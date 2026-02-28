Irregolarità sospette negli appalti per software ai: cosa emerge dalle carte

Analisi documentale e ricostruzione dei passaggi critici negli appalti per software ai: prove, protagonisti e possibili implicazioni

Inchiesta sugli appalti di software AI nelle pubbliche amministrazioni italiane

Di Roberto Investigator. I documenti in nostro possesso dimostrano criticità nelle procedure di affidamento di software basati su intelligenza artificiale da parte di enti pubblici. Secondo le carte visionate, appalti recenti mostrano lacune nella trasparenza dei criteri di valutazione, nella gestione dei conflitti d’interesse e nel controllo delle performance post-affidamento.

L’inchiesta rivela che molte gare si fondano su capitolati generici e su valutazioni tecniche non pienamente documentate. Le prove raccolte indicano discrepanze tra quanto previsto nei bandi pubblici e le specifiche effettivamente consegnate. Il lavoro si basa esclusivamente su documenti ufficiali, atti di gara e fonti istituzionali consultabili.

Prove: documenti e fonti verificate

In continuità con quanto già indicato, il lavoro prosegue sulla base di documenti ufficiali, atti di gara e fonti istituzionali consultabili. Le prove raccolte per questa inchiesta sono state acquisite con procedure formali e verificate incrociando più fonti. Le evidenze includono materiali amministrativi, atti normativi e relazioni tecniche utilizzate per ricostruire le procedure di affidamento.

estratti di bandi di gara e capitolati tecnici pubblicati sui portali acquisti delle amministrazioni, consultati attraverso accesso agli atti formale;

e capitolati tecnici pubblicati sui portali acquisti delle amministrazioni, consultati attraverso accesso agli atti formale; relazioni e linee guida ufficiali, in particolare la Relazione annuale 2023 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sull’uso di algoritmi;

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e le linee guida del sull’uso di algoritmi; documenti europei di riferimento: proposta e testi preparatori del regolamento dell’Unione europea sull’intelligenza artificiale (AI Act) e note della Commissione europea sui rischi dei sistemi AI;

comunicati, dossier e verbali pubblici emessi dalla Guardia di Finanza e dalla magistratura amministrativa, quando reperibili, oltre a verbali di accesso agli atti ottenuti su richiesta formale;

articoli di approfondimento e verifiche giornalistiche pubblicati su testate nazionali e locali, utilizzati per contestualizzare i casi e non come unica base probatoria.

Fonti primarie consultate comprendono la Relazione annuale 2023 dell’ANAC (documento ufficiale), le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali su algoritmi e profilazione (2022-2024) e i testi pubblici della Commissione europea sulla regolamentazione dell’AI. Ulteriori documenti relativi a singoli appalti sono reperibili nei portali trasparenza delle amministrazioni indicate nei file di gara.

Ricostruzione: cronologia e punti critici

I documenti in nostro possesso dimostrano una sequenza ricorrente di passaggi critici nelle procedure di approvvigionamento di tecnologie basate su intelligenza artificiale. Secondo le carte visionate, la definizione dei capitolati, le scelte procedurali nelle gare e le clausole contrattuali hanno creato margini di discrezionalità sui risultati attesi. La mancanza di indicatori operativi e di modalità di validazione aumenta il rischio di soluzioni non rispondenti alle esigenze pubbliche. L’inchiesta rivela inoltre carenze nella rendicontazione periodica e nella misurazione di impatti sulla cittadinanza, ostacolando il controllo ex post e la comparabilità tra appalti.

definizione del bisogno: capitolati che richiedono soluzioni AI con specifiche tecnologiche generiche e requisiti minimi non sempre misurabili; procedure di gara: ricorso a procedure negoziate o affidamenti diretti per consulenze avanzate, con criteri di valutazione tecnica poco trasparenti; contrattualizzazione: clausole sui diritti di proprietà intellettuale e sulla manutenzione che lasciano margini di discrezionalità nell’aggiornamento degli algoritmi; monitoraggio e verifica ex post: carenza di indicatori di accuratezza, bias e impatti sulla cittadinanza, con scarso reporting periodico nei contratti analizzati.

