Scooter contro auto a San Donato, uomo di 62 anni trasportato in elicottero e caccia al pirata

Scontro tra scooter e auto in via Emilia a San Donato: il conducente della Kia è fuggito dopo l'urto e il 62enne è ricoverato in codice giallo al San Carlo, indagini in corso dalla polizia locale

San Donato Milanese. La mattina del 23/02/2026 un uomo di 62 anni è rimasto ferito in un incidente stradale in via Emilia, nei pressi del quartiere Certosa. L’impatto ha coinvolto il suo scooter e una automobile il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e i mezzi di soccorso terrestre; la fuga del veicolo ha avviato immediatamente le ricerche e le verifiche coordinate dalla polizia locale.

Intervento dei soccorsi

I sanitari hanno raggiunto l’area poco dopo la segnalazione. L’elisoccorso è stato richiesto per il trasporto urgente del ferito in ospedale. Le operazioni di stabilizzazione sono state condotte sul posto prima del trasferimento.

Indagini della polizia locale

La polizia locale di San Donato Milanese ha avviato accertamenti per identificare il veicolo e il conducente fuggito. Sono in corso rilievi tecnici, analisi dei sistemi di videosorveglianza e raccolta di eventuali testimonianze. Le autorità hanno definito la vicenda come omissione di soccorso e fuga dopo incidente.

Condizioni della vittima

L’uomo di 62 anni ha riportato lesioni giudicate rilevanti dai sanitari. Le informazioni cliniche ufficiali saranno comunicate dall’ospedale competente. Al momento non risultano dichiarazioni pubbliche sulle sue condizioni aggiornate.

Dinamicità dell’incidente e primi soccorsi

Al momento non risultano dichiarazioni pubbliche sulle condizioni dell’uomo; la ricostruzione degli eventi prosegue con rilievi in corso. Secondo le prime informazioni, lo scontro tra lo scooter guidato dal 62enne, residente a Peschiera Borromeo, e una Kia è avvenuto poco dopo le ore 9 in via Emilia, nei pressi del quartiere Certosa.

Il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso e ha lasciato la scena dopo l’urto. Il personale della Croce Rossa ha fornito le prime cure sul posto. Successivamente è intervenuto l’elisoccorso per il trasferimento urgente dell’uomo all’ospedale San Carlo di Milano.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per identificare il veicolo e chiarire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori esaminano immagini di video­surveglianza e testimonianze raccolte in zona.

Condizioni del ferito

Il 62enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Le fonti ufficiali indicano condizioni definite serie ma non in pericolo di vita.

Durante il trasferimento e le prime fasi di assistenza sono state compilate le note cliniche e raccolte informazioni utili per l’inchiesta. I sanitari hanno attivato i protocolli standard per traumi stradali, eseguendo accertamenti diagnostici e misure di stabilizzazione.

Indagine e ricerca del conducente fuggitivo

La Polizia locale di San Donato, sotto il coordinamento della comandante Samanta Zacconi, ha avviato rilievi tecnici sul luogo dell’incidente per identificare il veicolo e il conducente fuggito. L’attività investigativa prosegue in coordinamento con le autorità sanitarie, dopo l’intervento dei soccorsi.

Tra gli accertamenti sono in corso la raccolta di testimonianze oculari e l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali danni compatibili su veicoli nelle vicinanze e confrontando targhe e dati con banche dati pubbliche e private.

Le risultanze dei rilievi tecnici e le immagini acquisite saranno oggetto di analisi per ricostruire la dinamica dell’urto e ricondurre responsabilità e responsabilità penali. L’indagine rimane aperta e le autorità comunicheranno ulteriori sviluppi al termine degli accertamenti.

Elementi utili alla ricostruzione

Gli agenti stanno esaminando le riprese video e analizzando gli schemi di traffico nelle ore precedenti all’incidente. Si verificano inoltre eventuali danni alla segnaletica e frammenti rinvenuti sulla sede stradale.

L’identificazione del veicolo passa per la comparazione di dati relativi ai testimoni e ai possibili percorsi di fuga. Ogni dettaglio visivo o descrittivo può risultare decisivo per ricostruire la sequenza degli eventi e individuare il responsabile della fuga. Proseguiranno le verifiche tecniche per completare gli accertamenti.

Impatto sulla comunità e responsabilità civile

Proseguiranno le verifiche tecniche per completare gli accertamenti. L’episodio solleva questioni di responsabilità civile e di sicurezza stradale.

La fuga dopo un incidente costituisce un reato e complica la gestione delle emergenze. Le autorità stanno valutando tutti gli elementi probatori per ricostruire la dinamica.

Per la comunità locale e per i pendolari che transitano in via Emilia, l’accaduto richiama l’attenzione sull’importanza di comportamenti responsabili. Si sottolinea altresì la necessità di una rete di videosorveglianza efficace per agevolare le indagini.

Le indagini proseguiranno fino all’individuazione del conducente della Kia e alla precisa ricostruzione dell’impatto, con approfondimenti tecnici e analisi delle registrazioni disponibili.

Le autorità hanno invitato chiunque disponga di informazioni o di riprese utili a mettersi in contatto con la polizia locale di San Donato per collaborare alle indagini. Il monitoraggio delle condizioni del ferito resta affidato ai medici del San Carlo, che proseguiranno gli accertamenti clinici nelle ore successive. Ulteriori verifiche tecniche e medico-legali sono in corso per completare la ricostruzione dell’accaduto.