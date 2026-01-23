Milano: Arrestati Due Spacciatori in Operazione Antidroga con Sequestro di Armi

Due spacciatori arrestati a Milano in un'importante operazione antidroga: sequestrate armi e sostanze stupefacenti. Questa azione decisiva delle forze dell'ordine ha messo a segno un colpo significativo contro il traffico di droga nella città, evidenziando l'impegno continuo nella lotta contro la criminalità organizzata.

Negli ultimi giorni, la polizia di Stato di Milano ha intensificato le operazioni di controllo sul territorio, con un significativo intervento antidroga. Questa azione ha portato al fermo di due individui e al sequestro di diverse sostanze stupefacenti, armi e denaro contante in varie aree della città, in particolare nei quartieri di Bonola e Famagosta.

Arresto di un pluripregiudicato a Bonola

Durante la mattinata di ieri, gli agenti del commissariato di Bonola hanno fatto irruzione in una struttura ricettiva situata in via Martino Bassi, dove hanno arrestato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali. La perquisizione della sua stanza ha rivelato un’ingente quantità di sostanze stupefacenti, tra cui ketamina e MDPV, suddivise in più contenitori.

Dettagli sul sequestro

Durante l’operazione, sono stati recuperati circa 13,30 grammi di ketamina e 20 grammi di MDPV. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle droghe e un coltello da caccia. Questa azione evidenzia l’impegno della polizia nella lotta contro il traffico di stupefacenti.

Operazione nel quartiere di Famagosta

Nel pomeriggio, un’altra operazione si è svolta nel quartiere di Famagosta, dove gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno arrestato una donna di 62 anni. Grazie all’assistenza di unità cinofile, sono state scoperte 15 dosi di cocaina, per un totale di circa 7,5 grammi, abilmente nascoste all’interno di una scarpa.

Sequestro e ulteriori indagini

Oltre alla droga, gli agenti hanno confiscato la somma di 2.330 euro in contanti, un taccuino contenente appunti relativi all’attività di spaccio e materiale per il confezionamento. Durante la perquisizione, è stato trovato anche del materiale con dispositivi antitaccheggio, per cui la donna è stata indagata per ricettazione. Le indagini continuano al fine di scoprire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Impatto delle operazioni

Queste operazioni evidenziano l’efficacia e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga a Milano. La polizia continua a monitorare le zone più critiche, intensificando la presenza sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere il traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto di due persone e il sequestro di armi e denaro rappresentano un passo significativo nella lotta contro il crimine organizzato.

Le indagini proseguono, con l’obiettivo di scoprire eventuali collegamenti con altre attività illecite. La vigilanza continua a essere una priorità per le autorità, che si impegnano a mantenere un ambiente sicuro per tutti.