Secondo le carte visionate, questi passaggi risultano documentati nei capitolati e nei verbali di gara consultati. In diversi casi i documenti richiamano standard internazionali senza definire le modalità di test e validazione. Le prove raccolte indicano che tale omissione aumenta il rischio di soluzioni non conformi alle esigenze pubbliche e complica la verifica comparativa tra fornitori.

Ulteriori documenti relativi a singoli appalti sono reperibili nei portali trasparenza delle amministrazioni indicate nei file di gara. I documenti consultati segnaleranno i prossimi sviluppi dell’inchiesta e le eventuali richieste di chiarimento alle amministrazioni coinvolte.

Protagonisti: chi appare nelle carte

I documenti in nostro possesso dimostrano che, nei procedimenti esaminati, ricorrono categorie di soggetti con ruoli distinti e ripetuti. Secondo le carte visionati, le relazioni contrattuali e le corrispondenze amministrative evidenziano punti critici sulle procedure di selezione e sui criteri tecnici adottati. Le prove raccolte indicano la necessità di chiarimenti formali sulle modalità di verifica degli algoritmi e sugli standard richiesti nei capitolati.

Amministrazioni appaltanti locali e centrali che emanano i bandi e definiscono i capitolati;

locali e centrali che emanano i bandi e definiscono i capitolati; fornitori tecnologici di medie e grandi dimensioni, talvolta in ATI (associazioni temporanee di imprese), che propongono soluzioni proprietarie di machine learning;

consulenti esterni e società di certificazione incaricate di fornire valutazioni tecniche sui sistemi;

organi di controllo, tra cui ANAC , il Garante per la protezione dei dati e la Corte dei Conti, che hanno emesso pareri o raccomandazioni generali sul tema;

, il Garante per la protezione dei dati e la Corte dei Conti, che hanno emesso pareri o raccomandazioni generali sul tema; portatori d’interesse civico e associazioni per i diritti digitali che hanno sollevato criticità nei casi pubblici più rilevanti.

Dai verbali emerge una rete di interlocuzioni contrattuali e scambi amministrativi che richiedono approfondimenti mirati. I documenti in nostro possesso mostrano, inoltre, carenze nelle specifiche tecniche relative ai test di validazione e nei criteri di trasparenza delle procedure. Le prove raccolte indicano che le prossime fasi dell’inchiesta prevedono richieste formali di chiarimento alle amministrazioni competenti e verifiche documentali sui processi di selezione dei fornitori.

I documenti in nostro possesso dimostrano che le anomalie riscontrate nelle procedure di gara espongono le amministrazioni a rischi concreti e immediati. Le prove raccolte indicano criticità nella valutazione del rischio, nelle metriche contrattuali e nei meccanismi di controllo. Secondo le carte visionate, tali criticità possono tradursi in contenziosi, costi aggiuntivi per la collettività e peggioramento dell’accesso ai servizi pubblici. L’inchiesta rivela che, senza interventi correttivi, le responsabilità amministrative e giuridiche restano difficili da accertare. Dai verbali emerge l’urgenza di verifiche documentali puntuali e di audit indipendenti per ridurre i margini di errore e di danno per i cittadini.

Implicazioni: rischi giuridici, amministrativi e per i cittadini

Dall’insieme delle evidenze emergono potenziali implicazioni concrete:

rischi di non conformità normativa rispetto alle linee guida per la trasparenza e la protezione dei dati personali, con possibili contestazioni da parte delle autorità di controllo in assenza di adeguate valutazioni d’impatto;

rispetto alle linee guida per la trasparenza e la protezione dei dati personali, con possibili contestazioni da parte delle autorità di controllo in assenza di adeguate valutazioni d’impatto; rischio di inefficienza e spreco di denaro pubblico qualora le soluzioni acquistate non prevedano metriche di performance verificabili e meccanismi di controllo contrattuale;

e qualora le soluzioni acquistate non prevedano metriche di performance verificabili e meccanismi di controllo contrattuale; rischi di discriminazione e bias nelle decisioni automatizzate che influenzano servizi pubblici, in assenza di strumenti di audit indipendente e criteri di mitigazione;

e bias nelle decisioni automatizzate che influenzano servizi pubblici, in assenza di strumenti di audit indipendente e criteri di mitigazione; impatti reputazionali e amministrativi per le stazioni appaltanti in caso di contenziosi, segnalazioni da parte di opposizioni o denunce di associazioni civiche.

