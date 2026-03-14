Tentata truffa a una donna di 86 anni: fermato un uomo che si spacciava per poliziotto

Un controllo in strada ha impedito che venissero sottratti gioielli a una donna di 86 anni; la polizia ha arrestato un 52enne e fermato un altro ricercato a Piazzale Lotto

Un episodio di raggiro ai danni di una signora di 86 anni è stato interrotto grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine: un uomo si era presentato spacciandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine e aveva chiesto la consegna di gioielli, ma è stato colto in flagrante e portato in stato di arresto.

L’azione si è svolta in via Neera, dove le autorità hanno constatato il tentativo di truffa prima che la vittima subisse il furto. Questo episodio mette in evidenza la fragilità degli anziani di fronte a tecniche di inganno che sfruttano la fiducia verso chi veste una divisa.

Durante lo stesso turno operativo la polizia ha effettuato un secondo fermo a Piazzale Lotto: un cittadino di origine egiziana di 30 anni è stato individuato perché risultava ricercato per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le due vicende, seppure distinte, mostrano come i controlli sul territorio possano intercettare sia i tentativi di truffa agli anziani sia soggetti segnalati negli archivi per altri reati, contribuendo a una più ampia azione preventiva e repressiva nel tessuto urbano.

Il raggiro sventato in via Neera

Nel caso avvenuto in via Neera il sospetto ha agito cercando di sfruttare l’autorità percepita indossando un linguaggio e atteggiamenti che evocano il ruolo di un agente: un classico esempio di falsa identità utilizzata per ottenere beni di valore. La vittima, una donna anziana, è stata avvicinata con richieste mirate ai gioielli di famiglia; fortunatamente la prontezza di passanti o la reazione della stessa vittima hanno portato alla chiamata delle forze di polizia, che hanno potuto bloccare l’uomo mentre stava ancora tentando la consegna. L’arresto del 52enne ha permesso di interrompere il piano criminoso prima che si consumasse il danno materiale e psicologico.

Il modus operandi della truffa

Le truffe che sfruttano la figura delle Forze dell’Ordine spesso seguono uno schema consolidato: l’operatore fasullo richiede di esibire o consegnare gioielli e contanti per una presunta verifica, oppure parla di un controllo urgente legato a indagini in corso. Questo modus operandi punta a creare confusione e sottomissione nella vittima, soprattutto se anziana o isolata. Conoscere queste tattiche è fondamentale per non cadere nella trappola: le autorità reali non richiedono mai la consegna immediata di preziosi per strada e invitano sempre a contattare i numeri ufficiali.

L’intervento operativo e il secondo fermo

Gli agenti intervenuti hanno proceduto con le verifiche d’identità e con la raccolta delle dichiarazioni della vittima e di eventuali testimoni, operazioni che hanno reso possibile la contestazione del reato e il trasferimento dell’arrestato nelle strutture competenti. Parallelamente, a Piazzale Lotto, un controllo mirato ha portato all’individuazione di un uomo di 30 anni i cui dati risultavano inseriti in un provvedimento di ricerca per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Anche in quel caso la collaborazione tra pattuglie e la consultazione delle banche dati ha permesso di eseguire il fermo senza incidenti.

Il caso di Piazzale Lotto

Il fermo a Piazzale Lotto riguarda una posizione giudiziaria distinta dalla truffa: l’uomo di 30 anni, di nazionalità egiziana, era ricercato per presunti reati connessi all’ingresso e alla permanenza irregolare di persone sul territorio nazionale. L’azione delle forze dell’ordine ha permesso di eseguire il provvedimento restrittivo e di attivare le procedure previste, incluse le verifiche sui legami e sulle attività dell’indagato. Questo episodio sottolinea come i controlli di routine possano portare all’emersione di posizioni irregolari e di provvedimenti pendenti.

Prevenzione e consigli per i cittadini

Per ridurre il rischio di truffe è importante seguire semplici regole: non consegnare mai beni o denaro a chi chiede simili operazioni per strada, anche se si presenta come membro delle Forze dell’Ordine; verificare sempre l’identità telefonando ai numeri ufficiali del comando locale; coinvolgere familiari o vicini e, quando possibile, chiedere un appuntamento ufficiale. Le persone anziane e chi vive da solo devono essere considerate particolarmente vulnerabili e meriterebbero un’attenzione preventiva da parte di servizi sociali e reti di prossimità.

Cosa fare in caso di sospetto

Se si sospetta una truffa, la prima azione consigliata è contattare immediatamente le autorità tramite i numeri pubblici e non fornire informazioni personali o consegnare beni. Conservare la calma, annotare descrizioni e targhe e cercare eventuali testimoni può facilitare l’attività investigativa. Le forze dell’ordine ricordano che non verranno mai richiesti gioielli o denaro sul posto per “verifiche” e invitano a segnalare ogni episodio, anche se non sfocia in un furto, per permettere un’efficace attività preventiva sul territorio.