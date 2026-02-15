Polizia arresta due persone per spaccio tra corsico, cesano e settimo milanese

la polizia di milano ha arrestato due uomini di 23 e 47 anni durante un intervento antidroga a corsico, con perquisizioni effettuate anche a cesano boscone e settimo milanese

Polizia di Stato, Squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio, ha portato a termine il 14/02/2026 un’operazione antidroga nei comuni di Corsico, Cesano Boscone e Settimo Milanese. L’intervento, frutto di indagini preliminari, si è concluso con l’arresto di due cittadini italiani, di 23 e 47 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio e di reati connessi, tra cui violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Come è nata l’operazione

Le attività sul campo sono scattate dopo riscontri investigativi che hanno individuato aree e soggetti ritenuti a rischio per il commercio illecito di stupefacenti. Nel pomeriggio, intorno alle 15:00, gli agenti hanno avviato controlli mirati sul territorio, eseguendo verifiche locali e personali e, quando necessario, perquisizioni.

Cosa è stato trovato

Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati cocaina, hashish e somme di denaro ritenute provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato raccolto come prova e sarà sottoposto ad accertamenti qualitativi e quantitativi in laboratorio. Sono inoltre in corso verifiche patrimoniali per ricostruire eventuali profili economici riconducibili agli indagati.

Gli arresti e le resistenze durante l’intervento

Durante le fasi operative i due sospetti hanno opposto resistenza agli agenti: i comportamenti violenti e ostili hanno complicato le procedure e aggravato le ipotesi di reato a loro carico. Gli operatori hanno immobilizzato i fermati e li hanno condotti negli uffici competenti per le formalità di rito e gli ulteriori adempimenti investigativi.

Accertamenti in corso

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre persone e per ricostruire la rete di approvvigionamento. Gli esami di laboratorio sul materiale sequestrato e le verifiche patrimoniali costituiscono passaggi fondamentali per l’azione penale e per stabilire la portata dell’attività illecita.

Impatto sulla sicurezza urbana

L’operazione rientra in una strategia più ampia di contrasto allo spaccio nelle aree urbane: controlli mirati, pattugliamenti e verifiche amministrative contribuiscono a ridurre la presenza di sostanze illecite e a migliorare la vivibilità dei quartieri interessati. La cooperazione tra pattuglie e unità investigative locali si conferma elemento chiave per intercettare reti di rifornimento anche di dimensione locale.

Prossimi sviluppi

Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria; la documentazione raccolta durante le perquisizioni e gli accertamenti tecnici sarà valutata nelle fasi successive del procedimento. Le forze dell’ordine comunicheranno ulteriori aggiornamenti al termine degli accertamenti.