Secondo le carte visionate, queste implicazioni derivano direttamente dai documenti di gara, dalle linee guida istituzionali citate e dalle osservazioni degli organi di controllo. Le prove raccolte indicano che ogni ipotesi di responsabilità richiede procedure istruttorie formali e contestazioni documentate. Questa inchiesta segnala come passaggi successivi verifiche puntuali sui processi di selezione dei fornitori e acquisizione di pareri tecnici esterni, con l’obiettivo di definire responsabilità e misure correttive.

Fonti e documenti consultati

I documenti in nostro possesso dimostrano l’esistenza di elementi utili a ricostruire procedure e responsabilità. Secondo le carte visionate, le fonti ufficiali citate forniscono riferimenti normativi e tecnici che hanno guidato l’analisi. L’inchiesta rivela che le evidenze provengono da documenti istituzionali, bandi e determinazioni amministrative, oltre a linee guida sul trattamento dei dati e sull’uso di algoritmi. Le prove raccolte indicano che tali materiali sono necessari per valutare l’impatto sulle procedure di selezione dei fornitori e sulle verifiche ex post.

ANAC, Relazione annuale 2023 (documento istituzionale consultato su anac.it);

(documento istituzionale consultato su anac.it); Garante per la protezione dei dati personali, linee guida e provvedimenti pubblicati su garanteprivacy.it relativi all’uso di algoritmi e alle valutazioni d’impatto;

Documenti e comunicati della Commissione europea sul regolamento relativo all’ intelligenza artificiale (testi e briefing disponibili su europa.eu);

(testi e briefing disponibili su europa.eu); Bandi di gara, capitolati e determinazioni pubbliche reperiti nei portali trasparenza e acquisti delle amministrazioni coinvolte (archivi pubblici e accessi agli atti).

I documenti di gara specifici citati nell’inchiesta sono disponibili attraverso i canali istituzionali previsti per l’accesso agli atti. Dai verbali emerge che l’inchiesta riporta i passaggi essenziali senza divulgare dati sensibili o informazioni riservate. I documenti integrali sono utilizzati per verifiche incrociate e saranno oggetto di ulteriori acquisizioni formali previste dall’istruttoria.

Prossimi step dell’inchiesta

I documenti in nostro possesso dimostrano la necessità di una fase istruttoria ampia e documentata. Secondo le carte visionate, gli atti già acquisiti richiedono verifiche incrociate per chiarire ruoli e responsabilità. Roberto Investigator segnala che le acquisizioni formali saranno orientate a ottenere elementi probatori utili alle valutazioni tecniche e giuridiche. Le prove raccolte indicano che si procederà con accessi agli atti, audizioni e valutazioni indipendenti. Le attività seguiranno procedure legali rigorose e misure di tutela della privacy, garantendo che ogni sviluppo sia documentato e reso noto solo in presenza di prove verificabili.

Per procedere in modo rigoroso e verificabile si rende necessario:

ottenere copie integrali dei capitolati e dei contratti mediante formale accesso agli atti alle amministrazioni interessate; richiedere audizioni ai responsabili unici del procedimento e alle direzioni tecniche che hanno redatto i requisiti di gara; concertare valutazioni indipendenti di esperti tecnici per verificare la presenza di metriche di performance e bias nei sistemi acquistati; se emergessero elementi di possibile illecito amministrativo o contabile, segnalare formalmente alle autorità competenti (ANAC, Corte dei Conti, magistratura) con la dovuta documentazione.

Questi passaggi saranno intrapresi nelle prossime settimane. Dai verbali emerge l’impegno a mantenere trasparenza procedurale e a selezionare consulenze tecniche con criteri di indipendenza. Le prove raccolte saranno depositate nelle sedi competenti se ritenute rilevanti ai fini di eventuali approfondimenti giudiziari o amministrativi. Cosa succede ora: sono previste nuove acquisizioni documentali e audizioni, cui seguiranno relazioni tecniche e report destinati alle autorità competenti per le valutazioni di rito.