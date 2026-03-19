Sequestri e arresti tra Milano e Bergamo per un’operazione antidroga coordinata

La Squadra Mobile ha eseguito perquisizioni a Milano e Bergamo: sequestrati 12 chili di sostanze e oltre 77mila euro, con quattro arresti di cui tre in carcere

Il 19/03/2026 la città di Milano è stata interessata da un’importante Operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura. L’intervento, sviluppato nell’ambito di indagini che si sono estese nei mesi precedenti, ha portato a risultati significativi: sul campo sono stati eseguiti arresti, sequestri di sostanze stupefacenti e il ritrovamento di somme di denaro contante.

Questo articolo ricostruisce i punti salienti dell’operazione, i luoghi coinvolti e gli esiti delle perquisizioni, offrendo un quadro organico e documentato di quanto emerso.

Nell’azione investigativa sono stati complessivamente sequestrati 12 chili di droga, comprendenti cocaina, hashish e marijuana, e oltre 77mila euro in contanti. Le manette sono scattate per quattro persone, tre delle quali sono state collocate in carcere. Le indagini che hanno condotto a questi risultati si sono sviluppate tra settembre 2026 e marzo 2026: un arco temporale nel quale gli investigatori hanno raccolto elementi utili per le perquisizioni e le misure cautelari adottate.

Esiti operativi e quantitativi sequestrati

La parte più rilevante dell’intervento riguarda il sequestro delle sostanze e del denaro: in totale sono stati sottratti alla rete criminale circa 12 chili di droga, tra cui diverse tipologie. Oltre alla droga, le forze dell’ordine hanno bloccato flussi di denaro contante per un importo complessivo che supera i 77mila euro, cifra che costituisce elemento probatorio significativo sulle dimensioni dell’attività illecita. L’entità dei quantitativi e la somma sequestrata suggeriscono un traffico organizzato con ramificazioni tra le province coinvolte.

Dettagli puntuali dei ritrovamenti

Durante le perquisizioni domiciliari gli agenti hanno rinvenuto materiali che hanno consentito di quantificare i sequestri: in un’abitazione a Milano sono stati trovati 50 grammi di cocaina e 600 euro in contanti; in un immobile a Bergamo sono stati sequestrati 4,5 chili di cocaina, 1,7 chili di hashish e 53mila euro in contanti. Un ulteriore ritrovamento riguarda la scoperta di 24mila euro nascosti all’interno di un pannello che chiudeva una botola ricavata nel soffitto di un’abitazione a Milano, elemento che ha contribuito a ricostruire i sistemi di occultamento usati dagli indagati.

Il percorso investigativo e il coordinamento

L’attività che ha portato agli arresti è frutto di un lavoro investigativo prolungato: gli accertamenti sono stati condotti con il coordinamento della Procura e con l’impiego di tecniche investigative tradizionali e mirate. L’intervallo temporale delle indagini, compreso tra settembre 2026 e marzo 2026, ha permesso di acquisire elementi probatori utili a richiedere e ottenere le misure cautelari. Le verifiche hanno incluso osservazioni, raccolta di riscontri e infine le perquisizioni che hanno reso concreti i sospetti iniziali formulati dagli inquirenti.

Metodi e attività svolte dagli investigatori

La Squadra Mobile ha coordinato le fasi operative: dall’analisi dei flussi economici al controllo degli spostamenti degli indagati, fino alle verifiche sulle disponibilità di stupefacenti. Le perquisizioni domiciliari, previste come strumento di approfondimento, si sono rivelate decisive per il rinvenimento sia delle sostanze che delle somme in contanti. L’accertamento dei luoghi di occultamento, come la botola nel soffitto, testimonia la cura dei particolari da parte degli investigatori nel ricostruire le modalità di conservazione e distribuzione della droga.

Ripercussioni giudiziarie e scenari futuri

Al termine delle operazioni sono state disposte quattro misure cautelari, tre delle quali con traduzione in carcere; resta da chiarire il destino processuale degli indagati nel prosieguo dell’iter giudiziario. Il materiale sequestrato costituirà prova documentale per le attività dell’accusa, mentre le somme di denaro rinvenute potrebbero essere valutate anche in ottica di riciclaggio o finanziamento dell’attività illecita. Sul piano operativo, l’esito dimostra come la collaborazione tra uffici giudiziari e forze di polizia possa produrre risultati concreti nella lotta ai traffici di stupefacenti.

Le autorità proseguiranno le indagini per individuare eventuali ulteriori collegamenti e per verificare la presenza di reti più estese. Il sequestro dei circa 12 chili di droga e degli oltre 77mila euro sottratti alla disponibilità degli indagati rappresenta un duro colpo per il gruppo investigato, ma non esaurisce la necessità di monitoraggio e controllo sul territorio nelle province di Milano e Bergamo. Le attività successive della Procura e della Squadra Mobile saranno decisive per la ricostruzione completa dei fatti.