono stati convalidati nelle sedi competenti. Queste decisioni sottolineano la solidità delle prove raccolte e il percorso istruttorio seguito dalla Polizia.

Le due operazioni dimostrano come il contrasto allo spaccio richieda un mix di tecniche investigative, coordinamento tra reparti e presenza sul territorio. Il sequestro di quantitativi rilevanti di stupefacenti e il recupero di risorse economiche connesse all’attività illecita rappresentano passaggi chiave per interrompere il ciclo di rifornimento e per dare risposta alla domanda di sicurezza delle comunità interessate.