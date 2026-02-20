Indagini su Rogoredo: ritardi nei soccorsi e nuove accuse tra poliziotti

Le indagini su Rogoredo rivelano discrepanze nelle dichiarazioni degli agenti: spuntano accuse di omissione di soccorso, ritardi nella chiamata al 112 e altre ipotesi al vaglio della procura
Argomenti trattati
- Indagini e iscrizioni penali
- Prove e testimonianze
- Le discrepanze nelle dichiarazioni e i tempi dei soccorsi
- Elementi emersi durante le indagini
- Le reazioni istituzionali e il clima pubblico
- Prossime tappe dell’inchiesta
Il caso di Rogoredo torna al centro dell’attenzione dopo la morte di abdherraim mansouri durante un controllo nel boschetto. Gli accertamenti cercano di chiarire le responsabilità sull’intervento e le contraddizioni nelle versioni fornite dagli agenti presenti.
Indagini e iscrizioni penali
La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati quattro poliziotti per favoreggiamento e omissione di soccorso. L’assistente capo indicato come autore dello sparo, Carmelo Cinturrino, è indagato per omicidio volontario. Le iscrizioni hanno avviato nuovi accertamenti sulla gestione dell’intervento.
Prove e testimonianze
Le parole dei testimoni e le immagini video costituiscono elementi chiave per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno confrontando dichiarazioni e registrazioni per verificare incongruenze e tempi dell’azione degli agenti.
Le autorità mantengono riserbo sulle fasi investigative in corso. Si attende l’esito degli accertamenti tecnici e delle perizie che potranno chiarire la sequenza degli eventi.
Le discrepanze nelle dichiarazioni e i tempi dei soccorsi
In continuità con le verifiche in corso, gli accertamenti puntano ora sulle differenze tra le dichiarazioni rese dagli agenti e le ricostruzioni investigative. Secondo l’inchiesta, Carmelo Cinturrino avrebbe affermato di aver allertato immediatamente i soccorsi, mentre i tabulati telefonici indicano una chiamata avvenuta oltre 20 minuti dopo il ferimento di Mansouri.
Questo divario temporale solleva interrogativi sul comportamento degli agenti nelle fasi successive allo sparo e sulla tempestività dell’intervento medico. Dal punto di vista investigativo, la discrepanza è rilevante per gli accertamenti relativi all’omissione di soccorso e ad eventuali altre responsabilità.
Gli inquirenti procedono con l’analisi incrociata dei tabulati, delle dichiarazioni e di altre prove disponibili. Restano decisive le risultanze delle perizie tecniche e dei riscontri sulle comunicazioni interne agli operatori, che potranno chiarire la sequenza degli eventi.
Che cosa indaga la procura
La procura ha convocato i quattro agenti per chiarire le responsabilità sulla gestione dell’intervento. Giovanni Tarzia intende verificare se vi siano ritardi nella richiesta di aiuto o omissioni nel prestare assistenza.
Le ipotesi di reato contestate sono favoreggiamento e omissione di soccorso. L’inchiesta si basa sulle dichiarazioni rese, sulle immagini delle telecamere ambientali e sulle testimonianze raccolte tra i presenti nell’area. Gli accertamenti saranno integrati con le risultanze delle perizie tecniche e dei riscontri sulle comunicazioni interne agli operatori, che potranno chiarire la sequenza degli eventi.
Elementi emersi durante le indagini
Le verifiche proseguono in raccordo con le risultanze delle perizie tecniche e i riscontri sulle comunicazioni interne agli operatori. Gli inquirenti valutano ulteriori circostanze che potrebbero chiarire la sequenza degli eventi.
La pistola a salve e il contesto del boschetto
La ricostruzione tecnica punta a stabilire se l’oggetto ritenuto arma sia appartenuto alla vittima o sia stato introdotto successivamente. Gli accertamenti forensi analizzeranno tracce e impronte per definire la provenienza dell’oggetto.
Il boschetto di Rogoredo è indicato nelle informative come area nota per lo spaccio. Le indagini esaminano inoltre le dinamiche relazionali tra forze dell’ordine e chi opera nell’area, verificando ipotesi di concorso o tolleranza e presunte condotte opache nello svolgimento di servizi di controllo.
Le reazioni istituzionali e il clima pubblico
Le istituzioni hanno risposto con richieste di chiarimento e controlli sul caso, suscitando un acceso dibattito pubblico. Il ministro dell’Interno ha garantito che si farà chiarezza e che non saranno concessi «sconti a nessuno», richiedendo una verifica rigorosa delle procedure adottate durante il controllo. Le istanze sollevate concernono in particolare la responsabilità degli operatori e la trasparenza nelle indagini interne.
Impatto sulle forze di polizia
La vicenda solleva questioni sul rapporto tra ordine pubblico e tutela dei diritti, con ricadute operative per le forze di polizia. Dal punto di vista operativo, sono al centro dell’attenzione l’adeguatezza delle prassi d’intervento e la formazione sul campo, con particolare riguardo all’uso della forza e alle procedure post-impiego. Per la cittadinanza, la corretta gestione di un intervento include la tempestiva richiesta dei soccorsi e la documentazione trasparente delle operazioni.
Le autorità competenti hanno avviato verifiche interne e ispettive in raccordo con le risultanze delle perizie tecniche e i riscontri sulle comunicazioni tra operatori. I prossimi sviluppi attesi riguardano esiti investigativi e, se del caso, eventuali provvedimenti disciplinari o procedimenti penali.
Prossime tappe dell’inchiesta
Nei prossimi giorni sono programmati gli interrogatori dei quattro agenti convocati dal pm. Le audizioni serviranno a chiarire ruoli e responsabilità e a confrontare le dichiarazioni con le prove tecniche in possesso della procura. Video, tabulati telefonici e testimonianze costituiscono elementi decisivi per l’evoluzione dell’accusa e per l’eventuale riformulazione delle contestazioni penali.
Il caso di Rogoredo resta al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La presenza di elementi fisici raccolti sul luogo, dichiarazioni discordanti e segnalazioni sulle dinamiche locali rende l’inchiesta complessa. I prossimi sviluppi attesi riguarderanno gli esiti investigativi e, se necessario, eventuali provvedimenti disciplinari o procedimenti penali.