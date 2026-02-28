Aggressione con coltello a Paderno Dugnano: 33enne in carcere

Un litigio familiare sfocia in un’aggressione con un coltello da cucina: la vittima è il cognato dell’indagato e l’arresto è stato disposto dalla procura di Monza

L’arresto e i fatti

Il 19 febbraio a Paderno Dugnano un uomo è stato aggredito alle spalle con un coltello: vittima e aggressore si conoscevano. Il presunto autore è un 33enne di origine egiziana, già noto alle forze dell’ordine; la Procura della Repubblica di Monza ha coordinato le indagini che hanno portato alla misura cautelare della custodia in carcere.

Come è avvenuta l’aggressione

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, la vittima stava tornando a casa con alcune buste della spesa quando è stata raggiunta alle spalle. L’aggressore avrebbe estratto un coltello con lama di circa 20 centimetri e sferrato più fendenti, un primo colpo centrato alla fronte e altri diretti verso i fianchi della persona.

Rapporto tra le parti e possibili moventi

Dagli atti emerge che la vittima è il cognato dell’arrestato. Gli inquirenti stanno quindi approfondendo i rapporti familiari e eventuali contrasti preesistenti per comprendere il movente. Le modalità dell’attacco — rapido e deciso — hanno indotto la Procura a ipotizzare il reato di tentato omicidio.

Il lavoro degli inquirenti

L’attività investigativa è ancora in corso: sono state raccolte testimonianze oculari e acquisite immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Sono stati inoltre sequestrati dispositivi elettronici e altro materiale ritenuto utile per ricostruire la vicenda. Tutto il materiale è al vaglio degli investigatori.

Accertamenti medico-legali e prossimi passi

È stata disposta una consulenza medico-legale per stabilire l’entità e le cause delle lesioni riportate dalla vittima. La Proc